Як відкрити бізнес разом: 13 ідей для сімейних та закоханих пар

Попри складнощі існує ряд можливостей бізнесу для пар, які хочуть зайнятися спільною роботою. Якщо комусь початок спільного бізнесу може здатися поганою ідеєю, то для багатьох пар це може стати роботою мрії. Ваші відносини насправді можуть зробити вас відмінними діловими партнерами.

Робота з партнером дійсно може відривати вас від вашого бізнесу або напружувати ваші відносини, але вона може і зближувати вас, подвоюючи пристрасть до успіху. Якщо ви добре справляєтеся з конфліктами та мотивуєте один одного, вам варто подумати про те, щоб перетворити свої захоплення в бізнес.

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Бізнес-ідеї для сімейних та закоханих пар

Багато стартапів добре підходять для команди з двох людей. Як і в будь-якому партнерстві, ці 13 бізнес-ідей найкраще спрацюють, коли кожен з вас бере на себе роль, відповідну вашим навичкам і сильним сторонам. Підприємницькі відносини, як і всі ділові починання, це дійсно любов до праці та праця з любов'ю. Ось 13 бізнесів, які ви й ваш партнер/партнерка могли б відкрити разом:

1. Кейтерингова компанія

Працівниця кейтерингової компанії / Фото Mr-foods

Деякі пари сваряться через те, хто повинен готувати вечерю, але для інших спільне приготування їжі – це насправді улюблене заняття, що приносить задоволення. Якщо ви й ваш партнер належите до останньої категорії й добре готуєте, можливо, вам варто подумати про відкриття власного кейтерингового бізнесу. Нехай головний гурман візьме на себе більшу частину підготовки страв, а інший буде виконувати функції представника з обслуговування клієнтів і су-шефа

2. Кав'ярня

Кава із шоколадом / Фото Asemanhotel

Іноді спілкування з публікою – це саме те, що потрібно парі для успішної спільної роботи. Якщо це про вас, то подумайте про відкриття невеликої кав'ярні. Кав'ярня не вимагає багато місця, а обмежене меню – хороший спосіб зосередитися на високоякісних або спеціалізованих товарах, не напружуючись. Один з вас може очолити службу підтримки клієнтів, в той час, як інший буде займатися кавою. Подумайте про наймання менеджера і співробітника, щоб ви могли по черзі брати вихідні дні, не закриваючи кав'ярню.

3. Продавці фудтраку

Пара у фудтраці / Фото Granitefunding

Якщо ви гурмани та любите подорожувати, подумайте про те, щоб стати продавцями фудтраку. Будь то музичні фестивалі, квартальні вечірки або приватні заходи, фудтрак – це відмінний спосіб заробити додаткові гроші, подорожуючи та зустрічаючись з цікавими людьми. Свобода відкритих доріг і привабливість улюбленого заняття спонукали багатьох продавців фудтраків започаткувати саме такий бізнес, а робити це разом з коханою людиною – що може бути ще краще.

4. Роздрібний продавець в електронній комерції

Виготовлення власних виробів / Фото Ubr.ua

Ремісничі пари, які захоплюються DIY-проєктами, можуть відкрити свій бізнес на таких платформах, як Prom або OLX. Один з вас може займатися маркетингом, інший – обслуговуванням клієнтів, і обидва ви можете виконувати замовлення. Електронна комерція не тільки дає можливість заробити гроші, а й пропонує вам і вашому партнерові можливість спільної творчості. А що може бути краще, ніж отримувати задоволення та одночасно отримувати прибуток?

5. Онлайн-посередник

Онлайн-посередництво / Фото Bulq

Можливо, ви – пара, яка любить робити покупки разом. Якщо вам подобається відвідувати гаражні розпродажі та магазини, де продаються старі речі, і ви розбираєтеся в антикваріаті або вінтажних речах, ви можете розглянути можливість стати онлайн-перекупником. Іноді вам можуть потрапити у руки речі, які мають значну цінність і можуть бути перепродані на нішевому ринку. Антикваріат, старі іграшки та комікси – ось лише кілька прикладів предметів, які можуть привернути увагу потенційного покупця, особливо в інтернеті.

