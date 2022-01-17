Бізнес 24 розповідає, які є способи реєстрації приватного підприємця. Де зробити ФОП, скільки коштує відкрити ІП в Україні та які документи потрібні для реєстрації ПП онлайн – розповідаємо далі.

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Ще до того, як почнете реєструватися на приватного підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів.

Перший: для реєстрації ФОП онлайн майбутній підприємець має обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності, яким ФОП і буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті. Другий: для оформлення онлайн-заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Як зареєструвати ФОП через інтернет

Відкрити ФОП онлайн за 10 хвилин у Дії

Це відносно новий і поки найшвидший спосіб відкрити індивідуального підприємця (ІП) в Україні. Дія дозволяє створити ФОП онлайн – без реєстрації у податковій.

Що треба зробити, щоб відкрити ФОП у Дії:

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису. Заповніть форму на відкриття ФОП онлайн. Заповнену заяву на реєстрацію приватного підприємництва в Україні автоматично надішлють до реєстратора за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця. Якщо ви обрали спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до спрощеної системи буде також автоматично надіслано до податкового органу за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, яке вказано в довідці переселенця. Якщо обрали загальну систему оподаткування, то можете також подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).

Важливо! Кожен ПП є платником податку – звичайного для тих, хто обрав стандартну систему реєстрації ФОП, та єдиного податку, який передбачений для ФОПів, які обрали спрощену форму.



Відкриття ФОП у Дії / Фото Дія

Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію ФОП чи відмову також з'явиться у кабінеті – його надішлють електронною поштою.

Як тільки запис про відкриття ІП в Україні з'явиться в Єдиному державному реєстрі, ви можете отримати витяг з реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу – його можна видрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом. Свідоцтво про реєстрацію ФОПів вже не потрібно – Верховна Рада скасувала цей документ для приватних підприємців та юридичних осіб.

Відкрити ФОП: які документи потрібні для відкриття ПП у Дії

Відкрити ФОП можна лише за допомогою електронного підпису у додатку.

Важливо! Раніше після реєстрації приватного підприємця доводилося реєструвати книгу обліку доходів ФОПу у податковій. Але з 1 січня 2021 року цю вимогу скасували. Замість книги обліку тепер буде типова форма, яку можна буде вести онлайн.

Скільки коштує оформити ФОП у Дії

Послуга є безплатною – щоб зареєструвати ФОП у Дії, не треба платити.

Як відкрити ФОП особисто

Якщо онлайн-спосіб не для вас, можна скористатися традиційним та прийти в податкову особисто. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання з паспортом та ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів.

У держреєстратора ви маєте заповнити реєстраційну картку, тобто форму 10. Будьте уважні при заповненні КВЕДів — якщо помилитесь, вас зареєструють (щоправда, ризикуєте замість, наприклад, надання будівельних послуг підписатись на постачання хліба). А виправити цю помилку можна буде тільки шляхом перереєстрації.

Подати документи держреєстратору також можна спеціалістом або через представника ФОП (оформивши на нього попередньо нотаріально посвідчену довіреність).

Якщо обійшлось без помилок — протягом трьох робочих днів з моменту подання документації вас повинні внести до державного реєстру й видати відповідну виписку. Якщо ви надсилали документи листом, то і виписку отримаєте поштою.

Далі, щоб отримати свідоцтво ФОП, необхідні документи треба додати до підрозділу податкової інспекції.

Які документи потрібно подати для реєстрації ПП:

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

заяву щодо застосування єдиного податку;

отриману вами раніше виписку з єдиного державного реєстру;

книгу обліку доходів;

заяву на ім'я начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.

Про податки та інші обов'язкові платежі для ФОПів

Для реєстрації існує 3 групи ФОПів. Основні відмінності полягають у різних ставках ЄП (Єдиного податку) та ЄСВ (Єдиного соціального внеску), ліміті у доходах та кількості найманих працівників.

Скільки платять ФОПи у 2022 році дивіться в інфографіці:

Розмір податків для ФОПів у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Від сплати ЄСВ звільняється особа на спрощеній системі оподаткування, що одночасно є пенсіонером за віком або по інвалідності і отримує пенсію або соціальну допомогу.

Також варто пам'ятати, що ФОПи першої групи не можуть наймати працівників. Для другої групи дозволені 10 працівників, а для третьої таких обмежень немає.