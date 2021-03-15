Як заробляє королівська сім'я Британії: реалії та прогнози

Британська корона володіє чималими статками, проте мало хто знає походження її багатств. Як і скільки заробляє Єлизавета ІІ – читайте у нашому матеріалі.

Як заробляє гроші британська монархія

Британська королівська сім'я має три основні джерела доходів.

Фінансування від уряду або ж "суверенний грант"

Це головне джерело публічного прибутку дому Віндзорів. Щороку королівська родина отримує певну частину грошей, які надходять до державної казни від Фонду королівської нерухомості, який був започаткований у 1769 році Георгом ІІІ. Станом на сьогодні цей Фонд є незалежною комерційною організацією, яка володіє активами у Лондоні, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

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Зокрема, йдеться про Великий Віндзорський парк, майже всю нерухомість на Ріджет-стріт, яка розташована у центрі столиці Англії, офіси, магазини, торгові центри тощо.

Особистий дохід

Один з найвідоміших у світі королівських домів отримує найбільший дохід від герцогства Ланкастерського, яке є власністю Єлизавети ІІ та керується окремо від Фонду королівської нерухомості. Наприклад, у 2018 році дім Віндзорів отримав приблизно 28 мільйонів доларів США прибутку. Ці кошти переважно витрачають на потреби членів королівської сім'ї.

Крім того, є герцогство Корнуольське, яке за традиціями належить старшому сину королеви. Наразі це Чарльз, принц Уельський.

Згідно з даними британської газети The Sunday Times статки королеви Єлизавети ІІ орієнтовно оцінюють у 460 млн доларів станом на 2020 рік.

Особисті статки

Нагадаємо, Єлизавета ІІ також отримала спадок від свого батька короля Великої Британії Георга VI та королеви-матері Єлизавети. Крім того, монарх має право продати цінні подарунки, які вона отримує від лідерів іноземних держав.

Відповідно до офіційних даних, королева володіє Балморальським замком, який розташований у Шотландії та Сандрінгемським палацом в Англії.

Водночас точні статки британської королівської сім'ї невідомі, оскільки Єлизавета ІІ не зобов'язана звітувати про свої приватні фінанси.

Як британська королівська сім'я заробляє гроші: дивіться відео

Що отримує від королівської сім'ї Велика Британія

Експерти заявляють, що королівська сім'я вигідна для Великої Британії, оскільки це позитивно впливає на економіку та політичну стабільність у країні. Зокрема, йдеться про те, "королівський бренд" приносить державі мільярдні доходи.

Відповідно до даних Brand Finance лише на весіллі принца Гаррі та колишньої американської акторки Меган Маркл у 2018 році Британія заробила

Крім того, вони заявляють, що королева – це привабливий магніт для туристів. Фахівці зазначають, що сфера туризму заробляє на короні приблизно 550 мільйонів фунтів стерлінгів у рік.

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Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл: як заяви пари вплинуть на майбутнє корони

7 березня герцог та герцогиня Сассекські у двогодинному інтерв'ю Опрі Вінфрі зробили низку неочікуваних заяв щодо їх життя у ролі старших членів британської королівської сім'ї.

На жаль, наразі не можна оцінити реальний вплив інтерв'ю знаменитої пари на майбутнє британської монархії.

Загалом усі обговорення та розмови стосуються звинувачень у расизмі та проблем з ментальним здоров'ям, про які розповіла Меган Маркл, проте чимало експертів стверджують, що заяви принца Гаррі та його дружини швидше за все стануть початком змін у королівському домі Віндзорів.

Автор: Віта Свірневська