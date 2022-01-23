Програмний касовий апарат доступний для пристроїв на операційних системах Android та Windows. Як завантажити, встановити і почати роботу з безкоштовним програмним реєстратором розрахункових операцій від податкової – читайте далі.
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Як встановити "ПРРО Каса" на Windows
Для того, щоб ФОП міг встановити "ПРРО Каса" на Windows, пристрій повинен відповідати таким системним вимогам:
- Процесор – 1 гігагерц;
- Оперативна пам'ять – 512 мегабайтів;
- Вільне місце на диску – 4,5 гігабайта;
- Windows Vsita SP2 і вище;
- Безперервний доступ до інтернету;
- Сканер для штрих-кодів, що взаємодіє з буфером клавіатури.
Як встановити
- Завантажте та розпакуйте архів для вашої операційної системи з файлами для інсталяції.
- Запустіть файл інсталяції програмного реєстратора "setup.exe".
- Оберіть шлях встановлення програми.
- Для швидкого доступу – поставте пташки навпроти опцій створити ярлик у меню "Пуск" і на робочому столі.
- Натисніть кнопку "Встановити".
Інсталяція "ПРРО Каса" для Windows / Скриншот ДПС
Реєстрація і початок роботи
- Для реєстрації ПРРО і касирів у системі необхідно додати форму "1-ПРРО" і "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа".
- При вході у програму вкажіть шлях до розташування сертифіката Електронного цифрового підпису, зареєстрованого в Електронному кабінеті, і секретний ключ.
- Введіть пароль.
- Оберіть сертифікат користувача.
- Оберіть господарську одиницю (точку продажу). Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката та згідно з налаштуваннями для цього сертифікату в Електронному кабінеті.
- Оберіть номер РРО. Зверніть увагу, що оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для нього відкрито зміну з іншим оператором.
Як відправляти чеки електронною поштою
Щоб відправити чеки на електронну пошту, необхідно відкрити налаштування за допомогою пункту головного меню: "Файл" – "Налаштування електронної пошти".
Потрібно вказати параметри SMTP відповідно до вимог вашого поштового сервісу. Для цього вкажіть сам поштовий сервіс, порт, користувача і пароль. Якщо при вказаному порту "587" автоматичне надсилання не працює, зазначте порт "25".
Після фіскалізації чека, він може бути відправлений одержувачу. Для цього потрібно:
- Відкрити перелік чеків у програмі.
- Вибрати чек і натиснути "Переглянути чек".
- Обрати опцію "Відправити по E-Mail".
- Вказати електронну адресу одержувача.
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Встановлення "ПРРО Каса" на Android
Для того, щоб встановити "ПРРО Каса" на пристрій з операційною системою Android, версія ОС має бути не нижчою, ніж 4.4. Крім того, також потрібний постійний доступ до інтернету.
Як встановити
Завантажити відповідний дистрибутив з трьома файлами "PRRO.Check.apk", "PRRO.Pos.apk" і "Version". Запустити файл інсталяції "PROS.Pos.apk" і дати дозвіл на встановлення програми.
Далі потрібно завантажити КЕП на ваш пристрій. Для цього необхідно:
- Під'єднати пристрій з операційною системою Android до комп'ютера.
- У контекстному вікні обрати режим роботи USB – "Передача файлів".
- Відкрити файловий провідник на комп'ютері і знайти там підключений Android-пристрій.
- "Перекинути" файл секретного ключа і сертифікат.
Реєстрація і початок роботи
- Для реєстрації ПРРО і касирів у системі необхідно додати форму "1-ПРРО" і "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа".
- При вході у програму вкажіть шлях до розташування сертифіката Електронного цифрового підпису, зареєстрованого в Електронному кабінеті, і секретний ключ.
- Введіть пароль.
- Оберіть сертифікат користувача.
- Оберіть господарську одиницю (точку продажу). Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката та згідно з налаштуваннями для цього сертифікату в Електронному кабінеті.
- Оберіть номер РРО. Зверніть увагу, що оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для нього відкрито зміну з іншим оператором.
Як відправляти чеки електронною поштою
За потреби чеки можна надіслати покупцям електронною поштою, на Viber або Whatsapp. Для цього на пристрої потрібно встановити та авторизуватись у таких додатках.
Налаштування відправки чеків поштою / Скриншот ДПС