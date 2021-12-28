Усі 6 найбільших компаній світу є представниками IT-галузі і коштують понад 1 трильйон доларів. Про те, як змінилась ринкова капіталізація компаній-гігантів протягом року – читайте далі.

Зверніть увагу Київстар посилив партнерство з Microsoft: ще більше можливостей для клієнтів

Apple (+30%)

Ринкова капіталізація на початку 2021 року: 2,2 трильйона доларів

Ринкова капіталізація у грудні 2021 року: 2,9 трильйона доларів

У 2021 році акції Apple виросли на 30%, додавши 659,8 мільярда доларів до ринкової капіталізації. Наразі Apple залишається найдорожчою компанією світу, випереджаючи Microsoft на близько 400 мільярдів доларів.

Ринкова капіталізація Apple / Фото Getty Images

Microsoft (+50%)

Ринкова капіталізація на початку 2021 року: 1,7 трильйона доларів

Ринкова капіталізація у грудні 2021 року: 2,5 трильйона доларів

Експерти прогнозують, що Microsoft зможе випередити Apple і стати першою компанією з ринковою капіталізацією у понад 3 трильйони доларів вже у першій половині 2022 року.

Ринкова капіталізація Microsoft / Фото Unsplash

Alphabet (+65%)

Ринкова капіталізація на початку 2021 року: 1,2 трильйона доларів

Ринкова капіталізація у грудні 2021 року: 2 трильйони доларів

Материнська компанія Google досягла позначки у 2 трильйони доларів на початку листопада, менш ніж через 2 роки після першого подібного успіху, а саме 1 трильйона доларів у січні 2020 року. Акції Alphabet цьогоріч виросли на 65%, а доходи від реклами – на 43%, що перевершило усі прогнози аналітиків.

Ринкова капіталізація Alphabet / Фото Getty Images

Amazon (+6%)

Ринкова капіталізація на початку 2021 року: 1,6 трильйона доларів

Ринкова капіталізація у грудні 2021 року: 1,7 трильйона доларів

Акції Amazon цьогоріч були дуже нестабільними: влітку вони піднялись на 17%, а згодом зупинились на скромному прирості у 6%. Разом з тим компанія повідомила про виторг у розмірі 110,8 мільярда доларів за минулий квартал.

До теми "Нехай заплатить": мітингувальники перекривають виїзди зі складів Amazon у Європі

В останні місяці року доходи Amazon Web Services, реклами та підписки на Prime вперше перевищили роздрібні продажі ритейлера.

Ринкова капіталізація Amazon / Фото Getty Images

Tesla (+58%)

Ринкова капіталізація на початку 2021 року: 677,4 мільярда доларів

Ринкова капіталізація у грудні 2021 року: 1,1 трильйона доларів

Акції Tesla піднялись на 46% за результатами 2021 року, компанія вперше перетнула позначку ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів, а Ілон Маск впевнено закріпив звання найбагатшої людини світу.

Ринкова капіталізація Tesla / Фото 24 канал

Meta (+20%)

Ринкова капіталізація на початку 2021 року: 778,2 мільярда доларів

Ринкова капіталізація у грудні 2021 року: 932,6 мільярда доларів

У 2021 році Meta (раніше – Facebook) вперше увійшла до клубу компаній вартістю 1 трильйон доларів, проте наприкінці року зазнала втрат ринкової капіталізації. Це було спричинено, зокрема, гучним скандалом після оприлюднення The Facebook Files. Разом з тим Meta сконцентрувалась на вдосконаленні своєї функції Reels, яка є прямим конкурентом TikTok.

Ринкова капіталізація Meta / Фото Getty Images

Історія найдорожчої компанії світу: дивіться відео