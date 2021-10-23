Ось декілька ідей для малого й середнього бізнесу, які допоможуть розпочати власну справу.

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Сайт або додаток

Якщо у вас є певне розуміння IT-сфери і команда однодумців, то, об'єднавшись навколо спільної ідеї, ви з легкістю зможете запустити власний стартап. Це може бути крутий додаток для читання чи організації та планування.

Приклад: у 2018 році IT-підприємець Михайло Галян запустив додаток для покращення сну. За даними App Store і Google Play, сьогодні він входить у топ-5 додатків за популярністю у США. Середній місячний дохід від стартапу оцінюється в 500 тисяч доларів.

Продукція ручної роботи

Створення продукції ручної роботи – чудова ідея, яку можна монетизувати: ви можете виготовляти іграшки, косметику, одяг та багато іншого. Для того, щоб розпочати такий бізнес, потрібно лише придбати необхідні матеріали та створити акаунт у соцмережах, щоб потенційні клієнти могли ознайомитись із продукцією.

Приклад: у 2016 році подружжя Білокур запустило виробництво мила ручної роботи, і починали вони з 20 брикетів в місяць. Сьогодні українська компанія Lapush вже зросла настільки, що її товари реалізуються на популярному маркетплейсі Rozetka.

Мило ручної роботи / Фото Unsplash

Продаж послуг

Якщо ви володієте спеціальними знаннями чи корисними навиками, ви можете успішно продавати власні послуги. Наприклад, якщо ви декілька років працювали у певній сфері і у вас накопичився відповідний досвід, ви можете пропонувати консультації початківцям або ж навіть відкрити консалтингову компанію.

Приклад: Засновниця маркетингового агентства Royenko Agency Ольга Роєнко наважилась залишити офісну роботу та вклала 1 тисячу доларів, щоб розпочати власний бізнес. Сьогодні вона є генеральним директором успішної компанії з власною командою фахівців, які розробляли креативні проєкти для Comfy, GAP, McDonald’s, Samsung, Panasonic та інших великих компаній.

Доставка їжі

В умовах пандемії доставка їжі набула неабиякої популярності. І хоча такий вид бізнесу потребує більших вкладень (кухня, продукти, кухарі), якщо ваша доставка вигідно вирізнятиметься з-поміж інших – є всі шанси розпочати власну справу, яка приноситиме чималий дохід.

Приклад: Підприємниця і дієтологиня Світлана Котенко разом із братом запустила сервіс із доставки фермерських продуктів, виділивши на його розвиток 100 тисяч гривень. Згодом бізнес перетворився на сервіс доставки здорової їжі та готових програм харчування.

Салон краси

Такий бізнес потребує вкладень на оренду приміщення, сучасне обладнання, ремонт тощо. Середній дохід від салону, де працюють троє різних майстрів, може становити близько 3 тисяч доларів.

Приклад: у 2016 році Нія Нікель та Катя Хропатова відкрили у Києві салон Priton Krasoty, на що їм знадобилось близько 120 тисяч гривень. У 2020 році їхній щомісячний дохід становив близько 40 тисяч гривень.

Салон краси / Фото Unsplash

Вендинговий автомат

Торговельний автомат можна поставити де завгодно: в офісі, супермаркеті чи просто на вулиці. Ціна такого автомата коливається від 40 до 150 тисяч гривень, в залежності від його типу. Перевагою такого бізнесу є відносно легкий старт та можливість віддаленого керування.

Приклад: У Київських торговельних центрах можна побачити вендингові автомати, які видають маски. У середньому один такий автомат може принести власнику близько 4 євро в тиждень.

Магазин

Ви можете відкрити наземний магазин, онлайн-магазин або одразу два. Для формату онлайн-магазину вам знадобляться товари та сайт, на якому вони продаватимуться. Офлайн-магазин потребуватиме трохи більших вкладень, адже, окрім товарів, потрібно орендувати відповідне приміщення, зробити ремонт та придбати додаткові матеріали.

Приклад: Генеральний директор HugeProfit Олексій Піддубний розпочав свою підприємницьку діяльність із відкриття офлайн-магазину іграшок. З метою покращити систему розрахунків бізнесмен запустив успішний стартап HugeProfit – програму для малого бізнесу, яка веде облік доходів та витрат.

Отже, як бачимо, будь-яку ідею можна перетворити в прибутковий бізнес. Все, що для цього потрібно, – це улюблене хобі та трішки цілеспрямованості.