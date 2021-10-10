Сьогодні ютуб-канал приносить блогерам близько 14 тисяч доларів щомісяця. Про те, як їм це вдалось, Джей розповів виданню Insider.

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Що відомо про ютуб-канал ірландців

На OSW Review Джей та Стів коментують бої без правил та "олдскульний" реслінг. У блогерів власний стиль – у своїх відео вони не забувають жартувати, однак разом з тим глибоко аналізують все, що відбувається на рингу. На YouTube Джей прийшов із галузі медицини.

Я обожнюю пацієнтів, однак з лікарнями справа дещо інша. Щоб працювати у медицині, потрібно, щоб це було твоїм покликанням. Я зрозумів, що у мому випадку це не так,

– розповідає Хантер.

Хлопці з дитинства захоплювались боями без правил – дивились різноманітні телешоу, слухали подкасти та мріяли створити щось своє. Спершу Джей хотів стати борцем, згодом – коментатором, а пізніше – сценаристом.

Однак з ініціативи батьків хлопець вступив на медичний факультет. Там він і познайомився з майбутнім колегою по ютуб-каналу Стівом.

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Перший заробіток на YouTube

Хлопці випустили своє перше відео на каналі у 2011 році, і воно зібрало чимало переглядів. Однак наростити фан-базу вдалось не швидко – за 18 місяців канал набрав всього лиш 400 підписників. Першим поштовхом до розвитку була згадка OSW Review на іншому, більш популярному ресурсі Botchmania, після чого постійних глядачів значно побільшало.

Через 5 років робота над контентом для каналу забирала у Джея дуже багато часу. Потрібно було обирати: або медицина, або YouTube. Тоді хлопець почав шукати способи хоча б мінімально монетизувати контент, на який витрачав сотні годин часу.

У 2016 році Стів та Джей провели зустріч з підписниками у Дубліні, де фанати каналу вмовили блогерів запустити збір коштів на Patreon. OSW зробили кілька відео з доступом за підпискою і сподівались заробити близько 400 доларів. Однак вже через 12 годин після публікації сума пожертв значно перевищила цю позначку.

Я був готовий заробляти менше, ніж у лікарні, лиш би займатись улюбленою справою,

– ділиться Хантер.

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YouTube – це повноцінна робота

Після успіху з монетизацією контенту та звільнення з роботи у лікарні Джей підрахував, скільки часу витрачає на створення одного відео – близько 200 годин. Тому він вирішив найняти на роботу кілька редакторів, щоб поставити випуски на потік та не вигоріти. На той час грошей вже вистачало, щоб покрити зарплатню фрилансерів.

Сьогодні разом з Джеєм та Стівом працює команда з десятками редакторів, аніматорів та дизайнерів. Більшість працівників – професіонали віком від 30 років.

Мабуть, я працюю більше, ніж коли б залишився у лікарні. Щодня мені є над чим працювати – дуже багато людей, з якими взаємодію, живуть у США, і часто доводиться відповідати їм на електронні листи о 2 ночі. У мене немає по-справжньому вихідних днів,

– розповідає блогер.

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Плани на майбутнє

Хоча зараз в ютуб-каналу навіть менше ніж 200 тисяч підписників, вони – віддана аудиторія OSW, яка готова платити хороші гроші за контент. Коли у Джея запитують, чим він займається, то чоловік відповідає: "Веду власний медіабізнес".

У планах Стіва та Джея – створити свою тематичну відеогру. Команда каналу вже намагалась втілити задум у життя, однак поки всі спроби закінчувались невдачами. Попри це чоловіки прагнуть довести справу до кінця, а поки – продовжують знімати відео.

Мені дуже пощастило займатись роботою мрії. Не знаю, доки це буде продовжуватись та чим закінчиться. Однак поки люди дивляться – я знімаю відео,

– зазначає Хантер.

Стів та Джей впевнені, що зробили правильний вибір, про який жодного разу не пошкодували – покинули роботу у галузі медицини та почали займатись тим, що насправді люблять.