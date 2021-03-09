Пандемія коронавірусу диктує нові правила для бізнесу. Яким 5 франшизам вдалося пережити минулий рік без втрат та навіть зі здобутками, читайте на Бізнес 24.

Видання Entrepreneur щороку складає рейтинг із 500 найкращих франшиз на основі 5 критерії:

Витрати та збори.

Розмір і зростання.

Підтримка від компанії.

Сила бренду.

Фінансова міцність і стабільність.

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Цей рейтинг більш актуальний для американців, але й для українських підприємців він може стати у пригоді.

Taco Bell

Всього одиниць: 7400 (+714 за останні три роки).

Початковий внесок за франшизу: від 570 600 до 3 049 100 доларів.



Taco Bell – найперспективніша франшиза 2021 року / Taco Bell

Taco Bell пережила роки падіння продажів, ніколи не показуючи цю боротьбу. І зусилля врешті окупилися

– написала співавторка журналу Меггі Гінзберг.

І справді тривалий час мережа Taco Bell не вважалася аж такою привабливою для франшиз. Проте нововведення керівництва, зокрема генерального директора Марка Кінга, це змінили. Це вегетаріанські варіанти меню, експерименти та постійна комунікація в компанії.

Dunkin’

Всього одиниць: 13 125 (+775 за останні три роки).

Початковий внесок за франшизу: від 199 700 до 1 688 200 доларів.

Раніше цю компанію знали під назвою Dunkin’donuts, але слово "пончики" вирішили забрати з назви.

Дві найбільші речі, про які просять наші клієнти, це: змусьте мене почувати себе в безпеці та надайте мені доступ до вашого бренду на моїх умовах,

– сказав Скотт Мерфі, президент Dunkin 'Americas.

Успіху у 2020 році компанія завдячує своєму швидкому переформатуванню. Клієнти змогли скористатися мобільними замовленнями та різними методами доставок. І хоч довелося закрити 800 точок, це всього лише 10% від загальної кількості.

The UPS Store

Всього одиниць: 5 166 (+289 за останні три роки).

Початковий внесок за франшизу: від 137 849 до 566 585 доларів.

Компанія, що працює у сферах судноплавства, пошти, друку та ділового обслуговування, швидко відреагувала на пандемію завдяки тому, що ще 4 роки тому почала планувати редизайн.

Магазини компанії мали відкриті плани поверхів, розумні шафки та кращий робочий процес. Коли план нарешті довели до реалізації у вересні минулого року, все було ніби підготовлене до умов коронавірусу. Завдяки цьому The UPS Store відкрила ще 130 магазинів у 2020 році.

Я був офіцером морської піхоти, тому звик планувати непередбачені ситуації. Ми розробили сценарій планування і створили послідовні рекомендації та повідомлення для всіх наших магазинів, навіть коли навколо було багато дезінформації,

– сказав президент The UPS Store Тім Девіс Шомер.

Popeyes Louisiana Kitchen

Всього одиниць: 5312 (+601 за останні три роки).

Початковий внесок за франшизу: від 383 500 до 2 620 800 доларів.



Popeyes завдяки новому меню стала успішною франшизою / Popeyes Louisiana Kitchen

Підйом компанії розпочався наприкінці 2019 року, коли вона представила свій сандвіч з куркою в меню. Це збільшило продажі на 20%.

Курячий бутерброд принципово змінив наш бізнес. Це справді розширило базу наших клієнтів. Зараз у нас є групи з вищим рівнем доходу та люди з різних географічних регіонів, які приїжджають лише для того, щоб спробувати сендвіч,

– сказав Самі Сіддікі, президент компанії.

Culver’s

Всього одиниць: 734 (+135 за останні три роки).

Початковий внесок за франшизу: від 2 349 000 до 5 356 000 доларів.

Коли пандемія змусила заборонити людям їсти у ресторанах, заклади швидкого харчування, серед яких і Culver’s, рахували прибутки.

Наші гості дуже довіряють нам і знають, що ми можемо спокійно подати чудову страву. До літа бізнес повернувся сильніший, ніж будь-коли, а восени він перевершив себе,

– сказав генеральний директор Джо Косс.

Минулого року мережа зросла на 50 магазинів.

Детальніше Що таке франшиза простими словами і як вона працює: плюси та мінуси для підприємців

Що таке франшиза Франшиза – це бізнес-модель, у якій одна компанія надає фізичній особі або іншій компанії право вести ідентичний бізнес під своїм товарним знаком, за що передбачається відповідна винагорода.



Така модель дозволяє відкрити власний бізнес з нуля під відомим брендом. Вона затребувана серед підприємців, тому що перевірена і дозволяє уникнути помилок, гарантує прибутковість бізнесу. Споживачі теж відчувають себе комфортніше, вибираючи знайомий бренд.