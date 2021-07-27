Як відкрити "швидкий" бізнес: 5 безпрограшних ідей

Заробити гроші швидко та без великих ризиків сьогодні не так просто. Бізнес нарощує оберти поступово, й часто окуповується не так миттєво, як би цього хотілось власнику.

Однак все ж є кілька проєктів, які можна реалізувати вже і зараз. Пропонуємо вашій увазі 5 перспективних ідей, котрі можуть принести перші реальні прибутки вже протягом одного року.

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№1 Птахоферма

Якщо ви є фанатом ігор на кшталт "Веселий фермер", то чому б не спробувати свої навички у реальному житті? Без жартів, це справді один з безпрограшних варіантів швидко розкрутитись.

До прикладу, кури-бройлери – спеціально виведений вид птахів, який дуже швидко набирає вагу. Від курчати до готової на забій особини вистачає близько 8 – 12 тижнів, а окремі підвиди набирають масу 2,8 кілограма уже за 35 діб.

Вартість розібраної тушки однієї курки-бройлера стартує від 50 гривень за кілограм. Все, що потрібно – клаптик землі та ставлення до діяльності як до реального бізнесу.

Курчата бройлера ростуть дуже швидко / Фото Pexels

№2 Перукарня

Експерти у галузі розповідають, що відкриття власної перукарні в економсегменті коштує близько 3 тисяч доларів, а от чистий дохід вона почне приносити вже через 4 – 6 місяців.

Щоправда, без професійних перукарів тут не обійтись, однак можна на перших порах наймати на роботу студентів фахових коледжів чи вишів.

№3 Мікрозелень

Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям!зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.

Маєте підвальне приміщення, і не знаєте, що з ним робити? З розвитком екотрендів та веганства зокрема, прибутковою справою може бути вирощування та реалізація мікрозелені.

Достатньо закупити контейнери для зволоження, необхідне приладдя для освітлення та регуляції температури. Також трохи часу піде на розкрутку, пошук культур, з якими вам найлегше працювати.

Наприклад, вартість насіння льону складає близько 35 гривень за кілограм, а от проросле насіння – вже близько 70 гривень за 100 грамів.

Мікрозелень має великий попит / Фото Pexels

№4 Квадрокоптери

Тренд, пов'язаний з технологічним прогресом – операторські зйомки з квадрокоптерів. Перед тим, як зайнятись чимось подібним, варто ознайомитись з українським законодавством, адже на деяких територіях суворо заборонено знімкувати з повітря.

Дешеві версії таких пристроїв коштують всього близько 2 500 гривень. Спеціалісти беруть близько 800 гривень за 30 хвилин зйомки. Щоправда, аби добре заробити, треба ще навчитись гарно монтувати відео.

Сучасні технології та бізнес / Фото Pexels

№5 Домашнє мило

Все, що крафтове та домашнього виробництва – завжди у тренді! І мило тому – чи не найкращий показник. Така бізнес-ідея є популярною уже давно, однак на ній і досі можна непогано заробити.

Якщо не продасте одразу, то будуть креативні подарунки друзям і родичам. Існує безліч ютуб-інструкцій, як це робити у домашніх умовах.

До слова, один кілограм сировини коштуватиме вам всього близько 350 гривень. Розділіть це все на брусочки по 100 грамів, і зрозумієте, яка націнка може бути на таку продукцію.

"Мильний" бізнес досі у тренді / Фото Pexels