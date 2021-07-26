За словами коуча з лідерства Марка Мерфі, високоамбітні працівники швидше хотіли б мали керівника, який кидає їм виклик і штовхає до розвитку. Натомість люди, які страждають від інтенсивного вигорання, часто віддають перевагу дисциплінованому, спокійному та методичному лідеру.

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Тому найкращим підходом буде той, який відповідає потребам ваших підлеглих. І для цього потрібно визначити, чого вони очікують від свого керівника.

Стилі керівництва

Команда навчальної платформи LeadershipIQ, яку заснував Марк Мерфі, провела онлайн-опитування приблизно мільйона людей і виявили, що існує 4 основних стилі керівництва.

Дипломати

Такі керівники, як правило добрі, соціальні та доброзичливі, і часто мають глибокі особисті зв'язки зі своїми працівниками. Вони є соціальним клеєм і приналежністю, що утримує групи разом.

Стюарди

Ці лідери цінують правила, процеси та співпрацю. Вони вірять, що ланцюг настільки міцний, наскільки найслабша його ланка. Тому стюарди рухаються зі швидкістю, яку дозволяє весь ланцюг.

Прагматики

Прагматики мають високі стандарти і розраховують, що їхні співробітники відповідатимуть цим вимогам. Вони рухомі, конкурентоспроможні і на передній план ставлять досягнення своїх цілей. Прагматики також працелюбні і часто їм подобається долати перешкоди.

Ідеалісти

Такі керівники хочуть вчитися і рости, та бажають, щоб усі інші робили те саме. Вони відкриті і цінують творчі здібності як свої, так і підлеглих.

Як обрати правильний стиль керівництва

Щоб зрозуміти, який стиль керівництва підходить саме для вашого колективу, Мерфі радить задати кожному працівнику одне просте питання. І сформулювати його потрібно приблизно так:

Одна з моїх цілей – поліпшити свій підхід до лідерства. Тому, що б я міг/могла зробити по-іншому, щоб стати кращим керівником конкретно для вас?

Коуч з лідерства каже, що у такий простий сценарій вкладено багато змісту.

По-перше , так ви запевните своїх підлеглих, що будете реагувати конструктивно, незалежно від того, що вони скажуть. А кожна відповідь, навіть критична, є корисною для вас.

, так ви запевните своїх підлеглих, що будете реагувати конструктивно, незалежно від того, що вони скажуть. А кожна відповідь, навіть критична, є корисною для вас. По-друге, ви просите їх назвати лише одну річ, яку ви могли б зробити інакше. Якщо задати більш широке питання або попросити цілий список змін, то середньостатистичному співробітникові буде набагато складніше відповісти на це. Це викличе у них стрес і різко знизить шанси отримати значущий зворотний зв'язок.

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Якщо ваші співробітники скажуть вам, що хочуть мати більше викликів у своїй роботі, це означатиме, що їм підходить прагматичний стиль керівництва. Якщо вони потребують, щоб ви краще розуміли їхні особисті потреби та мотиватори, то, мабуть, вам треба стати дипломатом. Потреба у послідовності та передбачуваності, вимагає від вас стилю керівництва стюарда. І якщо працівники хочуть мати можливість рости та розвиватися, то вам слід застосувати ідеалістичний підхід.