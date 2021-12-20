Видання Fast Company зібрало 6 ефективних порад, які допоможуть влаштуватись на омріяну посаду новачкам. Як отримати роботу, не маючи досвіду – читайте далі.

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Сформуйте реалістичні цілі

Розділіть свої довготермінові цілі на декілька частин. Будьте амбіційними, але не наївними: кожен новий крок має наближати вас до конкретної точки у кар'єрі. Прагнути стати СЕО компанії – чудова ідея, однак на початковому етапі слід обрати більш реалістичну посаду.

Будьте готові "обнулитись"

Якщо ви вирішили змінити професію або галузь діяльності, то необхідно починати з нижчої позиції, ніж та, на якій ви перебуваєте зараз. Будьте готовими, що на початку це негативно вплине на рівень вашого заробітку.

Якщо навіть тимчасова втрата стабільного доходу для вас неприйнятна, завжди можна спробувати влаштуватись на цікаву вам вакансію з неповною зайнятістю або ж піти на стажування. Це дозволить отримати необхідний досвід для більш перспективної посади у майбутньому.

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Динамічно розвивайте навички

Іноді вміння претендентів перевершують очікування працедавців, і вони вже не звертають увагу на досвід. Динамічно розвивайте власні навички – цікавтесь онлайн-курсами або ж відвідуйте тренінги.

Не зайвим буде спробувати себе у фрилансі, а саме самостійно виконувати легкі завдання з омріяної галузі, і таким чином відточувати власні навички.

Станьте волонтером

Попри те, що волонтерство не приносить бажаного доходу, воно подарує вам необхідний досвід. Стати волонтером набагато легше, ніж працівником компанії навіть на не повний робочий день. Якщо вам не вдалось знайти пропозицію у бажаній сфері, спробуйте пошукати щось подібне у суміжній галузі.

Корегуйте резюме

Резюме не може бути однаковим одразу для кількох посад. Потрібно зосередитись на ваших кваліфікаціях, які релевантні для кожної окремої професії. Зверніть увагу на формулювання, які використовують в описі до бажаних вами вакансій. Розмістіть спершу ті навички і якості, які найбільш чітко відповідають вимогам конкретного роботодавця.

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Будьте наполегливими

Є шанс, що ви отримаєте величезну кількість відмов, однак не розчаровуйтесь і будьте наполегливими – це єдиний спосіб отримати свою першу роботу у новій галузі.

Будьте терплячими і сприймайте пошук роботи, як змагання. Необхідно докласти багато зусиль, щоб випередити інших претендентів на престижну посаду.

Проявляйте ініціативу, вибудовуйте хороші стосунки з рекрутерами і подавайте якомога більше заявок на роботу. Це займе трохи часу, однак бажана посада того варта!