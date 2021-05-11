Монети та діаманти

У TikTok є своя валюта. Повнолітні користувачі можуть купувати віртуальні монети за допомогою реальних коштів. Потім за ці монети можуть придбати віртуальні подарунки, такі як діаманти та інші смайлики.

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Під час події в прямому ефірі (можна лише в прямому ефірі, якщо у вас понад 1000 підписників), люди можуть висловити свою вдячність за ваш виступ, надіславши вам подарунки, такі як діаманти. Діаманти можна конвертувати в реальні гроші. Для цього у вас повинен бути рахунок Paypal. TikTok бере 50% будь-якого заробленого вами "доходу".

Заробіток у ТікТок / Фото Unsplash

Зняти гроші можна лише після того, коли на рахунку буде 100 доларів. Неможливо вивести більше 1000 доларів на день.

Партнерство з брендами

Якщо у вас є багато прихильників, достатньо підписників на активності на акаунті, ви можете заробляти гроші на партнерських співпрацях з брендами та розміщеннях продуктів у своїх відео. Розміщення продукту в TikTok є не менш потужним, ніж на YouTube

Наприклад, такий мегаіфлюенсер як немовля Аріель з понад 34 мільйонами підписників може заробити до 150 000 доларів за один спонсорований пост.

Однак, якщо у вас є лише 2000 підписників, але ви все одно публікуєте гідний вміст, як-от поради щодо макіяжу, ви можете заробити до 50 доларів за публікацію. Ви також можете отримувати безкоштовні продукти від брендів, які сподіваються, що ви використовуватимете їхні продукти у своїх відео.

Існує грошовий калькулятор TikTok, який дозволяє розрахувати приблизні заробітки з вашого рахунку TikTok. Він розміщений у центрі маркетингу Influencer.

У TikTok є грошовий калькулятор / Фото Unsplash

Найкраща порада: якщо у вас є багато підписок, зв’яжіться з менеджерами бренду самостійно, подивіться, чи вважають вони вас придатними, і спробуйте укласти з ними угоду, наприклад, шість постів протягом двох місяців за узгоджену одноразову суму.

Зірки TikTok можуть заробляти досить багато. Згідно з новим списком від OnlineGambling.ca дані такі:

ТОП-5 зірок TikTok із заробітком на відео:

Лорен Грей, синхронізація/музичні відео, 197 500 доларів

Аріель Ребека Мартін, синхронізація/музичні відео, 151 500 доларів

Чарлі Дамеліо, танцювальні відео, 149 000 доларів

Ріяз Алі, синхронізація/музичні відео, 145 000 доларів

Крістен Ханчер, синхронізація/музичні відео, 117000 доларів

Партнерський маркетинг

Партнерський маркетинг дещо відрізняється від рекламного розміщення продукту. Угода така: якщо у вашому відео з’явиться продукт, який згодом продається, ви отримаєте частку грошей за продаж.

Якщо ви розумні та креативні, ви зможете створювати відео, які включають певні бренди чи товари, але все одно розважають фоловерів.

Партнерський маркетинг повинен бути максимально нативний, жодної агресивної реклами. Тіктокери запропонують знижки або купони на конкретні продукти. Потім вони також отримують дохід, якщо використовуються ці знижки або купони.

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Залучайте трафік на інші канали

Якщо у вас багато підписників на TikTok, чому б не подвоїти ресурси, щоб заробляти гроші?

Розміщуйте свої відео на інших каналах / Фото Unsplash

Відмінний спосіб збільшити свої заробітки – розміщувати свої відео на інших каналах та залучати трафік на свої канали YouTube або Instagram. Потім ви можете заробляти більше за допомогою афілійованого маркетингу або партнерських відносин із брендом завдяки більшій аудиторії та ширшому охопленню. Відео TikTok досить добре допомагають залучати людей на інших платформах.

Продавайте власну продукцію

Зірки TikTok тепер можуть продавати власні товари безпосередньо своїм шанувальникам на TikTok.

Тисячі тіктокерів під'єдналися до платформи Teespring, щоб продавати товари своїм шанувальникам.

Консультація щодо розвитку акаунту в TikTok

Якщо ви фахівець TikTok, багато хто потребує ваших рекомендацій. Оскільки це все ще відносно нова соціальна платформа, люди платитимуть гроші, щоб найняти вас консультантом, який допоможе їм створити свою стратегію, створити свій бренд та стимулювати своїх підписників.

Рекламна платформа Tiktok

Подібно до оголошень у Facebook та Instagram, ви можете завантажити “TikTok ads” і зареєструватися для доступу до рекламної платформи.

Це досить просто для тих, хто коли-небудь раніше запускав платний трафік, тому, якщо ваш ринок працює на TikTok, можливо, варто створити кілька оголошень, витратити певний бюджет на експерименти. Можливо, ви зможете продати більше своєї продукції через TikTok.

Управлінські послуги

Ще один спосіб заробити гроші на TikTok – це пропонування послуг управління для творців у додатку. Деякі тіктокери мають мільйони підписників, тому потребують допомоги з управлінням акаунту.

Додаток TikTok / Фото Unsplash

Ви можете запропонувати послуги, які допоможуть їм у стратегії розвитку, створення контенту, регулювання рекламних інтеграцій.

Отже, якщо у вас є такий досвід у створенні чи розповіданні історій, ви точно можете застосувати це, пропонуючи свої послуги тіктокерам.

Розвиток акаунтів та їх продаж

Це стає все більш популярним в електронній комерції або товарному просторі. Подібно до Instagram, це відбувається за допомогою створення розважального вірусного контенту, щоб залучити ту авдиторію, яка була б ідеальним клієнтом для вашого продукту.

Сьогодні в цьому просторі вже є експерти, які розвивають профілі TikTok навколо певної авдиторії. Акаунти зазвичай продають великим брендам, що бажають одразу розпочати продаж товару, а не розвивати акаунт самостійно.

Один із способів, як люди продають продукцію, – це TikTok Live. Вони запускають продукти під час прямої трансляції або фактично проводять аукціони під час прямої трансляції.

Отже, якщо ви користувач, то ви просто можете виростити прихильників навколо певної теми та побудувати спільноту навколо, а потім звернутися до тих брендів, які хотіли б мати доступ цим послідовникам і продати їм свій акаунт.

Заробіток на трендах ТікТок

Можна створювати брендовану продукцію ТікТок: розробляти футболки, легінси, сумки, наклейки. Використання трендових фраз – хороша ідея для заробітку на ТікТоці. Розміщувати продукцію можна на будь-яких платформах продажу.