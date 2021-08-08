Вмілий будівельник – на вагу золота, адже він може зі звичних будівельних матеріалів створити справжній шедевр. Чоловіки та жінки, які вміло вправляються із будівельними інструментами, завжди затребувані на ринку праці.

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З нагоди професійного свята будівельників в Україні Бізнес-24 пропонує вашій увазі добірку цікавих та небанальних бізнес-ідей, які при вмілому втіленні зможуть не лише задовольнити клієнта, а й непогано поповнити ваш гаманець.

Ідея № 1: Виробництво композитної арматури

Арматура є одним з найбільш вживаних в будівництві матеріалів. Вона використовується для посилення бетонних будівельних деталей і конструкцій. Історично для цього використовується сталева арматура, виробництво якої доволі непросте, та вимагає значних капіталовкладень. Основні недоліки металевої арматури: нестійкість до корозії та значна вага.

Композитна арматура є сучасною альтернативою металевій, адже вона в рази легша та набагато стійкіша до впливу довкілля.

Композитна арматура затребуваний товар / Фото Vipidei

Стержні композитної арматури можуть виготовлятись будь-якої довжини, яка потрібна замовнику. Цей сучасний економічний матеріал, може значною мірою замінити традиційну сталеву арматуру в сучасних технологіях житлового, промислового, дорожнього, гідротехнічного будівництва. При цьому її вища (майже утричі у порівнянні із класичною металевою!) міцність на розрив, дозволяє застосовувати стержні значно меншого діаметру, ніж сталеві.

Вартість первинних капіталовкладень також в рази менша за бізнес з виробництва класичної сталевої арматури.

Середня вартість за лінії з виробництва композитної арматури в Україні коливається в діапазоні 400 – 500 тисяч гривень.

Виробництво композитної арматури / Фото Vipidei

Обсяги виробництва композитної склопластикової арматури не задовольняють потреби ринку. Тому фахівці прогнозують різке підвищення ринкового попиту на композитну арматуру до 2030 року, а, отже, й зростання її виробництва.

Рентабельність бізнес-ідеї, при правильному плануванню роботи, в середньому становить 40%.

Ідея № 2: Виробництво кольорового щебеню

Кольоровий щебінь – продукт на ринку України вже не новий, але попит на нього зростає навіть в умовах кризи. Його купують як комерційні організації, так і приватні особи. Цей камінь використовується в різних сферах діяльності та, за оцінками фахівців, потреба в ньому буде тільки рости. В умовах відносно невисокої конкуренцї виробництво кольорового щебеню є перспективним напрямком діяльності.

Кольоровий щебінь / Фото boniyar

Основними видатками при організації виробництва кольорового щебеню є саме обладнання та заробітна плата персоналу. Потрібна для виробництва сировина широкодоступна та продається у всіх куточках України. Вартість щебеню на оптовому ринку починається зі 120 гривень за тону.

Як основна сировина для виробництва кольорового щебеню використовують гранітну і мармурову крихту, а також для дешевшого варіанту – гравійний або пісочний щебінь. Оскільки готовий подрібнений щебінь все частіше продається вже розбитим по фракціях, вам не доведеться займатися його додатковим просіюванням.

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Для початку бізнесу вам доведеться придбати бетономішалку, в якій ви будете фарбувати вашу сировину – щебінь.

Головною вимогою для вибору фарби є дешевизна, швидкість висихання (використовуються тільки швидковисихаючі) і стійкість до стирання. Як барвник для щебеню можна також використовувати фарбу для розмітки та фарбування автодоріг чи також фасадні емалі стійкі до механічного впливу. Ціни таких барвників відносно не високі та вони значно безпечніші при використанні.

Варіантів використання кольорового щебеню безліч/ Фото Grandecor

Правильно пофарбований щебінь довго тримає насичений колір, нешкідливий для людей і тварин, стійкий до погодних впливів, перепадів температур, не вимагає особливого догляду. Практичність і зручність роблять цей матеріал дуже популярним при оформленні ландшафтів.

Середній термін окупності бізнес-ідеї із виробництва фарбованого щебеню складає від 6 місяців до 1,5 року, в залежності від правильності маркетингу та логістики. Водночас не слід забувати, що переважна більшість оздоблювальних робіт із використанням фарбованого щебеню проводиться у теплу пору року, тому слід зважати на сезонність прибутків.

Ідея № 3: Виробництво лего-цегли

Лего-цегла прийшла на український будівельний ринок нещодавно, але вже встигла завоювати велику кількість прихильників. Новітній будматеріал користується великим успіхом завдяки своїм експлуатаційним особливостям і доступними цінами.

Види лего-цегли / Фото OLX

Попит на цей продукт стрімко зростає. Налагодити виробництво лего-цегли, на відміну від традиційної керамічної, значно простіше і дешевше. А окремі підприємці освоїли виготовлення невеликих партій лего-цегли фактично в домашніх умовах.

Вартість гідравлічного преса для виготовлення лего-цегли в Україні стартує від 500 тисяч гривень, але на вторинному ринку можна знайти пропозиції навіть вдвічі дешевші.

Для початку виготовлення лего-цегли вам, окрім потужного преса, потрібна сировина, в якості якої можна використати відходи від дроблення вапнякових порід, пісок та цемент. Для надання виробу потрібного кольору використовуються пігментні барвники.

Гама кольорів лего-цегли дуже велика / Фото OLX

Лего-цегла має багато переваг, зокрема відмінна тепло- і звукоізоляція при чудовій міцності та вогнестійкості. А простота у використанні під час зведення конструкцій за допомогою спеціального будівельного клею дозволяє його використовувати навіть новачкам.