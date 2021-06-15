Звичайно ж що у бізнесу в сільській місцевості є особливості, які подеколи кардинально відрізняють його від звичної для міського населення моделі ведення підприємницької діяльності.

До теми Як не витрачати зайвого на старті нового бізнесу

Попри мінуси, які можуть виражатись у відсутності кваліфікованого персоналу та складності отримання кредитів на початок бізнесу у сільському напрямку, є й очевидні переваги у вигляді значно меншої конкуренції аніж у місті, дешевшій робочій силі, низькій орендній вартості виробничих площ та доступність природних ресурсів, необхідних для розвитку певних видів бізнесу.

Отож пропонуємо вам ознайомитись із 10-ма небанальними бізнес-ідеями, які допоможуть вам стати успішним підприємцем у сільській місцевості та значно покращити власний фінансовий стан при правильному плануванні та впевненості у власних силах.

Домашнє варення завжди актуальний тренд

Що може бути смачнішим за запашне домашнє варення? Для багатьох людей у сучасному стрімкому світі банально не вистачає часу на те аби потішити себе домашнім конфітюром. Для тих у селі, хто все ще гадає як не дати пропасти гарному врожаю ягід та фруктів, ідея домашнього варення може стати одразу розв'язання двох проблем. Як не зберегти врожай та примножити власні кошти. Зараз домашні консервовані фрукти та варення без консервантів насправді дуже популярні. Багато хто відмовляється від промислового продукту позаяк вважає, що він не має такої користі, як справжнє домашнє варення. Та й одиниці з промислових виробників можуть похизуватись такими смаколиками, які багато кому відомі з дитинства, як для прикладу трояндове варення чи конфітюр з агрусу.

Варення на всі смаки / Фото Saveton

Зважаючи на коливання ціни на цукор, і якщо ви справді готові до цього бізнесу поставитись серйозно, ви можете звернутись за солодким консервантом не у магазини, а напряму до виробника та замовити оптову партію. Цукор, при правильному зберіганні, довго не втрачає свої якості, і ви зможете без зайвих витрат, займатись варінням джемів та конфітюру у той період, коли сировина достигне на ваших угіддях, або коштувати мінімально. В будь-якому випадку, навіть якщо ви вирішите відмовитись від виготовлення домашнього варення, цукор можна буде без проблем реалізувати, і можливо навіть із прибутком.

Коптильня

Якщо ви готові до відповідальності, і впевнені у тому, що вам до снаги виконувати вимоги регулюючих та контрольних органів у сфері виготовлення харчових продуктів, які швидко псуються, то бізнес у форматі коптильні м'ясних і рибних продуктів, можливо саме для вас.

Вибір сировини залежить від регіону / Фото Biznesideas

В залежності від регіонів та сировинної спрямованості регіону, ви можете обрати саме той напрямок продукції, який дозволить вам отримати максимальний прибуток. Цілком очевидно, що селам, які розкинулись по берегах великих річок, чи оточені озерами, де вирощується риба, не потрібно буде багато логістичних витрат, аби доставити сировину до місця коптіння. Натомість у тваринницьких регіонах країни, виготовлення копчених виробів: з курятини, свинини, телятини чи баранини, також потенційно може збагатити власника бізнесу цеху-коптильні.

Проте нагадуємо, що перед стартом такого бізнесу вартує дати собі відповідь на запитання, чи готові ви нести відповідальність за якість ваших продуктів, оскільки це те, що не лише стане запорукою успіху, але й має прямий вплив на життя та здоров'я споживачів вашої продукції.

Перед початком бізнесу також слід обдумати напрямки реалізації готових виробів та їх зберігання до продажу. При цьому вартує також обговорити із бодай кількома постачальниками сировини цінові рамки на найближчий час, щоб сформувати початковий кошторис витрат на виробництво.

А також забезпечити виробництво, навіть якщо це буде невелике приміщення, відповідними санітарними нормами, оскільки такого роду бізнеси доволі вразливі до перевірок на дотримання норм та правил при виготовленні продукції. Водночас забезпечення таких норм дозволить вам отримати необхідні дозвільні документи на виготовлення та продаж цієї продукції для оптових клієнтів.

Виготовлення та продаж заморожених ягід, овочів і фруктів

На полицях сучасних супермаркетів стає все більшим асортимент заморожених виробів. Якщо колись традиційно у морозилках можна було побачити лише напівфабрикати та морозиво, то тепер для нас звично бачити за склом холодильної установки упаковки заморожених ягід, овочів та фруктів.

Звичайно для цього бізнесу, який також розв'язує питання зберігання та отримання максимального прибутку від врожаю, потрібно капіталовкладення та стабільне джерело електроенергії. Зазвичай такого роду бізнес розпочинають кілька фермерів, які втомились віддавати врожай за безцінь, перекупникам. Для цього потрібно буде щонайменше мати орендувати або виділити приміщення, придбати обладнання для шокової заморозки, а також джерела резервного живлення на кшталт дизель-генераторів і запаси пального для їх роботи.

Ціни на морожені ягоди зростають взимку / Фото IStock

В залежності від того, які обсяги врожаю ви плануєте піддавати заморожуванню, для подальшого продажу, ви можете вибрати та відповідне обладнання для подальшого зберігання готової мороженої продукції.

Не слід одразу намагатись вийти із пропозиціями вашої продукції на великих споживачів на кшталт харчових комбінатів. На початку віддайте перевагу перемовинам із закладами харчування, що розміщені неподалік. Не виключайте і роздрібний продаж через маркетплейси у мережі. Багато із містян із задоволення взимку поласують компотом із розморожених та ароматних ягід. А пікові продажі у цьому сегменті зазвичай припадають на Новорічні свята та подальші свята такі як День Валентина чи 8-е березня, коли місцевих свіжих ягід та фруктів, годі й шукати.

Садовий розплідник з продажу насіння і саджанців

Зазвичай розпочати такого роду бізнес у селі доволі просто, адже потрібний для нього інвентар є у більшості сільського населення країни. Багато хто приходить до цього після того, як розуміє що його хобі із вирощування кущових рослин – малини, смородини, порічки та агрусу – може приносити прибуток. Проте зазвичай на такому напрямку, без великої земельної ділянки, важко розраховувати на серйозні прибутки.

При готовності більш серйозно зануритись у цей бізнес, вам може сподобатись ідея вирощуванню саджанців плодових дерев. Саджанці груш, яблунь, черешень чи слив, завжди становлять інтерес як для пересічного дачника, так і для невеликих садових господарств.

Саджанці дерев завжди користуються попитом / Фото Laburo

Проте пальму лідерства у сегменті саджанців вже тривалий час утримують декоративні та хвойні дерева. Звичайно їх вирощування вимагає певного досвіду та додаткового обладнання, проте саме вони найбільш популярні в контексті декоративного оздоблення приватних будинків, котеджів та прибудинкової інфраструктури.

Цікаво Як відкрити бізнес разом: 13 ідей для сімейних та закоханих пар

Садові доріжки з дерева

Продовжуючи тему декорування прибудинкової території та території приватних угідь, доволі перспективним для початку у селі виглядає бізнес зі створення та монтування садових доріжок із дерева. Втомлені від бетонних поверхонь міські мешканці на власних заміських угіддях все більше віддають перевагу новому декоративному тренду – дерев'яним садовим доріжкам.

Садові доріжки із дерева в тренді / Фото Besedkibest

Найпривабливіше у цьому бізнесі те, що для його початку вам лише знадобиться верстат для нарізки дерева та джерело якісної сировини. Технологічно виготовлення садових доріжок із дерева є доволі простим: стовбури дерева нарізають циліндричними відрізками завтовшки від 10 до 15 сантиметрів. Надалі проводиться їх обробка протигрибковими розчинами, полірування та лакування. І тут вже від вас залежить чи готові ви особисто займатись укладанням готового матеріалу чи наймете іншу особу, яка буде займатись кінцевим монтажем на території замовників садових доріжок із дерева.

Квітковий тепличний бізнес

У багатьох українців при слові "теплиця" спрацьовує доволі усталений стереотип і вони уявляють собі грядки огірків, помідорів та полуниці. Проте мало хто знає, що вирощування квітів у теплицях, це один із найбільш популярних бізнесів серед молодих бізнесменів. Одні отримуючи у спадок від попереднього покоління теплицю одразу ж розуміють, що квіти це бізнес, який не потребує великого стартового капіталу. Інші, які займались квітникарством як хобі, вирішують заробити на власному досвіді та вміннях. Насправді квітковий тепличний бізнес у селищі може дозволити заробляти доволі немалі кошти, зважаючи на низьку собівартість та стабільні ринки збуту.

Квіти у теплицях приносять гарний прибуток / Фото Vidpoviday

Для початку такого бізнесу вочевидь потрібна земельна ділянка, та теплиця, яку можна опалювати та освітлювати у разі потреби. Для того аби мінімізувати витрати електроенергії та максимізувати переваги сонячного освітлення використовуються теплиці-термоси, що побудовані на землі, а на фундаменті.

Також вам потрібно подбати про якість посадкового матеріалу, і купувати його не на базарах, а у спеціальних розсадниках, що спеціалізуються саме на високопродуктивних сортах квітів. І наостанок сплануйте куди і як ви плануєте реалізувати власну продукцію. Тут варіантів достатньо: власна торгова точка, оптовий продаж у квіткові магазини та онлайн-торгівля.

Бізнес на опалому листі: паливо та компост

Для багатьох може видатись справжнім шоком скільки можна заробити на опалому листі, яке масово спалюють кожного року, тим самим забруднюючи повітря та погіршуючи екологічний стан в країні.

