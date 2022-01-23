Як встановити безкоштовний ПРРО від податкової: покрокова інструкція

З 1 січня всі ФОПи 2 – 4 груп єдиного податку, окрім деяких винятків, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій. Податкова пропонує підприємцям скористатись безкоштовним "ПРРО Каса".

Програмний касовий апарат доступний для пристроїв на операційних системах Android та Windows. Як завантажити, встановити і почати роботу з безкоштовним програмним реєстратором розрахункових операцій від податкової – читайте далі.

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Як встановити "ПРРО Каса" на Windows

Для того, щоб ФОП міг встановити "ПРРО Каса" на Windows, пристрій повинен відповідати таким системним вимогам:

Процесор – 1 гігагерц;

Оперативна пам'ять – 512 мегабайтів;

Вільне місце на диску – 4,5 гігабайта;

Windows Vsita SP2 і вище;

Безперервний доступ до інтернету;

Сканер для штрих-кодів, що взаємодіє з буфером клавіатури.

Як встановити

Завантажте та розпакуйте архів для вашої операційної системи з файлами для інсталяції. Запустіть файл інсталяції програмного реєстратора "setup.exe". Оберіть шлях встановлення програми. Для швидкого доступу – поставте пташки навпроти опцій створити ярлик у меню "Пуск" і на робочому столі. Натисніть кнопку "Встановити".

Інсталяція "ПРРО Каса" для Windows / Скриншот ДПС

Реєстрація і початок роботи

Для реєстрації ПРРО і касирів у системі необхідно додати форму "1-ПРРО" і "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа". При вході у програму вкажіть шлях до розташування сертифіката Електронного цифрового підпису, зареєстрованого в Електронному кабінеті, і секретний ключ. Введіть пароль. Оберіть сертифікат користувача. Оберіть господарську одиницю (точку продажу). Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката та згідно з налаштуваннями для цього сертифікату в Електронному кабінеті. Оберіть номер РРО. Зверніть увагу, що оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для нього відкрито зміну з іншим оператором.

Як відправляти чеки електронною поштою

Щоб відправити чеки на електронну пошту, необхідно відкрити налаштування за допомогою пункту головного меню: "Файл" – "Налаштування електронної пошти".

Потрібно вказати параметри SMTP відповідно до вимог вашого поштового сервісу. Для цього вкажіть сам поштовий сервіс, порт, користувача і пароль. Якщо при вказаному порту "587" автоматичне надсилання не працює, зазначте порт "25".

Після фіскалізації чека, він може бути відправлений одержувачу. Для цього потрібно:

Відкрити перелік чеків у програмі. Вибрати чек і натиснути "Переглянути чек". Обрати опцію "Відправити по E-Mail". Вказати електронну адресу одержувача.

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Встановлення "ПРРО Каса" на Android

Для того, щоб встановити "ПРРО Каса" на пристрій з операційною системою Android, версія ОС має бути не нижчою, ніж 4.4. Крім того, також потрібний постійний доступ до інтернету.

Як встановити

Завантажити відповідний дистрибутив з трьома файлами "PRRO.Check.apk", "PRRO.Pos.apk" і "Version". Запустити файл інсталяції "PROS.Pos.apk" і дати дозвіл на встановлення програми.

Далі потрібно завантажити КЕП на ваш пристрій. Для цього необхідно:

Під'єднати пристрій з операційною системою Android до комп'ютера. У контекстному вікні обрати режим роботи USB – "Передача файлів". Відкрити файловий провідник на комп'ютері і знайти там підключений Android-пристрій. "Перекинути" файл секретного ключа і сертифікат.

Реєстрація і початок роботи

Для реєстрації ПРРО і касирів у системі необхідно додати форму "1-ПРРО" і "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа". При вході у програму вкажіть шлях до розташування сертифіката Електронного цифрового підпису, зареєстрованого в Електронному кабінеті, і секретний ключ. Введіть пароль. Оберіть сертифікат користувача. Оберіть господарську одиницю (точку продажу). Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката та згідно з налаштуваннями для цього сертифікату в Електронному кабінеті. Оберіть номер РРО. Зверніть увагу, що оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для нього відкрито зміну з іншим оператором.

Як відправляти чеки електронною поштою

Якщо ви використовуєте пристрій з версією ОС нижче, ніж Android 10, секретний ключ і сертифікат потрібно додати у теку "Download". Якщо версія Android 10 і вище, запустіть програму шляхом "...\Android\Data" і створіть теку "PRRO.Pos\files". Саме у цю теку потрібно "перекинути" ваші ключ і сертифікат.

За потреби чеки можна надіслати покупцям електронною поштою, на Viber або Whatsapp. Для цього на пристрої потрібно встановити та авторизуватись у таких додатках.

Налаштування відправки чеків поштою / Скриншот ДПС