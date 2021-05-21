Як відкрити бізнес без грошей: 5 корисних порад

Зазвичай бізнес потребує великих інвестицій, щоб рости та розвиватися. І хоч гроші є вкрай важливим елементом для відкриття бізнесу, не варто відмовлятися від ідеї, якщо їх немає.

Як відкрити бізнес з нуля

Починайте з малого

Щоб відкрити магазин із власним виробами (вишиванки, подарункові бокси тощо), потрібно орендувати магазин, купити меблі та заставити всі полички товарами. Звісно ж це потребує грошей. Але можна почати з малого:

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продавати невелику кількість товару між своїми друзями та знайомими – так можна отримати фідбек та покращити свій товар;

– так можна отримати фідбек та покращити свій товар; розмістити свої товари на таких сайтах як OLX, Prom чи Rozetka та самостійно просувати себе у соцмережах – так можна отримати доступ до клієнтів без капіталовкладень або за низьких вкладень;

та самостійно просувати себе у – так можна отримати доступ до клієнтів без капіталовкладень або за низьких вкладень; заробивши достатньо грошей можна створити свій власний сайт , який поставить на ноги ваш бренд;

, який поставить на ноги ваш бренд; і якщо з'явиться така потреба – можна відкривати магазин вже зі значно меншими ризиками, ніж спочатку.

Взявши до уваги наступні поради, схожий підхід можна застосувати до різного бізнесу.

Працюйте самі

Подумайте, що ви можете робити самі. Не потрібно з перших днів наймати SMM-менеджера, продавця, бухгалтера тощо. На перших етапах можна зайнятися цим самостійно.

Хочете відкрити салон краси – робіть манікюри та брови самі.

Хочете відкрити магазин – побудьте продавцем перший час.

Хочете відкрити кафе із власною випічкою – випікайте торти вдома і продавайте їх онлайн самостійно.

Існує безліч безплатних та простих інструментів, які допоможуть вам вести бізнес. Наприклад, щоб створити рекламну брошуру, не потрібно наймати професійного дизайнера чи купувати Photoshop. Можна скористатися безплатною Canva, яка є простою у використанні.

Будьте готові жити на заощадження

Бізнес, в який інвестують багато грошей, не завжди приносить прибутки у перший час, а бізнес без стартового капіталу й поготів. Потрібно розробити бізнес-план і реалістично розрахувати скільки часу доведеться жити на власні заощадження. Адже перші прибутки краще інвестувати в розвиток бізнесу, а відтак перші 6 місяців можливо доведеться працювати в нуль.

Просіть про допомогу

Ваші друзі та родичі можуть підтримати вас не лише морально, але й фізично чи фінансово. Можливо, вони стануть вашими першими клієнтами? Або ж попросіть їх про позику. Головне впевніться, що зможете віддати гроші, навіть якщо бізнес занепаде.

Краудфандинг

Якщо розпочати бізнес без грошей неможливо, тоді можна спробувати щастя на краудфандингових платформах. Найпопулярнішою у світі є платформа Kickstarter. В Україні – це Спільнокошт та RazomGo. Раніше 24 канал зібрав історії українців, які успішно скористалися цими платформами.