Не існує чудодійного рецепта, який в одну мить зробить вас успішним та дозволить заробляти у рази більше. Проте існують дієві рекомендації, що дозволять вам крок за кроком наближатись до вершин фінансового добробуту.

Зверніть увагу Понад мільярд доларів: український IT-стартап People.ai став єдинорогом

Наступні декілька, видавалось би, доволі простих рекомендацій допоможуть зрозуміти, що слід зробити для того аби у вашому гаманці опинялось дедалі більше грошей.

1. Змініть спеціальність / сферу / місто

Так, це доволі очевидний і водночас ресурсовитратний спосіб, але іноді без кардинальних змін нікуди, особливо якщо ви хочете підвищити свій дохід.

Річ у тому, що в кожній професії є "скляна стеля" — максимальна зарплата, яку можна отримувати на тій чи іншій посаді. І якщо працівник її досяг, то як не намагайся, розбити "стелю" ніяк не вийде. Ну не може, наприклад, офіс-менеджер отримувати 100 000 гривень, не може і все тут.

Що ж залишається робити, якщо прагнете заробляти більше?

Для прикладу можна:

опанувати нову спеціальність;

змінити компанію — іноді різні роботодавці за одну і ту ж роботу платять по-різному;

переїхати на роботу в інший регіон — у великих містах зарплати вищі.

2. Геть інертність: ставте амбітні цілі та реально оцінюйте результати

Ви хочете надбавку до зарплати або підвищення, але при цьому працюєте без мети й плану і все чекаєте, коли начальник помітить вашу скромну персону? Але так не буває. Робота з 9:00 до 18:00 і перекладання папірців нічого не вирішує, навіть досвід не завжди вирішує.

Заробляти більше завжди буде той, хто працює швидше і дає більший результат.

Поставте себе на місце роботодавця: кому б ви дали підвищення — працівнику, який раптом вирішив попросити надбавку до зарплати, або іншій працівниці, яка власне прохання вдало аргументувала презентацією з цифрами та результатами? Відповідь очевидна.

Просити надбавку до зарплати слід аргументовано / Фото Unsplash

Визначте для себе ті завдання, які одночасно і вам подобаються, і приносять максимальну користь клієнту або роботодавцю. Після чого максимально зосередьтесь на роботі в цій площині. Ставте собі амбітні цілі, які вписуються в глобальну місію компанії, складіть чіткий план роботи та дотримуйтеся його.

Зауважимо, що така схема насправді ефективна і для фрилансерів. Дійсно, коли працюєш сам на себе, у тебе ж немає офіційного "начальства". Проте вашу роботу та її якість завжди оцінюватиме замовник та клієнт. Покажіть їм свою унікальну цінність, і вам дійсно будуть платити більше.

3. Постійно розвивайтеся і вчіться

Досягати вершин майстерності у власній справі це вірна стратегія. Проте не слід зосереджуватись на вдосконаленні лише у своїй сфері. Розширюйте світогляд та особисті компетенції.

Те, що це корисно, підтверджує ситуація, яка склалася на ринку праці навесні 2020 року. Тоді компанії масово переводили співробітників на віддалений формат роботи. Коли по світу котилась перша хвиля пандемії COVID-19 всі звикали працювати в новому форматі. А на перший план вийшли такі навички, як самодисципліна, самоорганізованість, вміння планувати, вести ділове листування тощо.

Життя непередбачуване, воно постійно змінюється, тому важливо бути гнучким і отримувати навички, за якими майбутнє. Проте ніколи не забувайте удосконалювати й вічно актуальні навички для успішної особи такі як лідерство, вміння вибудовувати комунікацію, проактивність.

До теми Як заробити на будівельному ринку: 3 актуальні бізнес-ідеї

І ще — цікавтеся бізнес-процесами, вчіться розуміти не тільки свої обов’язки, а й бізнес у цілому.

4. Регулярно проводьте моніторинг зарплатної "вилки" вашої професії

Доволі часто трапляється, що два фахівці на однакових посадах отримують різні зарплати, і не завжди причина в досвіді або кваліфікації. Просто один погодився на меншу суму, а другий знав, що може попросити більше.

Тому завжди аналізуйте статистику зарплат і при пошуку роботи, і коли прийняли рішення просити надбавку до зарплати. Для розумного роботодавця не мало б стати несподіванкою, коли ви прямо скажете власну думку стосовно того, що ваш оклад нижче середнього по ринку. Для деяких роботодавців і клієнтів це вагомий аргумент, якщо ви розумієте тенденції ринку. Але такі заяви насправді мають бути обґрунтовані фактичними даними, а не вашими припущеннями.

5. Геть скромність: навчіться презентувати себе

У однакових товарів або послуг може бути різна вартість. Наприклад, ціна манікюру в розрекламованій столичній студії краси зазвичай у 5 разів вища, ніж у косметичному салоні в спальному районі. При цьому зовсім необов’язково, що результат "на руках" клієнтки буде мати кардинальні відмінності.

Саме тому уміння продавати, стосується і вашої власної особи, адже воно дає можливість заробляти більше. На співбесіді, під час переговорів про підвищення зарплати або при зустрічі з клієнтом вмійте подати власну роботу і цінність майбутнього результату так, щоб вам захотіли заплатити більше.

Слід навчитись продавати власні навички / Фото Unsplash

Так, цього непросто навчитися, проте результат того вартий. Вам не потрібно ставати продавцем-генієм, просто уникайте наступних помилок при переговорах про зарплату чи оплату ваших послуг:

Спілкування у текстовому варіанті. Набагато краще розмовляти віч-на-віч або телефоном чи по відеозвязку. У текстовому листуванні завжди є певний ризик, що ваші інтонації та наміри можуть неправильно інтерпретувати, а зарплата — питання делікатне.

Не говоріть виключно про гроші. Зарплата важлива, однак не варто забувати про те, що зацікавило вас в цій роботі — гарна посада, можливість здобути нові навички, чудова страховка. І не забувайте, що гроші — не єдине, від чого залежить ваше задоволення від роботи.

Страх зробити пропозицію першим. Вмійте сформулювати власні побажання, адже вам тоді простіше задати тон спілкуванню. При цьому слід заздалегідь зрозуміти, яка сума буде реалістичною для роботодавця чи клієнта. Але головне — не бійтеся почати розмову.

Нерви. Зазвичай особа, з якою ви спілкуєтеся щодо зарплати чи оплати праці, готувалась до такої розмови. Не поспішайте, не кидайтеся на першу запропоновану суму, проте не слід також нервувати та ухилятися від розмови про вашу мотивацію і плани на фінансову винагороду.

Не шукайте винних, а дійте

І найголовніше — постарайтеся позбутися ментальних блоків, які заважають вам заробляти більше. Не шукайте винних у тому, що ваш сьогоднішній дохід вас не влаштовує. Саме ви, а не ваше керівництво чи клієнти, є тією особою, що може змінити існуючий хід речей. Для цього лише потрібно зважитись на правильні кроки. Все у ваших руках.