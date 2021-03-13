Українці можуть відкрити Rozetka по франшизі: головні вимоги компанії

Rozetka дала можливість українцям відкрити точки видачі по франшизі. Після оголошення такої новини виявилось, що попит – колосальний. За перший тиждень компанія отримала сотні заявок. Однак отримати дозвіл на франшизу не так просто – у компанії є чіткі вимоги.

Компанія планує запустити приблизно 1000 точок видачі в країні. Як стати власником однієї з них – розповів Роман Кирилович. Його компанія "Франч" створила франшизу для Rozetkа.

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Головні вимоги від Rozetkа

Насамперед вимогою є особисті якості майбутнього партнера. Компанія хоче, аби він виконував стандарти сервісу та розумів, що працює в системі, а не сам по собі.

Ми не даємо "пісочницю", в якій можна гратися як хочеш,

– сказав Кирилович.

Також для Rozetka важливо, аби людина:

мала управлінський досвід;

вела цей бізнес як основний;

мала приватне приміщення.

Перший час вони повинні перебувати на точці повний робочий день.

Якщо партнер Rozetka захоче, він може найняти співробітників, але спочатку це виключно самостійна зайнятість на точці. Rozetka не пропонує пасивні інвестиції, партнер повинен працювати,

– наголосив Кирилович.

Вибір локації

Rozetka хоче, аби локація була у районі з високим трафіком.

Компанія висуває такі вимоги:

площа 40 – 80 квадратних метрів;

можливість для щоденного під'їзду транспорту, з якого вивантажуватимуть замовлень;

поділ приміщення на клієнтську зону і склад;

можливість організувати простір для персоналу;

приміщення – на першому поверсі.

Rozetka не дозволяє партнеру працювати там, де він не зможе заробляти. Це дуже важливий момент,

– запевнив Кирилович.

Інвестиції у відкриття

Інвестиції для відкриття точки – 650 тисяч гривень. З них 140 тисяч – вступний внесок.

Партнер повинен підготувати відділення повністю до роботи. Також закупити все: від меблів, обладнання та комп'ютерної техніки до вивіски. Важливо, що Rozetka не дає нічого безкоштовно і не бере участі в інвестиціях.

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Що забезпечує Rozetka

Компанія відповідає за логістику щодо доставки товарів до точки та навчання нових співробітників. Також надає доступ до програмного комплексу Octopus, який використовується в самій Rozetka.

Робота з компанією налагоджена так:

клієнт оформляє замовлення на Rozetka;

компанія обробляє і підтверджує замовлення;

його формують і відправляють на точку;

партнер приймає замовлення;

переміщує його на свій склад;

видає замовлення клієнтові та отримуєте винагороду.

Винагорода за одне замовлення – 20 гривень. Сума не залежить від кількості товарів в замовленні.