Ось декілька ідей для малого й середнього бізнесу, які допоможуть розпочати власну справу.
До теми Як заробити взимку: 5 актуальних ідей для малого бізнесу
-
Сайт або додаток
Якщо у вас є певне розуміння IT-сфери і команда однодумців, то, об'єднавшись навколо спільної ідеї, ви з легкістю зможете запустити власний стартап. Це може бути крутий додаток для читання чи організації та планування.
-
Продукція ручної роботи
Створення продукції ручної роботи – чудова ідея, яку можна монетизувати: ви можете виготовляти іграшки, косметику, одяг та багато іншого. Для того, щоб розпочати такий бізнес, потрібно лише придбати необхідні матеріали та створити акаунт у соцмережах, щоб потенційні клієнти могли ознайомитись із продукцією.
Мило ручної роботи / Фото Unsplash
-
Продаж послуг
Якщо ви володієте спеціальними знаннями чи корисними навиками, ви можете успішно продавати власні послуги. Наприклад, якщо ви декілька років працювали у певній сфері і у вас накопичився відповідний досвід, ви можете пропонувати консультації початківцям або ж навіть відкрити консалтингову компанію.
-
Доставка їжі
В умовах пандемії доставка їжі набула неабиякої популярності. І хоча такий вид бізнесу потребує більших вкладень (кухня, продукти, кухарі), якщо ваша доставка вигідно вирізнятиметься з-поміж інших – є всі шанси розпочати власну справу, яка приноситиме чималий дохід.
-
Салон краси
Такий бізнес потребує вкладень на оренду приміщення, сучасне обладнання, ремонт тощо. Середній дохід від салону, де працюють троє різних майстрів, може становити близько 3 тисяч доларів.
Салон краси / Фото Unsplash
-
Вендинговий автомат
Торговельний автомат можна поставити де завгодно: в офісі, супермаркеті чи просто на вулиці. Ціна такого автомата коливається від 40 до 150 тисяч гривень, в залежності від його типу. Перевагою такого бізнесу є відносно легкий старт та можливість віддаленого керування.
-
Магазин
Ви можете відкрити наземний магазин, онлайн-магазин або одразу два. Для формату онлайн-магазину вам знадобляться товари та сайт, на якому вони продаватимуться. Офлайн-магазин потребуватиме трохи більших вкладень, адже, окрім товарів, потрібно орендувати відповідне приміщення, зробити ремонт та придбати додаткові матеріали.
Отже, як бачимо, будь-яку ідею можна перетворити в прибутковий бізнес. Все, що для цього потрібно, – це улюблене хобі та трішки цілеспрямованості.