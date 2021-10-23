Ось декілька ідей для малого й середнього бізнесу, які допоможуть розпочати власну справу.

До теми Як заробити взимку: 5 актуальних ідей для малого бізнесу

  1. Сайт або додаток

Якщо у вас є певне розуміння IT-сфери і команда однодумців, то, об'єднавшись навколо спільної ідеї, ви з легкістю зможете запустити власний стартап. Це може бути крутий додаток для читання чи організації та планування.

  1. Продукція ручної роботи

Створення продукції ручної роботи – чудова ідея, яку можна монетизувати: ви можете виготовляти іграшки, косметику, одяг та багато іншого. Для того, щоб розпочати такий бізнес, потрібно лише придбати необхідні матеріали та створити акаунт у соцмережах, щоб потенційні клієнти могли ознайомитись із продукцією.

Мило ручної роботи / Фото Unsplash

  1. Продаж послуг

Якщо ви володієте спеціальними знаннями чи корисними навиками, ви можете успішно продавати власні послуги. Наприклад, якщо ви декілька років працювали у певній сфері і у вас накопичився відповідний досвід, ви можете пропонувати консультації початківцям або ж навіть відкрити консалтингову компанію.

  1. Доставка їжі

В умовах пандемії доставка їжі набула неабиякої популярності. І хоча такий вид бізнесу потребує більших вкладень (кухня, продукти, кухарі), якщо ваша доставка вигідно вирізнятиметься з-поміж інших – є всі шанси розпочати власну справу, яка приноситиме чималий дохід.

  1. Салон краси

Такий бізнес потребує вкладень на оренду приміщення, сучасне обладнання, ремонт тощо. Середній дохід від салону, де працюють троє різних майстрів, може становити близько 3 тисяч доларів.

Салон краси / Фото Unsplash

  1. Вендинговий автомат

Торговельний автомат можна поставити де завгодно: в офісі, супермаркеті чи просто на вулиці. Ціна такого автомата коливається від 40 до 150 тисяч гривень, в залежності від його типу. Перевагою такого бізнесу є відносно легкий старт та можливість віддаленого керування.

  1. Магазин

Ви можете відкрити наземний магазин, онлайн-магазин або одразу два. Для формату онлайн-магазину вам знадобляться товари та сайт, на якому вони продаватимуться. Офлайн-магазин потребуватиме трохи більших вкладень, адже, окрім товарів, потрібно орендувати відповідне приміщення, зробити ремонт та придбати додаткові матеріали.

Отже, як бачимо, будь-яку ідею можна перетворити в прибутковий бізнес. Все, що для цього потрібно, – це улюблене хобі та трішки цілеспрямованості.