Потрібно провести ретельну підготовку: обрати асортимент, оформити документи, приміщення, купити торговельне обладнання, програму обліку, укласти договори з постачальниками, найняти та навчити персонал, зайнятися оформленням магазину, опрацювати способи залучення уваги.

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Що потрібно врахувати, щоб відкрити магазин?

Чек-лист "Етапи підготовки магазину до відкриття"

Обрати ідею магазину.

Визначити потенційних покупців.

Визначити асортимент товару.

Скласти детальний бізнес-план.

Оформити та зібрати всю необхідну юридичну документацію.

Обрати назву магазину.

Обрати місце розташування торгової точки.

Розробити дизайн зовнішнього і внутрішнього вигляду магазину.

Підібрати приміщення під магазин.

Закупити торгове обладнання.

Укласти договори з постачальниками.

Продумати обсяг і кількість поставок в тиждень, місяць, встановити систему обліку товарів.

Продумати внутрішнє оформлення магазину і викладення товару.

Найняти персонал.

Навчити персонал.

Продумати рекламні кампанії, розробити стратегії запуску реклами в різних місцях.

Подбати про встановлення системи безпеки магазину.

Вибір ідеї магазину

На самому початку планування необхідно поставити головне питання: чи потрібен покупцю той товар, який ви збираєтеся продавати? Оцініть перспективи, конкурентів в обраній сфері, розміри магазину який плануєте відкрити. Продумайте перспективи розвитку. Зараз у вас один магазин. В майбутньому є плани відкривати ще кілька і створювати торгову мережу?

Обрати успішну ідею нелегко / Фото Unsplash

Визначення потенційних покупців

Аналіз своєї цільової аудиторії, їх захоплень, місць відпочинку і проведення дозвілля допоможе більше розуміти потенційних покупців і орієнтуватися на них. Знання свого покупця "в обличчя" допоможе точно визначити, що йому подобається, коли він купує, де може побачити рекламу, на що зверне увагу, який дизайн обрати для магазину, яку назву, розташування, колір, як підібрати асортимент. Важливо пам'ятати головне правило: купують не товар, а розв'язання проблеми.

Хочете вивчити вашу цільову аудиторію, оптимізувати маркетингову стратегію й продавати більше? За допомогою інструментів Big Data Київстар Бізнес побудує портрет вашого ідеального клієнта та допоможе дізнатися його характеристики та вподобання.

Вибір асортименту

Залежно від того, хто ваш покупець, такий і товар йому потрібно пропонувати. Тітка Люся 37 років не купить джинсові штани з низькою посадкою, а ось її 17 річна дочка — купить. Тому, необхідно ретельно обирати асортимент, вивчити кумирів своєї цільової аудиторії, що продають прямі конкуренти та чи має попит це в них, що б хотіли купити ваші покупці в вашому магазині.

Складання детального бізнес-плану

Детальний бізнес-план допоможе уникнути додаткових витрат, кредитів і боргів. Чим ретельніше все прораховано, тим менше ризиків буде під час початку роботи магазину. Досвідчені бізнесмени радять початковий бюджет помножити на 2 і тоді навіть якщо щось піде не так і будуть потрібні додаткові витрати, ви будете підготовлені. Але якщо в бізнес-плані передбачені фінансові розтрати на форс-мажорні обставини, можна в бюджеті й не завищувати суму витрат.

Збір і оформлення документів

Правильно оформлена документація запорука того, що всі процеси в магазині, будуть юридично законними й у вас не буде проблем з контролюючими органами. Щоб працювати законно, наведіть порядок з документами на самому початку. Всі документи повинні бути завірені у нотаріуса і схвалені контролюючими органами. І так, як юридичне оформлення документації займає час, необхідно починати збирати всі документи за місяць два до відкриття магазину, а деякі — за пів року.

Вибір назви магазину

Через гарну назву покупець відразу зрозуміє, що в ньому продається і для кого. Оригінальна назва швидко запам'ятовується і виділяється серед конкурентів. Клієнту достатньо один раз побувати в вашому магазині й він запам'ятає його, буде радити своїм знайомим. Якщо є труднощі при виборі назви, можна в соціальних мережах запитати у потенційних покупців, в магазин з якою назвою вони б із задоволенням ходили.

