Як залучити клієнтів та збільшити продажі: 3 головні стратегії електронної комерції

Останні кілька років електронна комерція зростає шаленими темпами. Вона поступово витісняє традиційні роздрібні продажі та стає основним способом придбання товарів для більшості осіб.

Тренд переходу комерції в онлайн був актуальний і до початку пандемії COVID-19. А з кінця 2019 року, коли локаути по всьому світу змусили більшість людей сидіти вдома і зробили фізичну роздрібну торгівлю вкрай складною, електронна комерція переживає справжній бум.

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У 2020 році споживачі придбали в американських продавців товарів на 861,12 мільярда доларів, що на 44% більше, ніж в попередньому році, і це найвище річне зростання за останні два десятиліття.

Бізнес без онлайну "вмирає"

Бізнес, який не був представлений в Інтернеті, втратив значну кількість продажів за цей час. Проте навіть швидкий запуск вебсайту без правильного маркетингу не дає потрібного результату. Тенденція розвитку електронної комерції, безумовно, продовжиться, і кожен день відкриває нові можливості для оптимізації стратегій представлення вашої продукції якомога більшій кількості потенційних клієнтів та перетворення їх на постійних покупців.

3 головні засади оптимізації маркетингової стратегії електронної комерції, які дозволять вашому бізнесу збільшити прибуток від онлайн-торгівлі.

1. Впроваджуйте соціальну комерцію

У наші дні багато людей фактично "живуть" у соціальних мережах. Саме це дає можливість власникам бізнесу використовувати рекламні інструменти на основних соціальних платформах, щоб запропонувати власну продукцію потенційним клієнтам. Адже багато людей несприйнятливі до традиційного формату реклами й часто просто ігнорують рекламні повідомлення на телебаченні чи на вулиці.

Саме тут приходить на допомогу соціальна комерція. Це нативна реклама, яка розроблена таким чином, щоб органічно інтегруватися в платформу і виглядати як звичайний допис у соцмережі. Рекламні дописи у соцмережах також мають інтерактивні функції, які дозволяють користувачам здійснювати покупки прямо в додатку.

Соцмережі генерують величезні обсяги продаж / Фото Unsplash

Такий підхід має щонайменше дві переваги.

Оскільки реклама ненав'язлива, люди з більшою ймовірністю будуть взаємодіяти з нею і дізнаватися більше про продукт, що призведе до прийняття рішення про покупку. Залучення уваги (лайки, ретвіти тощо) до такого роду рекламних повідомлень слугує фактором, який спонукає інших людей (до 71%, згідно з дослідженням) самим переглянути ці повідомлення і навіть зробити покупку.

При правильній реалізації, соціальна комерція працює як циклічний процес, який не лише залучає нових клієнтів та підвищує продажі, а й допомагає зберегти їх увагу на майбутнє.

2. Використовуйте контент, який створили ваші клієнти

Контент, створений вашим брендом, без сумніву може мати дуже відчутний вплив на рішення клієнта про покупку. Проте, коли клієнт бачить, що продукт має схвальні відгуки від іншого клієнта це формує у нього позитивне ставлення до товарів та послуг, який пропонує ваш бізнес.

За даними Salesforce, 54% споживачів при ухваленні рішення про покупку віддають перевагу онлайн-оглядам і рекомендаціям своїх колег.

Однією з найвідоміших кампаній по створенню користувацького контенту була кампанія "Share A Coke" (Поділися колою) компанії Coca-Cola, в ході якої були створені мільйони фотографій людей з пляшками та їх іменами.

Дивіться відео рекламної кампанії Share A Coke:

Такі кампанії легше стають вірусними, і вони допомагають клієнтам утвердитися в думці, що ваш продукт є бажаним та улюбленим для багатьох інших.

3. Ефективно використовуйте електронну пошту

Хоча останнім часом багато говорять про те, що електронна пошта виходить з моди, вона, як і раніше, залишається у переліку найбільш ефективних каналів, за допомогою яких компанії можуть взаємодіяти зі своїми клієнтами.

Згідно з дослідженням, проведеним Forrester Research, маркетологи в електронній комерції витрачають близько 17% рекламних бюджетів на електронну пошту. А у відповідь отримують 24% доходу, що робить її значно рентабельнішою, аніж багато інших каналів.

Розсилка повідомлень електронною поштою і надалі ефективний канал / Фото Unsplash

Щоб отримати максимальну віддачу від маркетингу з використанням електронної пошти, важливо не обмежуватися банальною розсилкою листів за списком. Почніть зі створення сегментів у вашому списку розсилки на основі різних факторів, таких як:

пошуковий запит, що привів клієнта на ваш сайт,

історія пошуку конкретного клієнта на вашому вебсайті,

які товари клієнт додавав в кошик.

І лише після цього проводьте розсилку електронних повідомлень, таргетуючи групи по їх конкретних характеристиках. Чим більше деталізація, тим більше персоналізованими будуть листи, і тим більша ймовірність конверсії одержувачів.

Немає маркетингу – немає продажів

Маркетинг є одним з ключових факторів для бізнесу у форматі електронній комерції, що може якісно виділити продукцію саме вашої компанії. Він не видимий для клієнтів, проте без нього не буде і продажів, незалежно від того, наскільки хороша ваша продукція.

Використовуючи вищезазначені стратегії для пошуку і встановлення контактів з потенційними клієнтами, ви зможете сформувати тісні зв'язки, необхідні для залучення та утримання клієнтів на постійній основі. А це своєю чергою значно підвищить доходи вашого бізнесу.