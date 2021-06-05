"Нова пошта" по франшизі: головні вимоги співпраці та нюанси

За 20 років існування "Нової пошти" відкрито вже понад 8500 відділень, однак 6700 – саме по франшизі. І це ще не все, адже щомісяця компанія відкриває приблизно 200 відділень.

Щоб відкрити відділення по франшизі – треба знати актуальні умови співпраці з "Новою поштою". Про це розповів Максим Мележик, директор з франчайзингу компанії.

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Головні вимоги

Важливо бути зареєстрованим підприємцем. "Нова пошта" співпрацює з:

приватними підприємствами;

товариствами з обмеженою відповідальністю;

ФОПами 3 групи.

Партнер, який відкрив відділення по франшизі, повністю слідкує за роботою та забезпечує якість сервісу.

Що потрібно для відкриття

Орендоване або власне приміщення від 25 квадратних метрів.

Вантажний автомобіль.

Оргтехніка.

Інтернет та персонал – щонайменше 2 співробітники.

Однак це не все, франчайзі повинен повністю розділяти цінності компанії та працювати виключно офіційно. "Нова пошта" засуджує зарплату "у конвертах".

Мележик розповів, що зазвичай партнери не відкривають лише 1 відділення. Часто за франчайзі закріплюють райцентр або низку селищ навкруги.

У середньому партнер відкриває приблизно 9 відділень, але є рекорд – 120 відділень,

– заявив Мележик.

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Локація

"Нова пошта" надає перевагу у співпраці саме районним центрам, містечкам та селам. Компанія вже має відділення у кожному 4 селі.

Компанія оприлюднила список населених пунктів, де можна відкрити відділення. Якщо наважились – треба заповнити анкету

Також компанія надає перевагу тим партнерам, які саме мешкають в населеному пункті, де планують відкривати відділення.

Важливим також є те, що пошуком приміщення та укладенням договору оренди займається партнер, а "Нова пошта" лише затверджує локацію.



Приміщення обирає партнер, але затверджує компанія / Фото vgolos

Також підприємці можуть відкрити пункт прийому-видачі "Нової пошти". Він може бути розташований навіть у власному будь-якому магазині. Однак для таких пунктів існує обмеження:

вага – до 30 кілограмів;

оголошена вартість посилок – до 15 тисяч гривень.

Інвестиції у відкриття та заробіток

"Нова пошта" запевнила, що відділення можна підготувати за 2 тижні. Сума інвестицій – від 50 до 200 тисяч гривень. За ці гроші робитимуть ремонт, закуплять техніку й обладнання, а ще й займатимуться маркетингом.

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Партнерів заспокоюють тим, що інвестиції окупляться щонайменше за 8 місяців. Вступного внеску немає, а роялті (щомісячний платіж) – 0,5% від винагороди.

Ви відкриваєте відділення, отримуєте дохід від діяльності, тобто за прийом і видачу відправлень. Плюс за кожну посилку "Нова пошта" платить винагороду,

– пояснив Мележик.

Партнер заробляє в середньому 30% від загального доходу відділення. Комісія з кожної послуги є різною – все залежить від площі населеного пункту, кількості мешканців, відстані до термінала "Нової пошти".

Допомога від компанії

Організовує логістику до вашого населеного пункту.

Надає маркетингову продукцію, програмне забезпечення й технічну підтримку.

Проводить навчальні тренінги для персоналу.

Стежить, щоб партнер дотримувався в роботі єдиних стандартів "Нової пошти".

Відстежує якість обслуговування, пакування, швидкість доставки, адже це репутація всієї компанії.

Що цікаво, за кожним франчайзі та керівниками його відділень закріплюють територіального менеджера, який контролює процес та допомагає.