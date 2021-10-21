Виробництво або продаж сувенірів

Полиці магазинів ще за кілька тижнів до свят заповнюються різдвяними товарами – іграшками на ялинку, шкарпетками з оленями, шапочками як у Санта Клауса, подарунковими боксами тощо. Це якраз вдалий період для початку власного виробництва сувенірів та святкових товарів. До того ж необов'язкового все припиняти після завершення свят – бізнес можна переформатувати.

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Різдвяні прикраси можна виготовляти самостійно або продавати / Фото Unsplash

Якщо ж немає ідей щодо того, який сувенір варто виготовляти, можна зайнятися продажами вже готових.

Оренда костюмів та атрибутики

Не менш актульною є ідея з пошиття костюмів для дітей та дорослих. Батьки можуть потребувати костюм для новорічної вистави у школі, а дорослі – для новорічної вечірки, корпоративу тощо. Замовити пошиття костмів можна в ательє.



Костюми можна залишити на наступний сезон / Фото Unsplash

Продаж ялинок

Незмінним символом зимових свят є ялинка. Хтось надає перевагу штучній, хтось живій зрізаній, а хтось – ялинці у горщику. Проте для такого бізнесу потрібен спеціальний дозвіл. Купувати живі дерева можна заздалегідь у лісництвах і фермерських господарствах країни.



Найкраще продавати ялинки у спеціально відведених для цього місцях / Фото Unsplash

Розваги та активний відпочинок

Зима – це також час відпусток, коли українці вибираються покататися на лижах чи просто пожити у будиночку в засніжених горах. Тут можна запропонувати одразу кілька ідей для бізнесу, а саме з прокату:

зимових велосипедів;

лиж / сноубордів та відповідного спорядження;

снігоходів.



Ця ідея для бізнесу потребує капіталовкладень / Фото Unsplash

Послуги по дому

Напередодні зими можна пропонувати послуги з утеплення вікон, дверей та лоджій. Також можна продавати паливо для камінів і печей чи пропонувати послуги з очищення камінів від золи.



Послуги з очищення камінів особливо актуальні взимку / Фото Unsplash

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