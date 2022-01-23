Програмний касовий апарат доступний для пристроїв на операційних системах Android та Windows. Як завантажити, встановити і почати роботу з безкоштовним програмним реєстратором розрахункових операцій від податкової – читайте далі.

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Для того, щоб ФОП міг встановити "ПРРО Каса" на Windows, пристрій повинен відповідати таким системним вимогам:

  • Процесор – 1 гігагерц;
  • Оперативна пам'ять – 512 мегабайтів;
  • Вільне місце на диску – 4,5 гігабайта;
  • Windows Vsita SP2 і вище;
  • Безперервний доступ до інтернету;
  • Сканер для штрих-кодів, що взаємодіє з буфером клавіатури.

Як встановити

  1. Завантажте та розпакуйте архів для вашої операційної системи з файлами для інсталяції.
  2. Запустіть файл інсталяції програмного реєстратора "setup.exe".
  3. Оберіть шлях встановлення програми.
  4. Для швидкого доступу – поставте пташки навпроти опцій створити ярлик у меню "Пуск" і на робочому столі.
  5. Натисніть кнопку "Встановити".

Інсталяція "ПРРО Каса" для Windows / Скриншот ДПС

Реєстрація і початок роботи

  1. Для реєстрації ПРРО і касирів у системі необхідно додати форму "1-ПРРО" і "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа".
  2. При вході у програму вкажіть шлях до розташування сертифіката Електронного цифрового підпису, зареєстрованого в Електронному кабінеті, і секретний ключ.
  3. Введіть пароль.
  4. Оберіть сертифікат користувача.
  5. Оберіть господарську одиницю (точку продажу). Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката та згідно з налаштуваннями для цього сертифікату в Електронному кабінеті.
  6. Оберіть номер РРО. Зверніть увагу, що оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для нього відкрито зміну з іншим оператором.

Як відправляти чеки електронною поштою

Щоб відправити чеки на електронну пошту, необхідно відкрити налаштування за допомогою пункту головного меню: "Файл" – "Налаштування електронної пошти".

Потрібно вказати параметри SMTP відповідно до вимог вашого поштового сервісу. Для цього вкажіть сам поштовий сервіс, порт, користувача і пароль. Якщо при вказаному порту "587" автоматичне надсилання не працює, зазначте порт "25".

Після фіскалізації чека, він може бути відправлений одержувачу. Для цього потрібно:

  1. Відкрити перелік чеків у програмі.
  2. Вибрати чек і натиснути "Переглянути чек".
  3. Обрати опцію "Відправити по E-Mail".
  4. Вказати електронну адресу одержувача.

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Для того, щоб встановити "ПРРО Каса" на пристрій з операційною системою Android, версія ОС має бути не нижчою, ніж 4.4. Крім того, також потрібний постійний доступ до інтернету.

Як встановити

Завантажити відповідний дистрибутив з трьома файлами "PRRO.Check.apk", "PRRO.Pos.apk" і "Version". Запустити файл інсталяції "PROS.Pos.apk" і дати дозвіл на встановлення програми.

Далі потрібно завантажити КЕП на ваш пристрій. Для цього необхідно:

  1. Під'єднати пристрій з операційною системою Android до комп'ютера.
  2. У контекстному вікні обрати режим роботи USB – "Передача файлів".
  3. Відкрити файловий провідник на комп'ютері і знайти там підключений Android-пристрій.
  4. "Перекинути" файл секретного ключа і сертифікат.

Реєстрація і початок роботи

  1. Для реєстрації ПРРО і касирів у системі необхідно додати форму "1-ПРРО" і "Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа".
  2. При вході у програму вкажіть шлях до розташування сертифіката Електронного цифрового підпису, зареєстрованого в Електронному кабінеті, і секретний ключ.
  3. Введіть пароль.
  4. Оберіть сертифікат користувача.
  5. Оберіть господарську одиницю (точку продажу). Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до вибраного сертифіката та згідно з налаштуваннями для цього сертифікату в Електронному кабінеті.
  6. Оберіть номер РРО. Зверніть увагу, що оператор не може працювати з вибраним РРО, якщо для нього відкрито зміну з іншим оператором.

Як відправляти чеки електронною поштою

За потреби чеки можна надіслати покупцям електронною поштою, на Viber або Whatsapp. Для цього на пристрої потрібно встановити та авторизуватись у таких додатках.

Налаштування відправки чеків поштою / Скриншот ДПС