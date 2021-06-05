Щоб відкрити відділення по франшизі – треба знати актуальні умови співпраці з "Новою поштою". Про це розповів Максим Мележик, директор з франчайзингу компанії.
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Головні вимоги
Важливо бути зареєстрованим підприємцем. "Нова пошта" співпрацює з:
- приватними підприємствами;
- товариствами з обмеженою відповідальністю;
- ФОПами 3 групи.
Партнер, який відкрив відділення по франшизі, повністю слідкує за роботою та забезпечує якість сервісу.
Що потрібно для відкриття
- Орендоване або власне приміщення від 25 квадратних метрів.
- Вантажний автомобіль.
- Оргтехніка.
- Інтернет та персонал – щонайменше 2 співробітники.
Однак це не все, франчайзі повинен повністю розділяти цінності компанії та працювати виключно офіційно. "Нова пошта" засуджує зарплату "у конвертах".
Мележик розповів, що зазвичай партнери не відкривають лише 1 відділення. Часто за франчайзі закріплюють райцентр або низку селищ навкруги.
У середньому партнер відкриває приблизно 9 відділень, але є рекорд – 120 відділень,
– заявив Мележик.
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Локація
"Нова пошта" надає перевагу у співпраці саме районним центрам, містечкам та селам. Компанія вже має відділення у кожному 4 селі.
Також компанія надає перевагу тим партнерам, які саме мешкають в населеному пункті, де планують відкривати відділення.
Важливим також є те, що пошуком приміщення та укладенням договору оренди займається партнер, а "Нова пошта" лише затверджує локацію.
Приміщення обирає партнер, але затверджує компанія / Фото vgolos
Також підприємці можуть відкрити пункт прийому-видачі "Нової пошти". Він може бути розташований навіть у власному будь-якому магазині. Однак для таких пунктів існує обмеження:
- вага – до 30 кілограмів;
- оголошена вартість посилок – до 15 тисяч гривень.
Інвестиції у відкриття та заробіток
"Нова пошта" запевнила, що відділення можна підготувати за 2 тижні. Сума інвестицій – від 50 до 200 тисяч гривень. За ці гроші робитимуть ремонт, закуплять техніку й обладнання, а ще й займатимуться маркетингом.
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Партнерів заспокоюють тим, що інвестиції окупляться щонайменше за 8 місяців. Вступного внеску немає, а роялті (щомісячний платіж) – 0,5% від винагороди.
Ви відкриваєте відділення, отримуєте дохід від діяльності, тобто за прийом і видачу відправлень. Плюс за кожну посилку "Нова пошта" платить винагороду,
– пояснив Мележик.
Партнер заробляє в середньому 30% від загального доходу відділення. Комісія з кожної послуги є різною – все залежить від площі населеного пункту, кількості мешканців, відстані до термінала "Нової пошти".
Допомога від компанії
- Організовує логістику до вашого населеного пункту.
- Надає маркетингову продукцію, програмне забезпечення й технічну підтримку.
- Проводить навчальні тренінги для персоналу.
- Стежить, щоб партнер дотримувався в роботі єдиних стандартів "Нової пошти".
- Відстежує якість обслуговування, пакування, швидкість доставки, адже це репутація всієї компанії.
Що цікаво, за кожним франчайзі та керівниками його відділень закріплюють територіального менеджера, який контролює процес та допомагає.