Вибір місця

Гарне місце дасть покупцеві відповіді на питання: чи легко дістатися, під'їхати на автомобілі, дійти від найближчих будинків. Також за місцем можна прорахувати, чи будуть їздити в ваш магазин з інших мікрорайонів міста і хто саме буде приїжджати.

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Розробка дизайну зовнішнього і внутрішнього вигляду магазину

Стильний зовнішній фасад магазину і внутрішній дизайн звертатимуть увагу покупця, викликати прихильність до спокійних покупок. А в міру гучна правильно підібрана під вашого клієнта музика допоможе з комфортом як гуляти по магазину, так і купувати товари. Дизайн безпосередньо залежить від типу покупця. У магазин молодіжного одягу, оформлений як музей і де буде грати при вході музика Шопена, не прийдуть дівчата 15-22 років. Зате прийдуть їх мами та бабусі. Дівчата підуть туди, де буде яскраво, блискуче, красиво, багато світла і де буде грати Біллі Айліш і Тейлор Свіфт.

Вибір приміщення

Планування зон, приміщень та розміщень вітрин дадуть візуальну картину того, як буде виглядати магазин, чи поміститься весь асортимент або будуть "голі стіни". Підбір приміщення допоможе врахувати такі деталі, як службові приміщення, входи, виходи, аварійні виходи, чи є автостоянка біля вашого магазину і чи доглянута територія біля магазину. Враховувати також потрібно стан електромережі, телефонії, інтернет-підключення. Пам'ятайте: чим доглянутішим і комфортнішим буде виглядати магазин, тим приємніше покупцеві буде сюди приходити.

Вибір приміщення критично важливий для бізнесу / Фото Unsplash

Торгове обладнання

Залежно від типу магазина, необхідно підібрати торгове обладнання. Правильно підібрані пристрої будуть працювати без збою і автоматично буде обчислюватися продаж, прибуток, показуватися залишки на складі.

Вибір постачальників

Правильний підбір постачальників забезпечить магазин якісним товаром, доставленим вчасно і за розумною ціною. Можна заощадити гроші, час, збільшити асортимент товару. Якщо в майбутньому планується розширення магазину, ви вже будете знати, як працюють різні постачальники й до кого звертатися. Відповідальні компанії доставлять товар з комфортом і швидко.

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Кількість поставок товару та установка системи обліку товарів

Коли постачальників вибрали, необхідно вирішити, скільки поставок товару буде в тиждень або на місяць. В якому обсязі. На початкових етапах можна обмежитися поставкою раз в тиждень певної групи товарів, якщо магазин маленький. Але якщо магазин великий, поставки товару можна робити й 2-3 рази в тиждень. Точно так само і з об'ємом. Скільки одиниць товару і якого має привозитись за раз. Відразу прорахувати, що буде мати попит у покупців, а що ні складно. Перед відкриттям краще запастися всім асортиментом потроху. Коли почнуться продажі, програма обліку покаже, що продається швидше, що повільніше і прорахує обсяг, частоту поставок товару на торгову точку.

Внутрішнє оформлення і викладка товарів

Красиво розташовані та освітлені товари більше привернуть покупців, ніж ті, які знаходяться в кутку і в тьмяному світлі. Чим зручніше покупцеві буде взяти ваш товар з полиці, вішалки, вітрини та оглянути його, тим більш позитивні емоції це у нього викличе. Перевірте і подивіться, наскільки зручно та акуратно розміщений товар. Чи немає "звалища" і чи хороше освітлення. Це впливає на покупця і створює враження про магазин. Якщо клієнтові сподобається сервіс та розміщення товарів, він повернеться знову в ваш зручний комфортний магазин. Якщо немає — піде туди, де сподобалося більше.

