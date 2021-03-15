Сучасні технології дозволяють досягати більшого за меншої витрати ресурсів. Розповідаємо, що робити бізнесу, який прагне стати гнучким і навіть здешевити деякі процеси.

Виклики перед бізнесом

Фінанси

Організувати колцентр чи відділ продажів у класичному його розумінні доволі дорого. За даними dom.ria, лише оренда офісу площею 100 метрів квадратних у Києві обійдеться від 15 тисяч гривень (без меблів) до 111 тисяч гривень (уже з меблями). А ще ж потрібно офіс облаштувати й закупити обладнання на десятки тисяч гривень.

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Пандемія

Додатковим викликом стала пандемія коронавірусу, через яку в Україні запровадили карантин. Неможливо спрогнозувати, чи захворіє ваш працівник і як надовго випаде з робочого процесу (мінімум на два тижні) або ж це трапиться одразу з кількома працівниками, що зруйнує весь ланцюг роботи.

Україна вже пройшла через два локдауни: навесні 2020-го та в січні 2021 року. Але прем’єр-міністр Денис Шмигаль припускає, що незабаром буде введено третій локдаун.

Ринок праці

Ринок праці трансформується. Дистанційна співпраця – це не тимчасова реальність. Більшість компаній готова так працювати й після пандемії:

Опитування Gartner виявило, що 80% компаній планують дозволити персоналу працювати дистанційно принаймні частину часу після пандемії, а 47% дозволять своїм фахівцям працювати з дому повний робочий день.

Згідно з результатами опитування PwC, 78% директорів компаній погоджуються з тим, що дистанційна співпраця має залишитися на довгострокову перспективу.

Бізнес, який не зможе запропонувати працівникам віддалену роботу, стане менш конкурентоспроможним. Припустимо, талановитий менеджер із продажів живе в невеличкому містечку й обирає між двома пропозиціями: від компанії А з відділом продажів у Києві чи Львові й від компанії Б з можливістю дистанційної роботи. Якщо для потенційного працівника визначальним буде саме географічний чинник, то він обере компанію Б і залишиться жити там, де звик, де йому комфортно.

Отже, виграє гнучкий бізнес, який зуміє швидко підлаштовуватися під виклики, зокрема залучати дистанційних працівників. Чи можливо перейти на дистанційну роботу колцентрам та відділам продажів, розповідаємо в матеріалі Бізнес 24.

Технології стирають межі

Гнучкість – не лише вимога часу, а й наслідок науково-технічного прогресу. Хмарні технології дають компаніям змогу не прив’язуватися до офісних центрів і залучати до роботи фахівців, які живуть у різних куточках країни, а то й планети.

Це дуже зручно. Колцентр чи відділ продажів сьогодні можна організувати за лічені хвилини, не переймаючись за фінансову складову, адже відпаде потреба в оренді офісу та купівлі обладнання.

Традиційні колцентри незабаром можуть відійти в минуле / Unsplash

До речі, це стосується не лише колцентрів та відділів продажів, а й підрозділів будь-якої компанії, що займаються прийманням дзвінків від клієнтів.

На українському ринку таку послугу на основі хмарних технологій пропонує компанія "Київстар". Саме на прикладі її продукту – Віртуальної мобільної АТС – детальніше пояснимо, як це працює.

Віртуальна мобільна АТС від Київстар дає змогу залишатися на зв’язку з клієнтами навіть поза офісом: Жодних витрат на обладнання та обслуговування.

Налаштування й запуск – до 15 хвилин.

Об’єднання мобільних та фіксованих номерів компанії в одну мережу. Працюйте там, де зручно!

Що таке віртуальна мобільна АТС Віртуальна мобільна АТС (автоматична телефонна станція) – це послуга із забезпечення телефонного зв’язку на базі сучасних хмарних технологій, що максимально автоматизує бізнес у всіх напрямах роботи.



Це рішення відрізняється від інших одразу кількома перевагами:

– відсутністю потреби у витратах на обладнання та оренду офісу;

– збільшеним потоком нових користувачів;

– зниженням відсотка відмов;

– підвищенням лояльності наявних клієнтів.

Особливо це важливо сьогодні, коли перед багатьма компаніями постала потреба швидко модернізувати бізнес-процеси заради порятунку бізнесу.

Підвищився попит на рішення, які дають змогу швидко перевести відділи продажів та контактні центри на роботу в нових умовах. Зросла кількість підключень віртуальних мобільних АТС з оперативним перенесенням усіх дзвінків із фіксованих телефонних ліній в офісі на мобільні номери спеціалістів, які працюють з дому,

– розповідає директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.

Переваги Віртуальної мобільної АТС

Ефективний розподіл дзвінків. Віртуальна мобільна АТС автоматично розподіляє дзвінки між вільними операторами. Також є можливість налаштувати будь-який інший механізм розподілу. У цьому допоможе IVR – голосове меню, за допомогою якого дзвінки розподіляються між потрібними працівниками (відділами) залежно від запиту клієнта.

Циклічний запис розмови – до 200 хвилин на кожного менеджера чи оператора. Завдяки запису дзвінків ви досягаєте кількох цілей:

Спрощуєте вирішення конфліктних ситуацій з клієнтами.

Отримуєте змогу здійснювати моніторинг роботи персоналу.

Оперативніше виявляєте проблеми, а отже, підвищуєте рівень обслуговування клієнтів.

Можливість дистанційної роботи розширює географію пошуку кваліфікованих фахівців / Pexels

Єдина мережа. Усі мобільні та фіксовані номери компанії можна об’єднати в одну корпоративну мережу. У системі передбачено можливість закріплювати короткі номери за посадою чи функцією в команді, незалежно від того, хто цю посаду обіймає. Це зручно, якщо працівники часто змінюють посади в компанії чи вона наймає нових: решті персоналу не доводиться запам’ятовувати нові номери.

Економія на обладнанні. Для підключення віртуальної мобільної АТС не потрібно купувати чи орендувати додаткове обладнання. Цим займається оператор, а замовник просто отримує дистанційний доступ.

Оперативність. Сервіс можна розгорнути буквально за 15 хвилин. Така швидкість особливо актуальна в умовах пандемії, яку важко спрогнозувати.

Інтеграції в CRM-системи. Менеджери можуть здійснювати дзвінки прямо із CRM, а оператори – бачити інформацію про клієнта ще до того, як приймуть дзвінок. Ці функції та безліч інших підвищують шанси на успішний дзвінок.

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Бізнес, який прагне залишатися на зв’язку зі своїм клієнтом, шукає й знаходить для цього нові можливості. І в результаті отримує якіснішу комунікацію з клієнтом,

– додає топменеджер Київстар Костянтин Вечір.

"Ми вважаємо, що робота бізнесу на карантині – це й випробування, і водночас нові можливості. Нові обставини та реалізовані в них рішення дають бізнесу ту гнучкість, завдяки якій компанія не просто залишається на плаву, а й рухається далі," – переконаний Костянтин Вечір.