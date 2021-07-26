За словами коуча з лідерства Марка Мерфі, високоамбітні працівники швидше хотіли б мали керівника, який кидає їм виклик і штовхає до розвитку. Натомість люди, які страждають від інтенсивного вигорання, часто віддають перевагу дисциплінованому, спокійному та методичному лідеру.
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Тому найкращим підходом буде той, який відповідає потребам ваших підлеглих. І для цього потрібно визначити, чого вони очікують від свого керівника.
Стилі керівництва
Команда навчальної платформи LeadershipIQ, яку заснував Марк Мерфі, провела онлайн-опитування приблизно мільйона людей і виявили, що існує 4 основних стилі керівництва.
- Дипломати
Такі керівники, як правило добрі, соціальні та доброзичливі, і часто мають глибокі особисті зв'язки зі своїми працівниками. Вони є соціальним клеєм і приналежністю, що утримує групи разом.
- Стюарди
Ці лідери цінують правила, процеси та співпрацю. Вони вірять, що ланцюг настільки міцний, наскільки найслабша його ланка. Тому стюарди рухаються зі швидкістю, яку дозволяє весь ланцюг.
- Прагматики
Прагматики мають високі стандарти і розраховують, що їхні співробітники відповідатимуть цим вимогам. Вони рухомі, конкурентоспроможні і на передній план ставлять досягнення своїх цілей. Прагматики також працелюбні і часто їм подобається долати перешкоди.
- Ідеалісти
Такі керівники хочуть вчитися і рости, та бажають, щоб усі інші робили те саме. Вони відкриті і цінують творчі здібності як свої, так і підлеглих.
Як обрати правильний стиль керівництва
Щоб зрозуміти, який стиль керівництва підходить саме для вашого колективу, Мерфі радить задати кожному працівнику одне просте питання. І сформулювати його потрібно приблизно так:
Одна з моїх цілей – поліпшити свій підхід до лідерства. Тому, що б я міг/могла зробити по-іншому, щоб стати кращим керівником конкретно для вас?
Коуч з лідерства каже, що у такий простий сценарій вкладено багато змісту.
- По-перше, так ви запевните своїх підлеглих, що будете реагувати конструктивно, незалежно від того, що вони скажуть. А кожна відповідь, навіть критична, є корисною для вас.
- По-друге, ви просите їх назвати лише одну річ, яку ви могли б зробити інакше. Якщо задати більш широке питання або попросити цілий список змін, то середньостатистичному співробітникові буде набагато складніше відповісти на це. Це викличе у них стрес і різко знизить шанси отримати значущий зворотний зв'язок.
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Якщо ваші співробітники скажуть вам, що хочуть мати більше викликів у своїй роботі, це означатиме, що їм підходить прагматичний стиль керівництва. Якщо вони потребують, щоб ви краще розуміли їхні особисті потреби та мотиватори, то, мабуть, вам треба стати дипломатом. Потреба у послідовності та передбачуваності, вимагає від вас стилю керівництва стюарда. І якщо працівники хочуть мати можливість рости та розвиватися, то вам слід застосувати ідеалістичний підхід.