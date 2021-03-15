Як заробляє королівська сім'я Британії: реалії та прогнози
Британська корона володіє чималими статками, проте мало хто знає походження її багатств. Як і скільки заробляє Єлизавета ІІ – читайте у нашому матеріалі.
Джерело:24 канал
Як заробляє гроші британська монархія
Британська королівська сім'я має три основні джерела доходів.
Фінансування від уряду або ж "суверенний грант"
Це головне джерело публічного прибутку дому Віндзорів. Щороку королівська родина отримує певну частину грошей, які надходять до державної казни від Фонду королівської нерухомості, який був започаткований у 1769 році Георгом ІІІ. Станом на сьогодні цей Фонд є незалежною комерційною організацією, яка володіє активами у Лондоні, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.
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Зокрема, йдеться про Великий Віндзорський парк, майже всю нерухомість на Ріджет-стріт, яка розташована у центрі столиці Англії, офіси, магазини, торгові центри тощо.
Особистий дохід
Один з найвідоміших у світі королівських домів отримує найбільший дохід від герцогства Ланкастерського, яке є власністю Єлизавети ІІ та керується окремо від Фонду королівської нерухомості. Наприклад, у 2018 році дім Віндзорів отримав приблизно 28 мільйонів доларів США прибутку. Ці кошти переважно витрачають на потреби членів королівської сім'ї.
Крім того, є герцогство Корнуольське, яке за традиціями належить старшому сину королеви. Наразі це Чарльз, принц Уельський.
Особисті статки
Нагадаємо, Єлизавета ІІ також отримала спадок від свого батька короля Великої Британії Георга VI та королеви-матері Єлизавети. Крім того, монарх має право продати цінні подарунки, які вона отримує від лідерів іноземних держав.
Відповідно до офіційних даних, королева володіє Балморальським замком, який розташований у Шотландії та Сандрінгемським палацом в Англії.
Водночас точні статки британської королівської сім'ї невідомі, оскільки Єлизавета ІІ не зобов'язана звітувати про свої приватні фінанси.
Як британська королівська сім'я заробляє гроші: дивіться відео
Що отримує від королівської сім'ї Велика Британія
Експерти заявляють, що королівська сім'я вигідна для Великої Британії, оскільки це позитивно впливає на економіку та політичну стабільність у країні. Зокрема, йдеться про те, "королівський бренд" приносить державі мільярдні доходи.
Крім того, вони заявляють, що королева – це привабливий магніт для туристів. Фахівці зазначають, що сфера туризму заробляє на короні приблизно 550 мільйонів фунтів стерлінгів у рік.
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Автор: Віта Свірневська
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