Проте заробити кошти на цьому доволі не складно. Почати бізнес із компостування, тобто перетворення органічних відходів на добрива для отримання екологічно чистої продукції для покращення ґрунту, дуже просто. Звичайно при промислових масштабах вам доведеться навіть шукати сировину, але багато парків та садових товариств готові будуть вам навіть заплатити, якщо ви самі вивезете з їх території опале листя.

Компостування вигідно та екологічно / Фото Vseroste

Для того аби зрозуміти, як працює цей бізнес вам не потрібно буде великих знань у біології чи маркетингу, всі основні процеси відбуваються природнім шляхом. Від вас буде потрібно лише час, місце, сировина та мінімальне обладнання.

Крім того, що опале листя можна вигідно перетворювати на компост, існує й інший напрямок його використання у бізнесі. Йдеться про виготовлення паливних брикетів з опалого листя. Тут звичайно потрібно буде вже інвестувати певну суму в обладнання, проте ринок паливних брикетів в Україні постійно зростає, тому ймовірно ваша продукція швидко знайде покупців.

До теми Як розпочати свій бізнес в Україні: 21 ідея для 2021 року

Верміферми – бізнес на хробаках

Ще більш дивним для сільського мешканця може видатись ідея заробітку на … хробаках. Так, звичайно йдеться не про звичайного дощового хробака відомого нам із дитинства, а про його промислово виведених родичів: каліфорнійського хробака.

Каліфорнійський хробак надзвичайно швидко росте / Фото Profermu

Цей напрямок бізнесу зазвичай поєднують із компостуванням, адже саме хробаки у процесі компостування відіграють визначальну роль у перетворенні біоматеріалу на добриво. Ті хто вклався у вирощування каліфорнійського хробака кажуть, що він «найкраща домашня тваринка»: не галасує, не пахне, та стригти і купати не треба.

Насправді ринок збуту як хробаків, так і біогумусу, який вони залишають після перероблення біовідходів, величезний. Багато рибалок впродовж сезону готові платити за якісну наживку немалі кошти, і оптові покупці це добре знають. Біогумус це прекрасна альтернатива хімічним добривам, і це також відомо багатьом.

Єдине, на що слід зважати у цьому бізнесі, що промислово виведені хробаки попри неймовірну швидкість розмноження до 500 разів у рік, на відміну від 4-6 разів нашого звичайного хробака, не морозостійкі, тому заздалегідь слід подумати як убезпечити їх від морозів.

Організація поїздок у міста

Може це звучатиме банально, але з початком коронакризи, все більше городян прагнуть виїхати на природу та подихати свіжим повітрям, а мешканці сільських регіонів, які були відрізані від цивілізації припиненням маршрутних сполучень, все більше прагнуть потрапити у місто. Особливо це актуально у літній період, коли школи на канікулах, а студенти повернулись додому.

Організація екскурсій вигідний бізнес / Фото Danatur

Якщо ви достатньо впевнені у свої силах, пошукайте в інтернет, які культурні атракції пропонує вам те чи інше місто. Зараз, в епоху віддалених комунікацій вам не складе труднощів сконтактуватись із представниками кінотеатрів, театрів, аквапарків чи гідами-екскурсоводами. Також нескладно знайти транспорт, багато послуг з перевезень ви можете знайти на сайтах безплатних оголошень. Після цього запропонуєте місцевим громадам власні послуги в організації дозвілля для них та їх дітей.

"Зелений" туризм

Також екскурсійна діяльність можлива і в напрямку місто-село. Тим паче якщо у вашому селі чи його околицях є історичні місця та пам'ятки. Ви, за умови впевненості у власних силах, зможете провести для туристів цікаву подорож і організувати для прикладу ночівлю у палатках із багаттям та частуваннями місцевими наїдками. Цим ви не лише поповните власні накопичення, а й допоможете прорекламувати місцеві атракції для широкої аудиторії.

В "зеленому" туризмі дуже важлива природа. Шукайте незаймані, чисті місця в сільській місцевості, з гарними видами, де можливо проводити піші та кінні прогулянки. Ідеально, якщо поруч буде схил, з якого взимку можна кататися на лижах, сноубордах, а також озеро або річка.

Екотуризм дуже перспективний по всій Україні / Фото Businessvisit

Варіанти розміщення туристів: наметовий табір або дерев'яні хати. Звичайно ж другий варіант дорожче, зате він більш прийнятний для холодної пори року. Враховуючи особливості доріг нашої країни деколи просто необхідно подбати про якісний трансфер до "бази" "зеленого" туризму. Особливо, коли ми говоримо про заповідні та незаймані місця, тому враховуйте і розраховуйте витрати на дорогу з міста до точки звідки туристи підуть далі пішки, або змінять транспорт на засоби підвищеної прохідності.

Цікаво 12 питань, на які треба дати собі відповідь перед стартом бізнесу

Також в даному бізнесі особливу увагу слід приділяти правильному підбору персоналу. Це повинні бути витривалі, сильні люди, які вміють орієнтуватися на у горах чи лісах, люблять та бережуть природу, вміють спілкуватися як з дорослими, так і дітьми