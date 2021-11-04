Як відсторонити від роботи невакцинованого працівника: пояснення Мінекономіки

Мінекономіки розіслало пояснення щодо порядку відсторонення роботодавцями невакцинованих співробітників. У листі вказано, як саме повинен відбуватись процес.

Відповідний документ опублікував адвокат Ростислав Кравець у своїй сторінці у телеграмі. За словами юриста, чиновники перекладають відповідальність за такі дії на роботодавців.

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Процедура відсторонення невакцинованого співробітника

У Мінекономіки вказали, що саме роботодавець повинен проінформувати співробітників про обов'язкову вакцинацію, місця, де можна отримати щеплення, а також про відповідальність у випадку відмови або ухилення від імунізації.

Крім того, працедавець має всіма можливими методами сприяти проведенню вакцинації. Якщо ж співробітники відмовляються щепитись, керівництво зобов'язане задокументувати цей факт у відповідному акті.

Надалі на підставі акта формується наказ про відсторонення працівника від роботи без збереження заробітної плати. При цьому наявність одного щеплення не вважається ухиленням від вакцинації.

За умови наявності протипоказань співробітник має надати роботодавцю відповідний висновок лікаря.

Законність процедури

За словами Ростислава Кравця, ознайомлення з наказами у всіх установах заплановане на 5 листопада 2021 року. При цьому юрист зазначив, що громадяни можуть вказати у наказі про те, що вони з ним не згодні і планують оскаржувати рішення у суді.

На думку адвоката, таким листом чиновники перекладають відповідальність на керівників установ, університетів і директорів шкіл.