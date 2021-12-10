Як український стартап Jiji витіснив OLX та інших конкурентів в Африці

Стартап з українським корінням Jiji завойовує африканський ринок онлайн-продажів. Компанії вже вдалося витіснити з ринку головних конкурентів – Ringier та OLX.

У 2019 році Jiji поглинув африканський бізнес OLX у Кенії, Гані, Уганді та Танзанії. Як це вдалося, 24 каналу розповів співзасновник проєкту та його CEO Антон Волянський в ексклюзивному інтерв'ю.

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У Нігерії, звідти Jiji зайшов на африканський ринок, вже існували аналогічні класифайди. Проте їхнє керівництво нічого не робило для покращення ринку, стверджує Волянський.

Наприклад, OLX просто "викотив" копію свого продукту, який використовували у Латинській Америці. До цього додали support-відділ та почали "наливати" маркетинг через різні канали, щоб прорекламувати проєкт Антон Волянський Співзасновник CEO проєкту Jiji

Проблемою OLX були величезні витрати на маркетинг – десятки мільйонів доларів. Але при цьому неврахування особливостей регіону. На форумах люди розповідали про обмани, на платформі був високий рівень шахрайства.

І це стало для нас можливістю. Ми побудували свій антискам, який краще відсіває шахраїв,

– згадує Волянський.

Forbes включив Jiji до топ-30 найкращих стартапів з українським корінням. Журнал оцінив класифайд у 150 – 200 мільйонів доларів.

Наразі Jiji займає 10 – 20% ринку Нігерії. Проте співзасновник наголошує, що ще велика частка ринку знаходиться в офлайні. І їхня мета – перевести ринок в онлайн.