Почніть з відкриття інтернет-магазину через соціальні мережі, такі як Facebook Marketplace або сайт OLX, де ви обидва зможете рекламувати свої товари на місцевому ринку й отримувати прибуток від продажів. Якщо ваш бізнес буде розвиватися, подумайте про те, щоб відкрити свій магазин.

6. Фітнес-інструкторство

Фітнес-інструктори / Фото Watchfit

Якщо ви – пара, яка разом бігає і відвідує спортзал, то вам може підійти відкриття фітнес-бізнесу. Незалежно від того, чи цікавить вас персональний тренінг або заняття із групою осіб, ви можете пройти сертифікацію у відповідних організаціях та отримати сертифікат фітнес-тренера, а потім почати приймати клієнтів. Якщо ви та ваш партнер спеціалізуєтесь в одній і тій же області, ви можете подвоїти кількість проведених занять або уроків. Крім того, якщо один з вас є персональним тренером, а інший займається із групою осіб, ви можете розширити свою клієнтську базу шляхом різноманітності послуг.

7. Прибирання будинку

Прибирання будинку / Фото Rpacleaning

Для сімей, у яких всі працюють повний робочий день, ​​прибирання будинку може виявитися в самому низу переліку справ, які їм потрібно зробити. Запропонуйте таким сім'ям свої вихідні та вечори для виконання таких робіт по дому, як прибирання порохотягом, витирання пилу, миття підлоги й прибирання ванної кімнати. Якщо ви та ваш партнер будете працювати в одній команді, ви зможете впоратися з цими завданнями вдвічі швидше.

8. Бізнес по догляду за домашніми тваринами

Пара доглядає за собакою / Фото Petshomesandgardens

Ви та ваш партнер любите тварин? Дайте знати друзям і сусідам, що ви можете доглянути за їх вихованцями, поки господарі їдуть у відпустку або на вихідні. Власники домашніх тварин часто відчувають себе більш комфортно, залишаючи своїх пухнастих друзів на піклування знайомої особи, аніж в пансіонаті. Тому отримати рекомендації для нових клієнтів від задоволених попередніх буде нескладно. Пропозиція пари, у якій обидва будуть доглядати за твариною, означає більш індивідуальний підхід до вихованців ваших клієнтів, та може стати відмінною перевагою від інших пропозицій.

9. Консультації по ландшафту і саду

Пара працює у саду / Фото Landscapermagazine

Ви та ваш партнер - майстри-садівники? Візьміть свої таланти на озброєння і допоможіть іншим зробити те ж саме. Багато домовласників готові платити за поради по перетворенню скромного саду на задньому дворі на справжній рай. Крім садівництва, ви можете допомогти домовласникам створити більш екологічно чистий задній двір, допомагаючи їм встановлювати дощові сади, бочки й компостні купи. Ці види послуг стають все більш популярними, оскільки люди все більше піклуються про екологію.

10. Блогінг / влогінг

Пара із фотоапаратом / Фото Udigitalhustler

Думаєте, у вас є все необхідне, щоб стати зіркою YouTube? Документування свого життя може комусь здатися непристойним чи вульгарним, але це може принести вам фінансову вигоду. Якщо ви творча пара, у якої є історії та ідеї, поділіться ними в блозі або відеоблозі. Ви можете перетворити свій блог в бізнес, якщо будете підтримувати цікаву тематику і регулярно публікувати матеріали. Будь то колекція подорожей або записи ідей для побачень, ваш блог може збільшити ваш дохід і зміцнити вашу зв'язок.

