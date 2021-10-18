Олена та Маркіян Коссак, успішні бізнесмени, учасники етногурту "Ойкумена", батьки трьох дітей, розповіли про те, як заснувати власне архітектурне бюро без мільярдів доларів у кишені. Вони нагадали, яких принципів потрібно дотримуватися, щоб бути успішним на ринку. Також експерти зазначили, як бізнесменам-початківцям не втратити впевненість у своїх діях і прагнути кращого.

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Інтерв’ю з Оленою та Маркіяном Коссак

Пригадуєте, з чого все починалося? Яким був ваш стартовий капітал?

Наш стартовий капітал складався з 2-х домашніх комп’ютерів, які ми купили частково за гроші з весілля, частково за зароблені гроші (саме тоді я працювала викладачкою, Маркіян ще був студентом, проте працював постійно з 3-го курсу). І також капітал складався з наших початкових знань про ведення бізнесу, які ми тоді мали: Маркіян закінчив архітектурний факультет Львівської політехніки, я — економічний.

Перші роки існування бізнесу він не був самостійним і мав характер "халтур" для майстрів всередині квартир та будівельників, для яких ми робили проєкти дизайну або реконструкції приміщень. Для підсилення ринкових позицій ми придумали надавати одразу комплексну послугу, коли архітектурно-дизайнерські рішення Маркіяна та його колег, які з нами співпрацювали, можна було швидко втілити. У результаті один такий "завалений" майстрами проєкт мало не коштував нам усіх наших тодішніх заробітків, але це вже було потім.

Як зародилась ідея назви "Конструктив"?

Маркіян — генератор усіх наших назв, а саме і фірми, і музичного гурту "Ойкумена". Він також гарно малює, тож логотипи й фірмовий стиль теж завжди були на його плечах. Конструктив для нас — це комплексне поняття, яке охоплює не лише частину архітектурно-інженерних рішень, а і спосіб взаємодії з клієнтами. Тобто, інженерний підхід у всьому (усміхається).



Олена та Маркіян Коссак / Фото з фейсбуку архітектурної компанії

Хто став вашим першим клієнтом? Розкажіть про досвід та головні уроки, які отримали з першими замовниками.

Першими клієнтами в будь-якому новому бізнесі завжди стають знайомі або родичі. У нашому випадку це були наші близькі знайомі, яким ми дуже вдячні за довіру. Проєкт їхнього помешкання вийшов дуже гарним, як і його реалізація. Тобто, у нашому випадку якраз перший млинець не був комом (усміхається).

У вас це — сімейний бізнес. Не було побоювань, що парі не варто займатись однією справою?

Парі можна займатись бізнесом, коли вони обоє йдуть на це свідомо й можуть об’єднати свої знання. А от жінці йти працювати на роботу до чоловіка, щоби його контролювати (чи чоловіку до жінки, щоби вона "знала своє місце"), мабуть, є не найкращою ідеєю. Здебільшого наші клієнти, та і працівники, на початку не здогадуються, що ми — подружжя. На нашу думку, такі речі є приватними й не стосуються самої суті бізнесу. А от чи готові ви бути зі своєю "половинкою" весь день на роботі, а потім ще й удома, і вести побут, виховувати трьох дітей — це вже дуже індивідуальне питання (усміхається).

Компанія "Конструктив" на ринку вже 13 років. Як вам вдалось зробити сімейну справу успішною та чи маєте якесь особливе розподілення обов’язків у роботі?

Усі обов’язки треба розподіляти, делегувати, назначати відповідальних і критерії якості — тобто, у вас має працювати система менеджменту. Без неї ваше підприємство має ризик не масштабуватись, тобто, умовно кажучи, ви весь свій ринковий шлях пройдете вдвох, плюс ще один або два "підручних" працівника. Знання менеджменту нині неоціненні і нам дивно чути, коли якісь горе-тренери пропонують ідеї на кшталт "керуйте своїм бізнесом, лежачи на березі моря, з додатку на телефоні" або "виженіть власника з бізнесу" (усміхається).

У роботі потрібно дотримуватись принципу чіткого тайм-менеджменту і старатись ні в якому разі не "вбивати" час,

– поділилася Олена Коссак.

Звісно, така реклама звучить заманливо для лінивих і озлоблених людей. Тому пам’ятайте, що ніхто з працівників для розвитку вашого бізнесу не зробить більше за вас. Іншими словами, керувати бізнесом має хоча б один носій професійних знань — тобто той, хто досконало знає сам процес виробництва товару/послуги та знає нюанси й один носій управлінсько-економічних знань (фахівець із менеджменту та маркетингу). Тобто, це необхідний достатній мінімум для запуску підприємства. Такі курси (управління бізнесом і маркетинг) можна пройти в Олени, яка є комерційним директором "Конструктиву" і майже 7 років навчає інших підприємців принципів веденню бізнесу у її власній структурі — центрі бізнес-тренінгів та психологічного консультування "Ля Телепате".



Команда "Конструктиву" / Фото з фейсбуку архітектурної компанії

Розкажіть про основні принципи, якими ви керуєтеся під час кожного проєкту? Яка архітектура цікава інвестору?

Маркіян має своє, особливе художньо-архітектурне бачення проєктів і це є нашим "фірмовим стилем". Проте, так було не завжди. Клієнт хоче відчувати причетність до проєктування, або взагалі самому запроєктувати будинок чи інтер’єр, причому проєктант стає тільки його "руками".