Правильна викладка товару завжди актуальна / Фото Unsplash

Вибір персоналу

Заздалегідь продуманий робочий графік, кількість осіб в зміні, їх досвід, зовнішність і знання допоможуть уникнути частих звільнень. Люди звикнуть до консультантів, касирів і адміністраторів і будуть приходити в магазин не тільки за черговою покупкою, але і за спілкуванням з приємними їм людьми. Обмежуватися наймом "по знайомству" не варто і краще попередньо скласти вимоги, якими повинен володіти працівник. Відбирайте людей через особисті співбесіди. Ви відразу зможете оцінити зовнішність і манеру спілкування людини, перевірити його знання, дізнатися чому ця людина хоче працювати саме у вас, що привернуло її увагу. Також подумайте про те, з кого складатиметься ваш штат.

Хто у вас буде працювати?

Бухгалтер, адміністратор, касири, продавці, консультанти, прибиральниця, охоронець, секретар? Залежно від розміру вибирають штат співробітників. Спочатку можна обійтися не великою кількістю людей. Розширюйте штат в міру потреби. Зателефонуйте колишньому роботодавцю претендента та уточніть у нього, за що його звільнили. Не забувайте, що на співбесіді потенційний претендент на посаду може прикрашати факти.

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Навчання персоналу

Продавець повинен знати про товар все. Навчання підвищити рівень знань ваших співробітників, вони зможуть відповісти на каверзні питання і підібрати товар, який розв'яже проблему клієнта. Покупцям буде приємно, коли на будь-яке питання можна почути чітку відповідь.

Запуск рекламної кампанії

Реклама в місцях, де найчастіше буває ваш клієнт, приверне покупців в магазин. Там, де найчастіше буває покупець, потрібно показувати рекламу: торговий центр, ринок, супермаркет, громадський транспорт, зупинки, магазини, в журналах, газетах, на радіо і телебаченні, в соціальних мережах, інтернеті. І в тому вигляді, який буде зрозумілий вашому клієнтові: банер, флаєр, реклама в соціальних мережах, журналі чи газеті, на телебаченні чи радіо. Можна пробувати відразу кілька способів, адже складно прорахувати, що спрацює найкраще на вашу цільову аудиторію.

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Система безпеки

Система безпеки запобігає спробам крадіжки з боку співробітників і покупців. Убезпечити приміщення допоможе установка сигналізації. Якщо покупець вирішить пограбувати магазин, камери відеоспостереження запишуть це на відео. За відео поліція зможе скласти фоторобот і затримати підозрюваного. Також камери відеоспостереження запишуть факт крадіжки персоналу.

Системи безпеки дуже важливі для бізнесу / Фото Unsplash

За записами начальник зможе з'ясувати, як це сталося і коли. Грати на вікнах допоможуть захистити вікна від злому в магазині, коли він закритий. Замість решіток на вікнах можна використовувати залізні суцільні жалюзі, які будуть закривати вікна після закінчення роботи магазину.

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Документи для відкриття магазину

Оформлення документів довгий і кропіткий процес, але без нього робота магазину буде незаконною. Щоб цього уникнути необхідно підготувати такі документи:

свідоцтво про державну реєстрацію фірми — ФОП;

дозвіл на торгівлю;

свідоцтво платника податків;

договір оренди приміщення;

сертифікати на продукцію;

ліцензія на торгівлю алкоголем, тютюновою продукцією, нафтопродуктами, медикаментами; для торгівлі одягом, будматеріалами не знадобиться;

документ на право власності приміщення;

сертифікат відповідності — видається на основі Акту введення в експлуатацію нежитлового приміщення;

висновок СЕС;

висновок пожежної служби;

сертифікат придатності вогнегасника;

документ, що підтверджує, що ви прослухали курс пожежної безпеки;

акти придатності пожежної сигналізації;

договір обслуговування пожежної сигналізації.

Щоб збір документів не перетворився на тортури — запитайте у податкового агента, юриста і місцевої адміністрації який пакет потрібен саме для вашого бізнесу.