11. Онлайн-послуги з навчання і репетиторства

Онлайн-репетиторство у парі / Фото Pinterest

Якщо вам подобаються книги та ви добре розбираєтесь у якомусь предметі, то можна вважати онлайн-викладання або репетиторство хорошою бізнес-ідеєю, якою ви зможете займатися, не виходячи з дому. Оскільки дистанційне навчання набуло широкого поширення під час пандемії COVID-19, батьки шукають способи доповнити освіту своїх дітей. Великий попит мають онлайн-репетитори, а також онлайн-курси, наприклад, по кулінарії або вивчення музичних інструментів, оскільки люди шукають хобі, якими можна займатися вдома.

12. Бізнес з ремонту та продажу будинків

Реновація будинків / Фото Microsoft

Ви можете почати бізнес з ремонту та продажу будинків разом зі своїм партнером, купуючи будинки або стару нерухомість за доступною ціною і ремонтуючи їх, щоб потім перепродати з прибутком. Якщо у вас є здібності до ремонту і продажу, ви можете застосувати свої навички для отримання доходу від цих проєктів. Ви та ваша кохана людина можете надихати один одного, проводячи мозковий штурм ідей і заохочуючи винахідливість.

13. Туристична агенція

Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям.зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.

Пара туристів / Фото Pinterest

Якщо ви пара, яка любить подорожувати по світу, ви та ваша кохана людина можете відкрити туристичне агентство, щоб допомогти іншим людям провести чудову відпустку чи медовий місяць. Хоча під час пандемії подорожі не завжди займають головне місце в думках кожного, після повернення до нормального життя ті, хто весь минулий рік сидів удома, будуть з нетерпінням чекати відпустки. Ваш туристичний бізнес може допомогти людям спланувати й скласти графік відпусток, а також дати поради про місця, які варто відвідати, і про те, чим там можна зайнятися.

Існує безліч можливостей для бізнесу сімейних та закоханих пар, таких як кейтеринг, управління фудтраком, перепродаж вінтажних речей чи ремонт і продаж будинків.

Переваги бізнесу для сімейних пар

Починати бізнес разом зі своєю другою половинкою – ризикований крок. Важливо пам'ятати, що обов'язково будуть як хороші, так і погані часи. І, як і будь-які інші відносини, ділове партнерство вимагає багато зусиль.

Складнощі ведення спільного бізнесу / Фото Stuff

Однак воно може мати переваги як для вашого спільного підприємницького бізнесу, так і для розвитку вас як пари. Ось кілька потенційних переваг ведення бізнесу в парі:

Спілкування

Поліпшення комунікації є автоматичною перевагою роботи в парі. Починаючи з запуску бізнесу і закінчуючи щоденними операціями, спілкування – це найцінніший інструмент для успішного ведення бізнесу в парі. Саме воно допоможе вам визначити свої ролі й обов'язки, а також досягти короткострокових і довгострокових цілей.

Повага

Початок бізнесу і спільна робота можуть привести до нової оцінки та поваги один одного, як в особистому, так і в професійному плані. Мало що може дати більше сил, ніж розуміння пріоритетів і цілей один одного, але це приходить після напруженої роботи та чималих зусиль і пожертв.

Приємні моменти взаємовідносин / Фото Newwomanindia

Гнучкість

Можливість легко планувати спільну відпустку – велика перевага роботи в парі. Коли у вас немає спільного бізнесу, вам доводиться міняти дати з іншими колегами по роботі, щоб синхронізувати час відпустки. А це завжди забирає багато сил і часу. Однак, працюючи як ділові партнери, час і тривалість ваших відпусток не залежать від інших співробітників чи керівництва компанії.

Взаємозв'язок

Ваші успіхи будуть означати набагато більше, якщо ви будете святкувати їх разом з партнером, з огляду на, скільки сил і часу ви обидва вкладаєте у свою роботу. Якщо ви будете більше спілкуватися один з одним в процесі роботи, ваші перемоги стануть набагато солодшими, а час, проведений разом – ще більш особливим.

Є кілька переваг роботи в парі, включаючи поліпшення комунікації, більше почуття поваги та вдячності, а також взаємозв'язок, що виникає завдяки спільному підприємницькому досвіду.