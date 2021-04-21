Компанія Tesla здійснила революцію у світі електрокарів. Але у створенні першої у світі автономної електровантажівки компанію обігнав шведський стартап.

Ліннея Корнехед цьогоріч у віці 29 років потрапила у список Forbes "30 до 30". Все завдяки стартапу Einride (вимовляється як "енрайд"), який дівчина співзаснувала у 2016 році. В інтерв'ю Forbes підприємиця розповіла в чому особливість її компанії.

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Електровантажівку Pod стартап запустив на наступний день після того, як Ілон Маск проанонсував свою Tesla Semi.

Einride у фактах У компанії працює 100 людей;

Стартап зібрав 41 мільйон доларів інвестицій;

Його назвали найінноваційнішим у 2021 році у сфері транспорту.

Лауреат премій Edison Awards, Європейської стартап-премії за мобільність. Входить до списку 100 глобальних Cleantech 2020 тощо.



Електровантажівка Pod є конкурентом Tesla Semi / Фото Einride

Бізнес-модель Einride

Einride не є звичайним виробником вантажівок. Якщо інші виробники створюють машину і просто продають її клієнту, то Einride продає транспорт та щомісячну послугу.

Компанія позиціонує себе як програмна платформа, а не автовиробник. У компанії працюють оператори, які можуть дистанційно управляти транспортом своїх клієнтів, а також постійно вдосконалюють алгоритми.

Причина прийняття цієї інноваційної бізнес-моделі полягає у специфічних характеристиках автономного та електричного водіння. Це вигідно клієнтам та безпечно для довкілля.

Чому Einride виготовляє електровантажівки

Автомобільний вантажний транспорт відповідає за 7% глобальних викидів парникових газів. І обсяг відвантажених товарів щороку зростає на 3-4%,

– наголошує Ліннея Корнехед.



Співзасновниця стартапу Ліннея Корнехед / Фото Anders G Warne

Окрім збереження довкілля, автономні електровантажівки слугуватимуть підвищенню безпеки на дорогах, переконана співзасновниця стартапу.

Компанія хоче подати приклад і показати, що перехід на електричні, автономні вантажні перевезення є доступним. Технології вже існують – залишилося лиш подолати юридичний бар'єр.

Йдеться про те, що автономні електровантажівки Pod можуть їздити лише певними дорогами у Швеції. Така проблема є у багатьох країнах, але її поступово розв'язують.

Зміни не відбуваються самі собою. Досягнувши всього того, що ми зробили за п’ять років, ми сподіваємось надихнути інших на власні ініціативи щодо сталого розвитку,

– резюмує Ліннея Корнехед.

Наразі Einride починають свою діяльність у США та розширюються далі в Європі.

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