Щоб відкрити відділення по франшизі – треба знати актуальні умови співпраці з "Новою поштою". Про це розповів Максим Мележик, директор з франчайзингу компанії.

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Головні вимоги

Важливо бути зареєстрованим підприємцем. "Нова пошта" співпрацює з:

  • приватними підприємствами;
  • товариствами з обмеженою відповідальністю;
  • ФОПами 3 групи.

Партнер, який відкрив відділення по франшизі, повністю слідкує за роботою та забезпечує якість сервісу.

Що потрібно для відкриття

  • Орендоване або власне приміщення від 25 квадратних метрів.
  • Вантажний автомобіль.
  • Оргтехніка.
  • Інтернет та персонал – щонайменше 2 співробітники.

Однак це не все, франчайзі повинен повністю розділяти цінності компанії та працювати виключно офіційно. "Нова пошта" засуджує зарплату "у конвертах".

Мележик розповів, що зазвичай партнери не відкривають лише 1 відділення. Часто за франчайзі закріплюють райцентр або низку селищ навкруги.

У середньому партнер відкриває приблизно 9 відділень, але є рекорд – 120 відділень, 
– заявив Мележик.

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Локація

"Нова пошта" надає перевагу у співпраці саме районним центрам, містечкам та селам. Компанія вже має відділення у кожному 4 селі.

Також компанія надає перевагу тим партнерам, які саме мешкають в населеному пункті, де планують відкривати відділення.

Важливим також є те, що пошуком приміщення та укладенням договору оренди займається партнер, а "Нова пошта" лише затверджує локацію.


Приміщення обирає партнер, але затверджує компанія / Фото vgolos

Також підприємці можуть відкрити пункт прийому-видачі "Нової пошти". Він може бути розташований навіть у власному будь-якому магазині. Однак для таких пунктів існує обмеження:

  • вага – до 30 кілограмів;
  • оголошена вартість посилок – до 15 тисяч гривень.

Інвестиції у відкриття та заробіток

"Нова пошта" запевнила, що відділення можна підготувати за 2 тижні. Сума інвестицій – від 50 до 200 тисяч гривень. За ці гроші робитимуть ремонт, закуплять техніку й обладнання, а ще й займатимуться маркетингом.

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Партнерів заспокоюють тим, що інвестиції окупляться щонайменше за 8 місяців. Вступного внеску немає, а роялті (щомісячний платіж) – 0,5% від винагороди.

Ви відкриваєте відділення, отримуєте дохід від діяльності, тобто за прийом і видачу відправлень. Плюс за кожну посилку "Нова пошта" платить винагороду,
– пояснив Мележик.

Партнер заробляє в середньому 30% від загального доходу відділення. Комісія з кожної послуги є різною – все залежить від площі населеного пункту, кількості мешканців, відстані до термінала "Нової пошти".

Допомога від компанії

  • Організовує логістику до вашого населеного пункту.
  • Надає маркетингову продукцію, програмне забезпечення й технічну підтримку.
  • Проводить навчальні тренінги для персоналу.
  • Стежить, щоб партнер дотримувався в роботі єдиних стандартів "Нової пошти".
  • Відстежує якість обслуговування, пакування, швидкість доставки, адже це репутація всієї компанії.

Що цікаво, за кожним франчайзі та керівниками його відділень закріплюють територіального менеджера, який контролює процес та допомагає.