Коли почалася революція в інтернеті, Джефф Безос працював в одній з фірм на Волл-стріт. Спостерігаючи за розвитком інтернету та вивчаючи темпи зростання цієї тенденції, він зібрав свою сім'ю і речі та переїхав у Сієтл.

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Дорогою до нового міста він звузив список товарів, які хотів продавати, і розробив бізнес-план, сфокусувавшись на одному товарі – книгах. Але розпочавши із книг, він розширився до всього, що можна знайти у світі товарів, а також у світі віртуальних послуг – за допомогою Amazon Web Services (AWS).

Автор книжок про мільярдерів та фінансовий аналітик Діліп Рао, проаналізував життєвий шлях найуспішнішого бізнесмена планети та ділиться секретами його успіху.

1. Перехід на нову тенденцію, яка стрімко розвивається

Майже кожен підприємець-мільярдер починав власну справу у ніші, що мала тенденцію до швидкого зростання і домінував в ній, від засновників Intel до засновників Airbnb і Uber.

Коли Джефф Безос побачив, що використання інтернету зростає зі швидкістю 2 300 відсотків на рік, він зробив те, що робили більшість підприємців з мільярдними статками – він почав шукати можливості в новій тенденції. Джефф Безос вхопився за найбільшу з усіх тенденцій недавнього минулого – інтернет, який змінив і буде продовжувати змінювати все у світі. Він був одним з перших, хто вхопився за цю тенденцію, коли вона тільки зароджувалася, і відмовився від привабливої ​​роботи, щоб запустити власну справу Amazon.

2. Зосередьтеся на стратегічних інноваціях, а не на інноваціях продукту.

Поширеним міфом є ​​те, що успішні підприємці є першими у своїй ніші. Реальність така, що 89% першопроходців у певних сферах бізнес не вдається домінувати. Тут річ у тім, щоб використавши тенденцію вдосконалити стратегію так, аби домінувати у цій ніші. Джефф Безос не був винятком. Він продавав книги – не зовсім інноваційний продукт.

Джефф Безос почав бізнес із продажу книжок / Фото Getty

Але його стратегічна інновація полягала в тому, що він продавав їх через інтернет у момент його появи. Цим самим він забезпечив собі перевагу перед набагато більшими книгопродавцями в офлайн магазинах.

3. Шукайте платформу для довгострокового потенціалу.

Закріпившись у ніші, завдяки тенденції, яка стрімко розвивається, підприємці-мільярдери створюють платформу для закріплення свого панування в цій царині. Подібно до того, як Apple, Microsoft і Walmart використовували свої платформи для продажу різних продуктів і послуг і уникали старіння, Amazon.com зробив те ж саме. Amazon створив платформу з іншими товарами, іншими продавцями та своїм сервісом хмарних обчислень AWS, щоб зміцнити свій контроль над інтернетом. Можливо це видається дивним, але AWS навіть продавав хмарні послуги компанії Target, одному зі своїх конкурентів.

4. Зосередьтеся на грошовому потоці.

Джефф Безос відомий своєю ощадливістю. Як відзначають в Amazon, "ми намагаємося не витрачати гроші на речі, які не мають значення для клієнтів". Він починав у звичайному гаражі та використовував двері як столи.

Задля економії коштів Джефф Безос робив столи з дверей / Фото Amazon

5. Фінанси для контролю над підприємством.

94% підприємців-мільярдерів уникали або відкладали венчурне фінансування, щоб контролювати власну справу та її зростання. Вони зберігали контроль над своїм підприємством і над власними статками. Джеффа Безоса фінансували його батьки, і він отримав близько 1 мільйона доларів від 20 "бізнес-ангелів". Кажуть, що він попередив своїх інвесторів, що у них 30% шансів на успіх, і віддав їм близько 20% компанії.

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Джефф Безос також отримав невелику суму венчурного капіталу від венчурної фірми з Сієтла, а після старту – від Kleiner Perkins в Кремнієвій долині. Після зльоту компанії венчурні інвестори хотіли фінансувати його, і він міг вибрати будь-якого, кого захоче. Ці стратегії допомогли Джеффу Безосу зберегти контроль над компанією.

6. Розвиток з обмеженим капіталом для контролю над бізнесом.

Підприємцям-мільярдерам потрібні були навички та розумні стратегії, щоб стрімке зростання було контрольованим та вони мінімізували витрати. Після залучення капіталу від сім'ї та друзів Джефф Безос найняв Шела Каплана, кращого програміста якого він знав. Офіційно Шел Каплан вважається першим найманим працівником в Amazon.

Дивіться відео від Шела Каплана, першого найнятого Джеффом Безосом працівника:

Надалі Джефф Безос попросив 300 друзів і членів своєї мережі протестувати сайт. Відгуки були дуже позитивними. Тоді він запустив Amazon і розпочав продаж товарів у 46 країнах без будь-яких маркетингових інвестицій.

7. Профільна освіта важлива як і бізнес-навички

Джефф Безос отримав ступінь з інформатики в Принстоні та працював у провідній фірмі на Волл-стріт, застосовуючи свої навички у світі фінансів. Коли він заснував Amazon.com, він найняв кваліфікованих програмістів для запуску свого вебсайт і навчився продавати книги. Джефф Безос почав з трьох основних навичок, які потрібні для кожного успішного бізнесмена:

слід володіти навичками технічного характеру у ніші, яку ви хочете зайняти,

володіння навичками продажів критично важливо,

потрібні фінансові навички, які дозволять вам залучати капітал для розвитку, без ризику втратити контроль за бізнесом.

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