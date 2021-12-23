Як змінились зарплати українських айтішників у 2021 році

Протягом 2021 року зарплати фахівців у вітчизняній галузі IT зросли на 20 – 40%. Підвищення рівня оплати праці варіюється у залежності від посади спеціаліста.

Про це розповіла керуюча партнерка міжнародного рекрутингового агентства CNA International IT Влада Лященко на конференції 20 грудня.

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Як змінились зарплати IT-спеціалістів

Експертка заявила, що від початку року зарплата фахівців рівня junior зросла на 20 – 25%, а ось у senior – на 30 – 40%. Наприклад, якщо senior-спеціаліст на початку року отримував 8 тисяч доларів на місяць, то в грудні може заробляти від 12 до 14 тисяч.

Лященко зазначила, що у 2021 році на ринку IT було дуже складно знайти фахівця, який володіє потрібними навичками та має "адекватні зарплатні очікування".

Найбільш затребуваними стали, зокрема, IT-рекрутери – кількість вакансій на цю позицію за рік зросла у 9,5 раза. Також суттєвий дефіцит зафіксовано серед DevOps-інженерів та frontend-розробників.

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За словами Лященко, у 2021 році українські IT-фахівці отримали більше можливостей працювати дистанційно на американські та європейські компанії, що і спричинило зростання попиту на найм рекрутерів і розробників на внутрішньому ринку.