Зазначається, що обсяги замовлень наявних клієнтів компаній залишаються незмінними для 56% бізнесів, а 13% переглядають такі обсяги. Разом з тим 31% потенційних клієнтів обирає компанії, що мають центри розробки за межами України.

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Готовність українського IT-сектору

В IT Ukraine наголошують, що уважно спостерігають за розвитком подій, пов'язаних з підвищеною концентрацією російських військ поблизу українських кордонів. Разом з тим представники асоціації впевнені, що за останні роки Збройні Сили України наростили свою міць, отримали бойовий досвід і спроможні захистити Україну і її населення.

Компанії вітчизняного IT-сектору, своєю чергою, мають розроблені плани реагування на випадок екстренних ситуацій. Вони спрямовані на збереження талантів і безперервність бізнес-процесів, постійно оновлюються і тестуються.

Українська IT-індустрія завжди оперативно реагує на політично і соціально значущі явища. Це соціально відповідальний бізнес, орієнтований на людей, інтереси партнерів і розвиток нашої країни,

– заявив президент IT Ukraine Віталій Седлер.

Разом з тим очільник асоціації наголосив, що IT-сектор усвідомлює всі ймовірні ризики і тверезо їх оцінює. При цьому компанії продовжують роботу у стандартному режимі і уважно слідкують за перебігом подій.

Чим займається IT Ukraine

Найбільше національне об'єднання IT-компаній, що представляє інтереси понад 75 тисяч IT-фахівців. Об'єднує інтереси бізнесу, держави і міжнародних партнерів з метою розвитку IT-індустрії в Україні.

Додамо, що опитування асоціації свідчить про те, що жодна з IT-компаній не готує повної релокації. 13% респондентів планують її для ключових спеціалістів, а 57% готові розглянути таку можливість лише у випадку ініціативи самих фахівців.

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