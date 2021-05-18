Як зменшити витрати на стартап: 8 стратегій

Для початку бізнесу можуть знадобитись десятки тисяч доларів, навіть якщо ваш бізнес невеликий. Якщо ж ви намагаєтеся запустити бізнес, для якого потрібно промислове обладнання, або якщо ви хочете швидко розширюватися, вам можуть знадобитися мільйони.

Цілком ймовірно, що, вступивши на шлях підприємництва, ви одразу ж зустрінетесь з тягарем фінансових витрат. На щастя, існує безліч стратегій, які ви можете використовувати для отримання фінансування, необхідного для покриття витрат. Наприклад, співпраця з венчурним капіталом, бізнес-ангелами або краудфандинг. Проте, не виключено, що вам все ж таки доведеться вдатися до творчої тактики скорочення видатків, з якими зіткнеться ваш бізнес.

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Як поліпшити фінансові показники вашого стартапу

Ось деякі з кращих способів полегшити фінансовий тягар, пов'язаний з початком бізнесу:

1. Купуйте старе обладнання

Розгляньте можливість покупки вживаного обладнання для задоволення ваших потреб. Якщо ви купуєте електроніку, зверніть увагу на великий ринок пристроїв, що були у користуванні. На ньому ви, ймовірно, зможете знайти торішні моделі за набагато нижчою ціною, ніж вони пропонуються новими. Аналогічно, якщо ви купуєте транспортні засоби або обладнання, ви часто можете укласти набагато більш вигідну угоду, купивши їх в іншого підприємства. Тільки переконайтеся, що ви оцінили якість речі, що була у використанні, перш ніж зважитися на покупку.

2. Лізинг замість покупки

Якщо ви хочете придбати дороге устаткування, подумайте про лізинг замість купівлі. Лізинг має ряд переваг перед покупкою, навіть якщо ви купуєте обладнання, що було у використані. Сама очевидна перевага полягає в тому, що ви заощадите кошти в короткостроковій перспективі.

Лізинг – розумний вибір / Фото gastgewerbe-magazin.de

При купівлі обладнання ви будете нести відповідальність за його придбання. При лізингу лізингова компанія купує необхідне вам майно і передає його у ваше тимчасове володіння й користування на умовах договору лізингу. Таким чином, лізинг відрізняється від кредиту тим, що при кредиті в користування передаються грошові кошти, а при лізингу – конкретне майно. При лізингу від вас все одно можуть зажадати початковий внесок, але ваші загальні початкові витрати будуть нижчими, що зробить фінансовий бар'єр для входу більш доступним.

3. Мінімізуйте накладні витрати

Вам також необхідно подумати про накладні витрати. Накладні витрати є видатками, які неможливо зручно простежити чи визначити як якусь певну одиницю витрат, на відміну від операційних витрат, таких як матеріали та робоча сила. Однак накладні витрати є життєво необхідними для ведення бізнесу, оскільки вони надають критично важливу підтримку бізнесу для отримання прибутку через підтримку прибуткових активностей. Наприклад, накладні витрати у вигляді оренди фабрики дозволяють працівникам власне виробляти продукти, які потім продаються для отримання прибутку. Тому бізнесменам важко оцінити та контролювати їх, а вони потенційно можуть сильно вплинути на кінцевий результат.

Один з найпростіших способів знизити накладні витрати – зменшити розмір робочого простору. Якщо ви починаєте виробничий бізнес або маєте потребу в складських приміщеннях, вам слід починати із мінімально можливих розмірів. Проте багато сучасних підприємств можуть працювати практично повністю віддалено, що дозволяє відмовитися від оплати великих офісних приміщень.

4. Наймайте лише того, хто вам потрібен.

Амбітні власники бізнесу часто прагнуть швидко побудувати свої команди, тому з самого початку у них є потрібні люди. Але робоча сила може бути дорогою – особливо якщо ви маєте справу з нестабільним виторгом та іншими проблемами розвитку нового бізнесу. Скоротіть витрати та стабілізуйте фінанси своєї компанії, наймаючи лише тих, хто вам потрібен – принаймні спочатку.

5. Оберіть кредитну лінію з плаваючою ставкою

Навіть за наявності найкращих стратегій фінансового управління, важко звести кінці з кінцями. Ви можете полегшити собі справу за допомогою кредитної лінії з плаваючою ставкою. Загальний розмір ставки складається з двох частин: облікова ставка НБУ і додаткова величина. Загальний розмір плаваючої ставки буде завжди відповідати тенденціям ринку, оскільки рівень процентної ставки безпосередньо залежить від облікової ставки НБУ. Режим відновлюваної кредитної лінії дозволить неодноразово отримувати кредитні кошти тоді, коли це необхідно.

6. Інвестуйте в страхування

Для підприємця, що тільки починає свій шлях, з обмеженим бюджетом страхування може здатися непотрібною статтею витрат, яку можна легко скоротити. Але страхування може бути одним з найбільш важливих витрат у вашому бізнесі, забезпечуючи вам фінансовий захист у ряді областей. Ви можете застрахувати офісну та складську нерухомість, рухоме майно та електронну техніку, товарно-матеріальні цінності, відповідальність за завдану вашим бізнесом шкоду життю/здоров’ю, майну третіх осіб, у ході здійснення господарської діяльності, і навіть власні фінансові збитки, отримані від перерви у процесі виробництва.

7. Формуйте партнерські відносини та бартерні операції

Ви не єдиний власник малого бізнесу в вашому місті, який зазнає фінансових труднощів. Розгляньте можливість встановлення партнерських відносин з іншими підприємцями в вашому районі та укладення бартерних або торгових угод для задоволення потреб один одного. При правильному підході це може бути взаємовигідно. Бартерні операції – форма реалізації укладеної угоди в натуральній формі згідно з попередньо узгодженою номенклатурою обмінюваних товарів, а також узгодженими строками взаємних постачань продукції. Вони допоможуть вам в збільшенні продажів і збереженні капіталу в деяких ситуаціях, ідеально підходять для позбавлення від товарних запасів, коли ви обмежені у фінансових видатках, та значно обмежують дефіцит грошових коштів;

8. Ретельно розпоряджайтесь своїм часом

Це може здатися дивною порадою у матеріалі, де даються фінансові рекомендації, але вам неодмінно слід навчитися цінувати свій час.

Тайм-менеджмент / Фото Sunmag

Занадто багато підприємців витрачають незліченну кількість годин, щоб заощадити трохи грошей, і в підсумку самі собі шкодять. Ефективний тайм-менеджмент допомагає оптимізувати час, а не поміщати себе в рамки, в яких неможливо жити.

Ранні етапи розвитку бізнесу

Найбільш ранні етапи розвитку вашого бізнесу будуть найважчими в фінансовому відношенні. У вас будуть значні стартові витрати, мінімальний дохід і відсутність попередніх даних або досвіду, які допоможуть вам приймати правильні фінансові рішення. Зверніть пильну увагу на прибутковість вашого бізнесу та операційні витрати на ранніх етапах росту і зробіть найбільш обґрунтований вибір, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися.