Спершу 7 тисяч інвесторів з Indiegogo вклали в проєкт українського програміста Ігоря Марцехи 175 тисяч доларів, а згодом ще 5 тисяч бейкерів на Kickstarter інвестували у нього 475 тисяч доларів. Наскільки складно громадянину України зареєструвати власний проєкт на Kickstarter, як працює бізнес на краудфандинговій платформі та на що підуть залучені Carsify кошти – читайте далі.

Зверніть увагу Електронні документи: як працювати агросектору – кейс OптімусАгро Трейд

Що відомо про Carsify Український проєкт Carsifi – це бездротовий Android-адаптер для авто. Пристрій допомагає без жодних дротів під'єднати телефон до штатної автомобільної магнітоли з технологією Android Auto.



У жовтні 2021 року проєкт потрапив у добірку 5 пристроїв, які зібрали на Kickstarter набагато більше грошей, ніж планувалось.

Як Carsifi став успішним стартапом

Розробник Carsifi Ігор Марцеха розповів виданню "Економічна Правда", що ціль у 10 тисяч доларів на краудфандинговому майданчику – це була маркетингова стратегія.

Якщо 10 тисяч доларів я досягну в перший день, то у пошукових запитах на Kickstarter проєкт буде на високих позиціях, тобто кампанія вважатиметься успішною. Так і сталося – 10 тисяч зібрали за кілька днів,

– ділиться Марцеха.

Згодом про українську розробку написав сайт autoevolution, хоча жодних рекламних кампаній Carsifi не розгортала. "Продажі "повалили", і понеслося: репости, згадування у ЗМІ. Спершу була ейфорія, а потім – стоп, а чи зможу я у листопаді виготовити 3 тисячі пристроїв?" – додав програміст.

Засновник Carsifi Ігор Марцеха / Фото фейсбук-сторінка Ігор Марцеха

Приголомшливий успіх стартапу не є результатом вдалого збігу обставин. За ним стоїть важка праця, прорахунок найдрібніших деталей і якісний продукт, що має попит на ринку.

Розробка, запуск та ведення кампанії на краудфандингових майданчиках – це окремий вид бізнесу, оскільки справа нелегка. Послуги компаній, які пропонують цим зайнятись, коштують дорого.

Тому досвід Марцехи, який майже самостійно запустив і провів кампанію, є безцінним. Тим паче Kickstarter формально не дозволяє громадянам України проводити на своєму майданчику кампанії.

Українська розробка Carsifi: дивіться відео

Зародження ідеї

Ідея створити бездротовий Android-адаптер прийшла до Ігоря, як це часто буває, випадково. Під час поїздки автівкою на роботу програміст застряг у заторі, потягнувся дістати щось із заднього сидіння і зачепив телефон, під'єднаний через кабель до системи Android Auto.

Якщо шнур хоч трохи від'єднується – все відключається. Їду і думаю: чому не можна це все зробити через wi-fi? Пошукав такі пристрої на Aliexpress, Amazon, загуглив – немає. Якщо немає, то треба зробити,

– розповідає розробник.

Задум виник у 2019 році, й Ігор приступив до розробки. Він придбав різні плати і проводив тестування. Розробка прогресувала не надто швидко через технічні складнощі, народження дитини та зайнятість на основній роботі.

Прототип пристрою з'явився у 2020 році. Тоді хлопець готувався почати кампанію на Kickstarter. Зробити це можна за день, проте з інших країн.

На тему Краудфандинг для бізнесу: як він працює та чи ефективний в Україні

Реєстрація юрособи за кордоном

Усі фінансові операції Kickstarter проводить через платіжний шлюз Stripe, який не працює в Україні, тому обрати нашу державу, як місце реєстрації кампанії зі збору коштів, неможливо.

Зареєструвати український проєкт на краудфандинговому майданчику, не виїжджаючи з країни, можна двома способами:

Знайти посередника – резидента країни, яку підтримує майданчик. Цій людині потрібно надати всі права на доступ до аккаунту, у тому числі до зібраних грошей.

Зареєструвати в іншій країні компанію на своє ім'я і потім реєструватись на Kickstarter як юрособа.

Ігор обрав другий варіант.

Я прочитав багато інформації про те, як зареєструвати компанію в США. Час, який я мав витратити на розробку та маркетинг, витратив на вивчення юридичних питань,

– згадує підприємець.

У Stripe існує послуга Stripe Atlas, яка дозволяє зареєструвати юрособу у штаті Делавер за 500 доларів. З них 400 – це вартість реєстрації, а 100 – річний абонемент.

Після реєстрації слід очікувати отримання EIN (американський аналог ІПН). Його Ігорю надали через 3 місяці, надіславши факсом.

Банківський рахунок

На цьому етапі виникали складнощі, адже для відкриття банківського рахунку у США у більшості випадків потрібна фізична присутність заявника. Підприємцю все ж вдалось відкрити рахунок онлайн у Mercury, який саме тоді надав доступ для резидентів України.

Підготовка кампанії

Готувати маркетингові матеріали для кампанії Ігор почав у червні 2021 року. Мовиться про фото, відео, текстову та графічну інформацію про продукт, стартап, його цілі, плани та досвід, а також дані про засновників, вартість продукту та його можливості, особливості підтримки, гарантійні зобов'язання.

Від структурованості та якості подачі інформації на 90% залежить успіх проєкту. Власний логотип та фірмовий колір в Ігоря вже були. Далі підприємець розробив схему розташування інформаційних блоків.

Мені порадили використовувати у маркетингових матеріалах не зображення, а гіфки. Потрібно показати, як працює пристрій. У моєму випадку це гіфка про те, як підключити USB-кабель та натискати кнопку на пристрої,

– ділиться Марцеха.

Цікаво Доходи українських фрилансерів зросли на 20%: скільки вони заробляють зараз

Зібрані кошти

За даними Kickstarter, кампанія Carsifi зібрала 475 тисяч доларів від 5 194 бейкерів. Це не означає, що на американський рахунок Ігоря "впали" майже пів мільйона доларів. Майданчик знімає гроші з бейкерів лише після закінчення кампанії. 7% інвесторів не заплатили: люди або видалили картку, або закінчився термін її дії, або вони передумали.

Протягом певного періоду кожні два дні Kickstarter намагається зняти суму, яку бейкери вклали в проєкт. У підсумку 1,5% інвесторів не заплатили близько 7,1 тисяч доларів.

Крім того, від зібраної суми Kickstarter утримує 5% комісії, ще близько 3,5% – Stripe. Отже, на рахунок підприємця надійшли не 475 тисяч доларів, а на 10% менше – 427 тисяч.

Це лише моя відповідальність, я маю виконати обіцяне бейкерам. Є 5 тисяч бейкерів, мені потрібно, грубо кажучи, відправити їм 5 тисяч девайсів. Після цього я зможу видихнути, бо зараз не видихаю,

– розповідає розробник.

"Якщо розтрачу кошти чи станеться форс-мажор, то фінансові наслідки покриватиме юридична особа, яку я зареєстрував. Тобто відбудеться процедура банкрутства за законами США. Це "мінус" у карму, так не можна робити. Моє завдання – відправити бейкерам їхні адаптери, а гроші на корпоративному рахунку я можу відправляти своїм підрядникам. Повинні бути інвойси, договори, щоб у кінці року я відправив звіт у податкову США", – каже підприємець.

Читайте також Робота в IT: які компанії в Україні пропонують найбільше роботи айтішникам

Унікальність пристрою і хто його купує

Carsifi виготовляє китайський завод на замовлення Ігоря. Додана вартість та унікальність продукту полягає у софті та концепції пристрою, які є результатом розробки підприємця.

Carsifi – це проєкт однієї людини. На контрактній основі з Ігорем працюють два спеціалісти. Один з них – інженер, якій спеціалізується на низькорівневому програмуванні. Він допомагав розробити прошивку для пристрою.

Мобільний додаток допоміг розробити інший товариш Ігоря. Усі витрати підприємець покриває з власних заощаджень. Кілька схожих пристроїв розробник знаходив у китайських виробників, але їх вартість перевищувала цінник українського розробника (89 доларів).

При цьому обсяг ринку величезний. Автомобілі із системою Android Auto виробники почали випускати з 2015 року. Тобто останні шість років переважна більшість машин сходила з конвеєрів з дротовим інтерфейсом підключення смартфона.

Ринок великий. Проблема в одному: китайці не можуть зробити 100 тисяч девайсів через проблему з чипами. Щоб створити мій пристрій, потрібно зібрати повноцінний мінікомп'ютер, 5-герцовий wi-fi, потужний процесор.

"Якщо я почну продавати продукт з власного сайту напряму, усе буде розлітатися, як гарячі пиріжки, але китайці поки не можуть забезпечити необхідну кількість компонентів", – пояснює Марцеха.

Найбільшу кількість пристроїв на Kickstarter замовили бейкери із США – 70%. На другому місці Німеччина – 4,7%. Далі йдуть Канада – 3,7%, Австралія – 3,4%, Великобританія – 3,2%, Іспанія – 1,6% та Італія – 1,4%. На Україну припало 0,5% замовлень.