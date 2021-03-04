Шлях кожного підприємця – унікальний. Але це не означає, що не варто дослуховуватися до тих, хто цей шлях вже успішно проходить. У матеріалі Бізнес 24 розповідаємо поради засновника компанії Eat Just.

Наприкінці 2020 року Джош Тетрік досяг першості: його харчова технологічна компанія Eat Just першою у світі почала продавати культивоване куряче м'ясо для споживання, отримавши добро від регуляторів Сінгапуру.

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Це великий стрибок для багатомільярдної компанії, оскільки вона має на меті зруйнувати усталену галузь сільського господарства тварин.

Але це була нелегка подорож, переконує засновник дев'ятирічної компанії, і дає 4 поради підприємцям, які лише розпочинають свій шлях.

Будьте чесними

По-перше, важливо бути чесним із собою щодо того, чи віддані ви підприємницькому життю чи ні.

Якщо ви хочете вести спокійне життя, не робіть цього. Будьте чесними із собою, якщо ви дійсно хочете це зробити, і це цілком добре, якщо це не для вас,

– сказав Тетрік.

Підприємець пояснює, що ведення успішного бізнесу може часто бути всепоглинаючим.

Гнучкість в роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Oфіс там, де ви від Київстар Бізнес.

Станьте стійкими

Джош Тетрік радить знайти методи для підвищення стійкості, щоб не зупинятися на своєму шляху, коли виникають проблеми.

"Погані речі траплятимуться з вами", – сказав він, говорячи про безвідповідальних працівників, інвесторів з низькою підтримкою та затримки випуску продуктів.

Спосіб боротьби з цим полягає не в тому, щоб засмучуватися, а в тому, щоб впоратися з проблемами. Це важкий м’яз для побудови, тому що дуже легко бути поглинутим негативом. Але ви повинні знайти якийсь спосіб побудувати цю стійкість,

– розповідає підприємець.

Встановіть чітке управління

Встановіть чітку систему управління, щоб визначити, хто в компанії приймає рішення і коли. Це порада, яку Тетрік бажав отримати раніше. У 2017 році вся рада Eat Just була замінена після розбіжностей з генеральним директором щодо управління.

Немає правильного способу налагодження корпоративного управління, але це має бути спосіб, який відображає тип компанії, яку ви намагаєтеся створити,

– сказав Джош Тетрік.

Бізнесмен додав, що не зацікавлений продавати свою компанію Nestle чи залишатися приватною компанією. Він прагне зробити її публічною (тобто вивести на ринок акцій) і тому для нього вкрай важливо мати можливість приймати рішення самостійно як засновнику.

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Розв'язуйте справжні проблеми

Переконайтеся, що ви розв'язуєте справжню проблему.

У компанії завжди безліч проблем і важливо вміти розрізнити, яка ж проблема справді варта вашої уваги, а яка лише відволікає і може бути делегована комусь іншому.

Легко переконати себе, що щось є справжньою проблемою, а насправді це не так. Зосередьте свою енергію на розв'язанні реальних проблем, і це трохи полегшить біль, з яким вам доведеться боротися,

– резюмує Джош Тетрік.