Основні критерії пошуку приміщення

Перед вибором приміщення для магазину, потрібно розуміти хто його буде відвідувати. Магазин елітних хутряних виробів в спальному районі міста не принесе того прибутку, на який розраховувалось, а спортивний магазин в центі міста поряд з великим торговим центром буде менш примітним і покупці рідко будуть сюди заходити, адже в ТЦ вибір більший.

Перший етап пошуку приміщення

Необхідно оцінити всі можливі варіанти під приміщення для магазину.

Розгляньте плюси та мінуси розташування магазину в різних районах. Подивіться, чи є там покупці з вашого сегменту, яка прохідність магазину, хто по сусідству.

За допомогою Big Data-інструментів можна визначити, де шукати вашого ідеального клієнта та схожу на нього аудиторію – де вони з найбільшою ймовірністю сконцентровані. Звісно, така інформація неперсоніфікована, але навіть в узагальненому вигляді дає розуміння про те, де живуть, працюють чи відпочивають ваші потенційні клієнти або якими дорогами вони їздять. Цю інформацію в наочній формі допомагає отримати сервіс Heatmap від Київстар Бізнес.

Розгляньте розташування в торговому центрі. Щоб не потрапити в торговий центр з високою орендною платою, але з малою кількістю відвідувачів, дізнайтеся, скільки людей приходять в торговий центр щодня, навіщо, чи є в ньому магазин-якір, наскільки він популярний, хто ваші сусіди по торговим точкам.

Другий етап пошуку приміщення

Розташування грає велику роль і магазин, розташований не в тій частині міста, може не приносити бажаного прибутку. Щоб такого не сталося, потрібно розібратися, які магазини розмістити в центрі міста, які в пішохідній зоні від центру міста, які — в спальному районі.

Центр міста

У центрі міста вигідно розміщувати ходовий товар, який буде привабливий як для туристів, так і для городян. Потрібно розрахувати фінансові ризики, економічні та чи буде вигода від відкриття магазину з вашим товаром в центрі міста. У центрі міста відкривають магазини з "особливими" товарами. Це може бути брендовий спортивний одяг, ювелірні прикраси, шуби з Греції. Все те, що говорить про ексклюзивність, дорожнечу, статус. Також в центрі можна відкривати торговий центр з яскравою історією: реставрували стародавній будинок, в якому переробили приміщення під бутіки дизайнерського одягу і зробили тематичні затишні кафе. Це спрацює і стане однією з "фішок" центру міста.

Кожен бізнес має правильно обрати локацію / Фото Unsplash

Проміжна зона від центру міста до спальних районів

Тут відкривають торгові центри, філії мереж магазинів, магазини для покупців із середнім доходом або трохи вище середнього. Це — дитячий магазин, тканинний магазин, магазин одягу, мінікафе, кондитерські, книжкові магазини, туристичні фірми, магазини косметики, годинників, біжутерії, магазини оптики, аптеки, маленькі будівельні магазини, рибалка-полювання, для городників, квіткові магазини, ветеринарні кіоски.

Спальний район

Тут розміщують великі торгові центри, де покупець може купити все і відразу: техніку, продукти, одяг; місце, де можна відпочити всією сім'єю. Також в спальному районі можна розмістити магазини з товарами першої необхідності.

Тож замість того щоб гадати на кавовій гущі, чи буде локація об'єкта успішною, чи помічатимуть клієнти вашу рекламу, а чи проходитимуть байдуже повз неї, користуйтеся готовими ефективними рішеннями від Київстар на основі сучасних технологій.

Третій етап пошуку приміщення

Коли визначилися з районом, потрібно провести оцінку зручності місця:

Наскільки зручно вам і продавцям добиратися в магазин.

Як близько від траси буде знаходитися магазин, чи є комфортний під'їзд і паркування.

Яка щільність населення.

Яка кількість людей перетинають територію біля магазину упродовж дня і скільки автомобілів проїжджає.

Хто ваш потенційний покупець: його рівень доходу, стиль життя, захоплення, потреби.

Купівля торгового обладнання

Грамотний і оптимальний підхід — автоматизувати магазин: принтер етикеток, принтер чеків, сканер, касовий апарат, грошовий ящик і витратні матеріали до них.

