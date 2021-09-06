Як уникнути емоційного вигорання, працюючи з дому: поради експертки

Мільйони людей, які намагаються оптимізувати роботу з дому, зараз щодня стикаються з новинами про нові штами коронавірусу. Разом з тим, окрім хвилювання, працівникам доводиться справлятись з не менш гнітючим станом – емоційним вигоранням.

Згідно з даними опитування TINYpulse, близько 86% людей, які працюють з дому, зазнавали емоційного вигорання, коли серед працівників офісів цей показник становить на 17% менше – всього 69%. Лаура Пендерграсс, консультантка компаній Fortune 500, розповідає, як уникнути емоційного вигорання, працюючи з дому.

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Стрес від пандемії та вигорання не є новими явищами у суспільстві, однак сьогодні люди відчувають їх по-іншому. З розвитком кампаній вакцинації та зменшенням випадків захворювань на початку червня, безліч людей готувались до повернення до нормального життя – планували відпустки та роботу в команді. Однак новий штам "Дельта" вкотре перекреслив всі подібні перспективи.

Люди були втомлені та розгублені на початку карантину, однак зараз почуваються ще більш пригнічено, адже усвідомлюють, що навіть через 18 місяців світ досі "не став на рейки",

– наголошує Пендерграсс.

Експертка ділиться своїми найкращими порадами, як уникнути та боротись з емоційним вигоранням під час дистанційної роботи.

Знайдіть час для розрядки

Пандемія COVID-19, насправді, не спричинила появу більшої кількості вільного часу. Дослідження NordVPN показує, що працівники дистанційки додатково витрачають на роботу близько 2,5 годин на день, якщо порівнювати з їхнім графіком до карантину.

Натомість працівникам слід вимикати екрани комп'ютерів та займатись мистецтвом, улюбленою справою або гуляти щонайменше одну годину на день.

Якщо працювати 18 місяців вдома, то робота може проникнути у всі сфери вашого життя. Перерви допомагають налаштувати баланс між робочим та особистим життям. Експериментуйте з різними видами перерв, щоб стимулювати свій мозок,

– радить експертка.

Знайдіть час на прогулянку / Фото Unsplash

Перепишіть список справ

Через страх втратити роботу та опинитись у складному фінансовому становищі під час пандемії, люди готові навантажувати себе нескінченними списками завдань. Однак, на думку Пендерграсс, варто переглянути цей список та встановити цілі, яких фізично можна досягнути за день, а максимум – тиждень.

Складання списків допомагає орієнтуватись у всьому хаосі життя, вгамовує тривогу та відновлює почуття мети. Однак якщо ваша мета – зайнятись багатомісячним проєктом, це не дасть жодного позитивного психологічного підкріплення,

– пояснює експертка.

Орієнтуйтесь на короткотермінові цілі / Фото Unsplash

Знайдіть нове

Емоційне вигорання виникає не лише від перенавантаження, але й від повторюваності та монотонності. Працівники можуть відчувати, що вони не роблять нічого справді важливого, ніби немає чіткої фінішної лінії, яку вони могли б перетнути.

Лаура Пендерграсс радить замислитись над тим, що нового вони можуть привнести у своє рутинне життя. Необхідно запитати себе, як можна по-іншому застосувати власні навички, щоб відновити почуття свободи та цікавості, навіть у межах старої роботи.

Дуже важливо знайти нову надію. Ваша робота має значення!

– зазначає Пендерграсс.

Шукайте нові можливості / Фото Unsplash