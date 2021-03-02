Зручне вивчення мов: як українським стартапом Preply користуються у всьому світі

Троє українців створили стартап, який набрав популярності у всьому світі. Як їм це вдалося та як працює стартап, читайте у матеріалі.

Засновники стартапу Preply поспілкувалися з BBC, у матеріалі Бізнес 24 ми вибрали найцікавіше.

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Preply: що це

Програмісти Кирило Бігай та Дмитро Волошин і дизайнер Сергій Лук'янов з самого початку хотіли створити продукт, яким би користуватися у всьому світі. Наприкінці 2012 року троє українців створили платформу Preply.

Вирішили сфокусуватися на іноземних мовах. Наша ціль - побудувати найефективніший спосіб вивчення іноземних мов,

– розповідає Кирило Бігай.

Красномовні цифри:

На платформі можна вивчати понад 50 мов . Це популярні англійська, іспанська, французька і менш поширені урду чи індонезійська.

. Це популярні англійська, іспанська, французька і менш поширені урду чи індонезійська. Свої послуги репетиторства пропонують люди зі 160 країн світу. Їх приблизно 45 тисяч .

. Користувачами платформи є сотні тисяч людей зі 180 країн світу.

Якщо людина їде до іншої країни, і їй потрібна іноземна мова дуже швидко, наш сайт допомагає влаштуватися у новому житті. В компанії є добра і важлива місія,

– наголошує Кирило Бігай.



Засновники платформи Preply / Фото Preply

Як працює Preply

Користувачі на сайті платформи або в додатку обирають мову, яку хочуть вчити, а також репетитора. Можна обрати носія мови, якщо ваш рівень мови дозволятиме порозумітися. Або ж обрати репетитора, який також володіє вашою рідною мовою.

Заняття проходять онлайн у режимі захищеної відеоконференції або ж у зумі чи скайпі. Репетитор чи учень має право безкоштовно скасувати заняття за 4 години до.

Платить користувач компанії Preply, яка пересилає гроші репетитору тільки у випадку, якщо урок відбувся. За пакет уроків діють знижки.

Які мови вивчають

Співзасновник розповідає, що найпопулярнішими мовами є англійська, іспанська, французька, німецька, китайська, арабська, російська, японська, італійська та португальська. Українці ж найбільше вивчають англійську, німецьку та іспанську.

Українську мову також вивчають у світі.

За останній рік майже 35% загальної кількості годин, проведених на платформі для вивчення української мови, були в користувачів з США, за ними йдуть Велика Британія та Україна, на які припадає ще 20%,

– розповідають у Preply.

Окрім того, вивчають українську користувачі з німецькомовних країн, Канади та Росії.

Чому в Україні мало користувачів Preply

Preply – це міжнародна платформа, а тому й розцінки там міжнародні. Українці з низькими доходами не завжди готові платити 15-20 доларів за годину, щоб займатися з носієм мови.

Для багатьох у Східній Європі та Латинській Америці це ще досить дорого,

– зазначає Кирило Бігай.

Переважно українські користувачі готові платити 5 – 10 доларів за годину. Хоча звісно є і ті, хто платить 20 доларів. Тож ринок України складає менш як 5% у доходах Preply.

Як стати репетитором

Компанія реєструє нових репетиторів лише тоді, коли з'являється потреба. Намагаються зберігати баланс, щоб викладачам вистачало студентів.

Якщо репетитор заробляє на платформі 20 доларів на тиждень – це не серйозно і ми не стаємо важливою частиною його життя,

– пояснює він.

За використання послуг Preply викладачі платять гнучку комісію. Спочатку 100% оплати за перше заняття з учнем, а після першого заняття сплачується комісія у 33%, яка зменшується поступово до 18% після 400 занять.

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Пандемія в поміч

Пандемія коронавірусу дала поштовх компанії, адже онлайн-освіта стала звичною для багатьох людей. Зокрема, у березні 2020 року Preply вдалося на старті пандемії залучити 10 мільйонів доларів інвестицій, повідомляв Business Insider.