Постачальники

До відкриття магазину, важливо знайти постачальників, які будуть привозити товар у термін, швидко і без затримок. На цьому етапі потрібно про все відразу домовитися, в тому числі й про закупівельні ціни, знижених цінах при відкритті магазину, оперативності доставки товару в дні розпродажів.

Оформлення

Завдання дизайнерам

Коли обрані товар, місце і приміщення, укладені договори з постачальниками, пора подбати про внутрішнє оформлення магазину, колірне і музичне. Промовляємо дизайнерами хто ваш потенційний покупець, що має відчувати, коли зайде в магазин. Продумайте не тільки колірну гамму, але і розташування, висоту полиць, зручності, освітлення, наявність дзеркал.

Оформлення магазину відіграє важливу роль / Фото Pexels

Купівля аксесуарів

Якщо ви продаєте смартфони, чи є там захисне скло, чохли, зарядні пристрої, навушники. Якщо продаєте спідню білизну, чи можна у вашому магазині купити шлейки на бюстгальтер, панчохи, портупею, піжаму. Покупець любить, коли все можна купити в одному магазині, не бігати за товарами трьома бутіками.

Спецодяг

Замовити робочу форму для співробітників торгового залу, яка буде за кольором і стилем відповідати магазину. Для магазину шуб — білі сорочки, класичні спідниці або штани, піджак, класичні туфлі. Для магазину з молодіжним одягом підійдуть джинси та футболки з логотипом магазину.

Гармонія зовні та всередині

Все як зовні, так і всередині магазину повинно бути оформлено гармонійно і в єдиному стилі. Якщо загальний дизайн приміщення виконаний в скандинавському стилі, то фасад в японському стилі сюди не підійде.

Завезення товару

Коли в магазин і на склад постачальник привозить товар, в першу чергу його потрібно оприбуткувати. Сканером зчитати штрих-коди товару. Якщо штрих-коду від постачальника немає, то програма згенерує унікальний штрихкод для кожного товару. Цей штрих код програма відправляє на друк за допомогою принтера етикеток.

Як привернути увагу

Щоб привернути увагу покупця, потрібно залучити рекламу, стимулювання продажів, директ-маркетинг.

Реклама

Через рекламу ви розповідаєте великій кількості споживачів про свій магазин. Рекламу бачить багато людей. Маркетологи вважають її найкращим способом "розповісти" про магазин всім.

Плануєте активно залучати нових клієнтів і зробити рекламу ще точнішою та ефективнішою? Київстар Бізнес знайде для вас потенційну аудиторію, для якої ваша пропозиція буде найцікавішою. Детальніше.

Реклама допоможе:

створити першу позитивну думку про магазин;

зробити впізнаваною торгову марку;

залучити нових покупців і створити попит на товар;

розповісти про переваги товару;

анонсувати акції та стимулювати до здійснення покупки.

Види реклами для магазину

В газеті

В журналі

В інтернеті

На радіо

На ТБ

Зовнішня

На транспорті

Стимулювання продажів

Це акції, розпродажі, гарячі пропозиції.

Знижки та акції мають як плюси так і мінуси / Фото Unsplash

Переваги:

спонукати зробити першу покупку;

спонукати зробити другу покупку;

залучити додаткові групи покупців;

представити новий товар;

ліквідувати ущербний товар;

збільшити обсяг покупки / середнього чека;

збільшити частоту покупок;

забезпечити популярність магазину через акцію.

Недоліки:

не сформується стійка позитивна думка про магазин;

не компенсуються негативні фактори, які впливають на побут;

можна залишитися в мінусі при неправильному прорахунку фінансової вигоди та надмірному захопленні.

Основними інструментами PR є:

преса;

партнери по бізнесу;

заходи для покупців.

Для тих, хто хоче більше дізнатися про технічні інновації на службі в держави, малого та великого бізнесу, спеціалісти Київстар підготували мінікнигу "Сучасні технології для автоматизації бізнесу".