У кожної людини свої потреби й ти маєш, як професійний продавець, їх відчути. На початках ми чітко зрозуміли — спочатку ми працюємо на ім’я, а потім ім’я працює на нас. Тепер приходять за нашими рішеннями, бо є вже конкретне ім’я і його вже знають. Спочатку іноді ми робили дуже близьке до "Пшонка стайл" й інші, далекі від сучасного мінімалізму, проєкти. Проте, смаки українців дуже змінилися убік європейських, люди значно більше подорожують, ніж це було у 2005–2010 роках.

Сьогодні вони бачать сучасну архітектуру і, на щастя, смаки їхні теж стають витонченими та європейськими. Нині ми можемо стверджувати, що українці — цілком сформована європейська нація зі здоровими цінностями й хорошими смаками. Тобто, напрямок відомий, залишилось його пройти — реконструювати та оновити радянську архітектурно-побутову спадщину,

– діляться засновники архітектурної компанії "Конструктив" Маркіян та Олена Коссак.

Зараз у вас — чимало замовлень і клієнтів. Чи бували випадки, що ви відмовляли в співпраці? Чи існують у вас табу на проєкти?

На щастя, у нас є постійний потік замовлень, проте так було не завжди. Тож ми хочемо цим дати надію всім початківцям у бізнесі, чим би ви не займались — не опускайте руки надто рано. Щодо відмовляння в співпраці, то відповідальність і ризики для сертифікованого архітектора нині є, на нашу думку, неправомірно великими. Законодавство в цьому напрямку потребує серйозних доопрацювань та приведення його до адекватного вигляду та світової законодавчої практики.

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Існує також подвійне трактування будівельних норм, що дає змогу, на жаль, усувати з ринку його учасників неринковими методами. Це робить "ведмежу послугу" всім проєктувальникам, адже відсутність конкуренції призводить до пониження якості товару чи послуги для самого споживача. Уже сьогодні можна бачити наслідки такого підходу у варварській забудові колись затишних куточків наших міст на догоду компаніям, що будують багатоквартирне житло. Кажуть, частина цих капіталів належить громадянам країни, з якою в нас зараз війна. Проте, ми не можемо цього стверджувати, адже власними очима установчих документів не бачили.

Ми хочемо закликати українців тиснути на органи влади та максимально долучатись до контролю забудови наших міст.

Одного разу втративши простір (тобто фізичний і психічний спокій, добробут і здоров’я) назад його здобути практично неможливо,

– доповнюють вони.

Тобто, запобігти простіше, ніж потім демонтовувати. Жодних інших табу в нас нема, ми дотримуємося позицій здорового глузду — безпеці, оптимізації та максимальному використанню площі, законах ергономіки, екологічності. У центрі нашого проєкту – Клієнт, для якого ми створюємо неповторний, унікальний життєвий простір, де він перебуває якусь частину свого життя, а то й усе життя. Він буде про нас завжди згадувати.



Команда "Конструктиву" / Фото з фейсбуку архітектурної компанії

Архітектурний бізнес в Україні — це прибуткова справа? Якою є загалом ситуація на вітчизняному ринку? Є щось, що ви на місці урядовців змінили б?

Частково ми відповіли на це в попередньому питанні. Законодавство потребує значних змін, інакше ми ризикуємо повністю віддатись забудові ненажерливих забудовників під егідою таких самих чиновників.

Архітектурний бізнес в Україні прибутковий, як і будь-який інший, коли ти піклуєшся про Клієнта та його благополуччя,

– говорить Маркіян.

Львів, за версією Forbes, посідає третє місце серед найкращих міст України для ведення бізнесу. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Як ці рейтинги на практиці впливають на бізнес?

Львів — місто, яке постійно розширюється, його населення постійно зростає. Кожне місто з такими показниками має більше можливостей для будь-якого бізнесу. Ми любимо Львів і прагнемо, щоби він зберіг своє неповторне обличчя, яке створювали сотні архітекторів, скульпторів, митців до нас.

Яким ви бачите свій бізнес за кілька років?

Більше диджиталізованим та з основним Клієнтом із покоління Z (міленіалів). Якими будуть ці Клієнти, чого вони хотітимуть — поки ми цього не знаємо, але ми готові до таких змін (усміхається).



Команда "Конструктиву" / Фото з фейсбуку архітектурної компанії

Поради початківцям

Як заснувати своє архітектурне бюро, маючи не мільярди доларів у кишені? Скільки реально потрібно людині для старту?

Для старту потрібні знання, це найважливіший складник. Загалом, послуги "запускати" простіше, бо не потрібно інвестувати в сировину, складські приміщення, транспорт тощо.

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Як ефективно організувати роботу й бути успішним на ринку? Ваші "золоті" правила ведення бізнесу?

Тайм-менеджмент, працювати щодня, вставати рано. Вірити в себе й у свого партнера. І головне гасло: "Клієнт — наш головний партнер" (усміхається).

Чи варто мати кумирів у бізнес-сфері? Ви самі впроваджуєте в дію поради відомих бізнесменів? Якщо так — кого саме?

Браян Трейсі (усміхається). Вчитись потрібно у практиків і бажано з твого середовища, які дійсно чогось досягли, а не просто провадять агресивну рекламу-самопрезентацію.

Які книги/фільми рекомендуєте почитати/переглянути бізнесменам-початківцям?

Бізнесменам-початківцям рекомендуємо не "залипати" у фільмах/серіалах, а сконцентруватись на покращенні своїх вмінь та пошуках Клієнтів. Рекомендуємо до прочитання та опрацювання книжку Олени Коссак "Клієнтоорієнтованість та ринковий успіх підприємства". З іноземних — Іцхак Адізес "Управління життєвим циклом корпорації".

На вашу думку, успішний бізнес — це…

Той, де в центрі є потреба Клієнта, а ми вміємо максимально швидко та професійно її задовольнити.



Олена Коссак / Фото з фейсбуку Олени Коссак