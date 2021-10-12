Як знайти роботу мрії: 10 найпоширеніших помилок у резюме

У претендента на хорошу вакансію є лише один шанс справити перше враження. Навіть якщо ви – висококваліфікований спеціаліст, помилки у резюме можуть стати вагомою причиною відмови потенційного роботодавця.

Щоб зацікавити компанію у своїй кандидатурі й отримати запрошення на співбесіду, слід приділити особливу увагу написанню заявки на роботу. HR-експерти розповідають про 10 найпоширеніших помилок у резюме, яких варто уникати.

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1. Вказана не та посада, що в оголошенні від роботодавця

Досвідченому рекрутеру достатньо одного погляду на резюме, щоб визначити, чи підходить кандидат. Якщо людина відправила резюме, яке не відповідає вакантній посаді, то HR навіть не витрачатиме час на перегляд всього тексту.

2. Велика кількість граматичних, пунктуаційних та лексичних помилок

Можливо, кандидат є неймовірним професіоналом у своїй галузі, однак звичайні помилки у тексті псують загальне враження про нього, і тоді фахові навички та досвід часто відходять на другий план. Рекрутери радять перечитувати текст резюме декілька разів перед надсиланням, а ще краще – попросити перевірити його знайомих.

3. Зайва інформація

Якщо у кандидата є досвід роботи в інших галузях, які жодним чином не дотичні до вакантної посади, то у резюме про них краще не згадувати. Роботодавець не має часу вивчати вашу біографію за останні 10 років, тож все, що перевищує ліміт в 1 – 2 сторінки, ризикує залишитись без уваги.

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4. Надмірна лаконічність

Як і надто багато інформації, занадто короткий опис також викличе у роботодавця сумніви. Відсутність мети, досвіду, навичок, досягнень не переконає рекрутерів у вашому бажанні знайти роботу саме у їхній компанії.

5. Відсутність хронології

Перелік місць роботи у довільному порядку проявить вас, як непослідовну, неорганізовану та неуважну до деталей людину. Якщо у резюме недостовірно вказані дати початку та закінчення роботи в інших компаніях, це може спричинити додаткові питання під час співбесіди.

6. Шаблонні фрази

Забудьте про поняття "цілеспрямованість", "пунктуальність", "відповідальність" та "комунікабельність". Такий набір характеристик зустрічається у кожному резюме, тож подібні навички точно не додадуть вам шансів отримати роботу. Краще зазначити справді унікальні якості, навички або досягнення.

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7. Пафос та гіперболізація фактів

Досвідчені роботодавці добре розрізняють правдиву та вигадану інформацію. Якщо ви вирішили перекрутити факти, "причепурити" свою репутацію пафосними, ствердними та гіперболізованими епітетами, то працевлаштування вам точно не світить.

8. Невдале фото або його відсутність

Для резюме підійде світлина з нейтральним тлом, де є лише ви, без сторонніх людей та об'єктів. Діловий стиль одягу, відсутність яскравого макіяжу, сонцезахисних окулярів, кепок чи капелюшків – ознаки вдалого фото для резюме. Якщо фото взагалі відсутнє, то безліч роботодавців можуть навіть не розглядати вашу заявку на роботу.

9. Особиста інформація

Ваші особисті інтереси – це добре, але не цікаво для роботодавця. Якщо інформація не стосується професійної діяльності, то вписувати її не варто. Наприклад, якщо ви займаєтесь карате, то згадка про це у резюме буде доречною лише у тому разі, якщо ви претендуєте на посаду охоронця або тренера. У додатковому розділі краще вказати наявність закордонного паспорта чи водійських прав, відсутність шкідливих звичок тощо.

10. Неструктуроване резюме

Резюме повинне складатись зі структурованого тексту, поділеного на логічні блоки. Вони мають послідовно розкривати ваш професійний шлях та візуально приваблювати того, хто читатиме вашу заявку на роботу.