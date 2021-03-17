Новий "старий" маркетинг: як SMS-розсилка та Big Data допомагають масштабувати бізнес

Джерело:24 канал
Прогресивні технології невпинно змінюють наше життя. Якими з нових маркетингових рішень на базі інновацій може скористатись в Україні як малий, так і великий бізнес і до чого тут призабуті SMS – про це читайте далі.
Переповнена електронна скринька, шквал повідомлень у вайбері, набридливі дзвінки з центрів опитування доведуть до сказу найспокійнішу людину. Непродумана стратегія маркетингу неодмінно викличе в потенційного клієнта вкрай негативну й цілком закономірну реакцію – роздратування.
Корисно Коли локдаун чи немає офісу: як створити колцентр чи відділ продажів за 15 хвилин
Бізнес 24 в партнерстві з компанією "Київстар" розповідають, як за допомогою таргетованої SMS розсилки та великих даних зацікавити споживацьку аудиторію і масштабувати бізнес:
"Правило сімки", яким керуються маркетологи, твердить: покупець потребує в середньому сім "зустрічей" з брендом, щоб остаточно визначитись і зробити покупку. Можна створити прекрасний продукт чи сервіс, але вони нічого не будуть варті, якщо про них не дізнається споживач. Тож завдання маркетингу – використовуючи якнайбільше різних методів та інструментів, донести інформацію різними каналами про товар чи послугу до цільової аудиторії.
Здавалося б, SMS – застарілий спосіб інформувати аудиторію. Хто тепер ними користується – в епоху інтерактивних месенджерів, які пропонують значно ширші можливості? Аж ні, SMS працюють!
Люди звертають увагу на SMS, які надходять, адже часто це щось важливе: повідомлення з пошти, служби доставки, банку чи від оператора мобільного зв’язку. Тож імовірність виконання першого завдання – привернути увагу потенційного клієнта – вельми висока. Але "в яблучко" влучають лише таргетовані розсилки, що справді можуть зацікавити цільову аудиторію.
У невеликих компаній (як-от салони краси, мережі магазинів одягу, ресторани та кафе чи мовні курси) маркетингові бюджети незначні у порівнянні з фінансовими можливостями величезних корпорацій. Тому й кількість каналів для просування обмежена. Перевага таргетованих SMS-розсилок – саме в їх доступній вартості навіть для невеликих бізнесів.
Візьмімо такий приклад. Неподалік ділового центру відкрився ресторан, який хоче привернути до себе офісних працівників на бізнес-ланчі. Замість поширення традиційних паперових листівок можна визначити за допомогою Big Data правильну цільову аудиторію й зробити рекламну SMS-розсилку. Вона обійдеться дешевше й у реалізації буде екологічніша, ніж роздача флаєрів.
Зацікавити людину можна, лише запропонувавши те, що потрібне саме їй. А для цього треба визначити коло її інтересів та потреб. За допомогою Big Data стало можливим:
Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі знеособлених даних. У роботі з даними Київстар суворо дотримується Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".
Київстар має найбільшу базу абонентів в Україні – близько 26 мільйонів користувачів мобільного зв’язку та інтернету. Величезні масиви знеособлених даних про споживання телекомунікаційних послуг – інформація, яку можна й потрібно аналізувати для вдосконалення власного бізнесу, побудови стратегії та маркетингових пропозицій, для допомоги бізнес-клієнтам у їхньому зростанні,
– розповідає директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.
Uber Shuttle – один із сервісів Uber, суть якого – в організації спільних поїздок за доступною ціною за заздалегідь складеними маршрутами. Компанія вирішила масштабувати бізнес, відкривши нові маршрути. А для цього потрібно було з’ясувати:
Команда Київстар побудувала теплові карти (Heatmaps) найпопулярніших локацій "Робота" та окремо найпопулярніших локацій "Дім" серед абонентів Київстар. Завдяки цьому компанія Uber змогла оцінити потенціал маршрутів.
Перевагою Київстар є надання тестового періоду для того, щоб замовник мав час зрозуміти, чи підходить йому рішення, чи працює воно так, як він очікував. Ми почали з пілота, результатом якого задоволені,
– розповідають в Uber.
Компанія Uber сформувала технічне завдання, а експерти Київстар займалися запровадженням рішення на основі Big Data. Загалом підготовка, аналіз та отримання результатів тривали близько 3 місяців.
За допомогою теплових карт від Київстар було визначено, де в Києві дислокується цільова аудиторія обраних маршрутів Uber Shuttle. Відтак в Uber оптимізували наявні маршрути й відкрили нові маршрути, зокрема:
Цікаво "Розумний" облік полегшує життя містянам і комунальникам: як він працюєЗверніть увагу! Окрім теплових карт, таргетованих розсилок та нових клієнтів за допомогою Big Data бізнес може отримати: