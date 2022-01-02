Як зрозуміти культуру Заходу: поради від засновника українського стартапу Preply

Все більше українських розробок стають популярними за кордоном. Щоб продукт стартапу мав попит на чужині, підприємці вивчають особливості ринків, на які планують розширюватись.

Чи не основною запорукою успіху у цій справі є аналіз та розуміння культурного бекграунду тієї чи іншої країни. Засновник стартапу для вивчення іноземних мов Preply Дмитро Волошин ділиться рекомендаціями, як українцям краще пізнати культуру Заходу.

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Як зрозуміти культуру Заходу

Дмитро Волошин зазначає, що в українців та американців відсутній спільний ментальний бекграунд. Люди, які лише на 5 років старші за підприємця, зростали на радянських фільмах і російських серіалах.

Я це все не дивився. Тому можу пожартувати так, що мої закордонні колеги мене зрозуміють,

– ділиться Дмитро Волошин.

Стартапер розповідає, що на нього мав великий вплив серіал "Друзі (Friends). За його словами, це був хороший додаток до того, щоб вчити англійську мову, а гумор згодом допоміг бути "на одній хвилі" з американськими та європейськими колегами Preply.

Крім нього, Дмитро також радить українцям переглянути в оригіналі серіали Modern Family ("Американська сімейка") та The Office ("Офіс").

Для тих, хто надає перевагу книжкам над фільмами, підприємець радить прочитати:

Zero to One – "Від нуля до одиниці! Нотатки про стартапи, або як створити майбутнє";

Blitzscaling Ріда Гофмана;

Algebra of Happiness – "Алгебра щастя. Нотатки щодо пошуку формули успіху, кохання і сенсу життя";

"Атлант розправив плечі";

The Promised Land – "Земля обітована".

До слова, прочитати повне інтерв'ю Бізнес 24 із засновником стартапу Preply Дмитром Волошиним можна за посиланням.