Прогресивні технології невпинно змінюють наше життя. Якими з нових маркетингових рішень на базі інновацій може скористатись в Україні як малий, так і великий бізнес і до чого тут призабуті SMS – про це читайте далі.

Переповнена електронна скринька, шквал повідомлень у вайбері, набридливі дзвінки з центрів опитування доведуть до сказу найспокійнішу людину. Непродумана стратегія маркетингу неодмінно викличе в потенційного клієнта вкрай негативну й цілком закономірну реакцію – роздратування.

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Бізнес 24 в партнерстві з компанією "Київстар" розповідають, як за допомогою таргетованої SMS розсилки та великих даних зацікавити споживацьку аудиторію і масштабувати бізнес:

знайти нових клієнтів та збільшити продажі,

відкрити нові торгові точки в правильних локаціях,

краще вивчити свого споживача й розробляти для нього привабливі пропозиції.

Аксіома маркетингу

"Правило сімки", яким керуються маркетологи, твердить: покупець потребує в середньому сім "зустрічей" з брендом, щоб остаточно визначитись і зробити покупку. Можна створити прекрасний продукт чи сервіс, але вони нічого не будуть варті, якщо про них не дізнається споживач. Тож завдання маркетингу – використовуючи якнайбільше різних методів та інструментів, донести інформацію різними каналами про товар чи послугу до цільової аудиторії.

Такими каналами можуть бути:

реклама на ТБ,

публікація у соціальних мережах,

відео на YouTube,

вебінар,

згадка у статті в ЗМІ,

рекламний банер,

інформаційна чи рекламна SMS-розсилка.

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Старі добрі SMS-розсилки: у чому їхні переваги

Здавалося б, SMS – застарілий спосіб інформувати аудиторію. Хто тепер ними користується – в епоху інтерактивних месенджерів, які пропонують значно ширші можливості? Аж ні, SMS працюють!

Люди звертають увагу на SMS, які надходять, адже часто це щось важливе: повідомлення з пошти, служби доставки, банку чи від оператора мобільного зв’язку. Тож імовірність виконання першого завдання – привернути увагу потенційного клієнта – вельми висока. Але "в яблучко" влучають лише таргетовані розсилки, що справді можуть зацікавити цільову аудиторію.

У невеликих компаній (як-от салони краси, мережі магазинів одягу, ресторани та кафе чи мовні курси) маркетингові бюджети незначні у порівнянні з фінансовими можливостями величезних корпорацій. Тому й кількість каналів для просування обмежена. Перевага таргетованих SMS-розсилок – саме в їх доступній вартості навіть для невеликих бізнесів.

Візьмімо такий приклад. Неподалік ділового центру відкрився ресторан, який хоче привернути до себе офісних працівників на бізнес-ланчі. Замість поширення традиційних паперових листівок можна визначити за допомогою Big Data правильну цільову аудиторію й зробити рекламну SMS-розсилку. Вона обійдеться дешевше й у реалізації буде екологічніша, ніж роздача флаєрів.

SMS-розсилка – доступний та швидкий спосіб досягти цільової аудиторії / Фото Pexels

Big Data – новий елемент рекламної кампанії

Зацікавити людину можна, лише запропонувавши те, що потрібне саме їй. А для цього треба визначити коло її інтересів та потреб. За допомогою Big Data стало можливим:

зібрати достовірну базу потенційних клієнтів;

проаналізувати їхні потреби;

знайти серед цих потреб ту, яку зможе задовольнити той чи інший продукт або послуга.

Аналіз Big Data допоможе, наприклад, визначити:

скільки в районі міста А може жити чоловіків та жінок,

якого вони віку,

чи мають вони дітей,

чи користуються вони автомобілем або громадським транспортом,

чи є в них домашні улюбленці.

Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі знеособлених даних. У роботі з даними Київстар суворо дотримується Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

Що таке Big Data Big Data, або великі дані, – це сукупність технологій та методів аналізу й обробки величезної кількості даних для прийняття ефективних рішень. Сьогодні Big Data активно використовують на різних рівнях бізнесу – від транснаціональних корпорацій до невеличких локальних підприємств. Це ефективна маркетингова зброя в боротьбі з конкурентами.

Отже, завдяки Big Data бізнес отримує такі переваги, як:

Розуміння споживацької аудиторії. Big Data допомагає детальніше проаналізувати наявних клієнтів і визначити, яка пропозиція може зацікавити кожного з них окремо. Наприклад, ви з’ясуєте, як часто клієнти бувають поблизу ваших торгових точок, чи бачать вони вашу зовнішню рекламу.

Big Data допомагає детальніше проаналізувати наявних клієнтів і визначити, яка пропозиція може зацікавити кожного з них окремо. Наприклад, ви з’ясуєте, як часто клієнти бувають поблизу ваших торгових точок, чи бачать вони вашу зовнішню рекламу. Комунікація з клієнтами . За допомогою Big Data можна комунікувати індивідуально з кожним клієнтом – через різні розсилки, база для яких формується з використанням фільтрів (вік, стать, сімейний стан, інтереси тощо).

. За допомогою Big Data можна комунікувати індивідуально з кожним клієнтом – через різні розсилки, база для яких формується з використанням фільтрів (вік, стать, сімейний стан, інтереси тощо). Економія та ефективність. Big Data дає підприємцеві змогу оптимізувати витрати, підвищити ефективність бізнесу, а отже, і прибуток, а цільовій аудиторії компанії – отримувати якісні, цікаві пропозиції.

Київстар має найбільшу базу абонентів в Україні – близько 26 мільйонів користувачів мобільного зв’язку та інтернету. Величезні масиви знеособлених даних про споживання телекомунікаційних послуг – інформація, яку можна й потрібно аналізувати для вдосконалення власного бізнесу, побудови стратегії та маркетингових пропозицій, для допомоги бізнес-клієнтам у їхньому зростанні,

– розповідає директор із розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.

Як Big Data допомогла відкрити нові маршрути Uber Shuttle

Uber Shuttle – один із сервісів Uber, суть якого – в організації спільних поїздок за доступною ціною за заздалегідь складеними маршрутами. Компанія вирішила масштабувати бізнес, відкривши нові маршрути. А для цього потрібно було з’ясувати:

Де сконцентрована цільова аудиторія та які маршрути для неї актуальні.

Як проінформувати потенційних клієнтів про те, що в них з’явилась можливість по дорозі з дому на роботу й назад користуватися зручним та комфортним Uber Shuttle.

Команда Київстар побудувала теплові карти (Heatmaps) найпопулярніших локацій "Робота" та окремо найпопулярніших локацій "Дім" серед абонентів Київстар. Завдяки цьому компанія Uber змогла оцінити потенціал маршрутів.

Перевагою Київстар є надання тестового періоду для того, щоб замовник мав час зрозуміти, чи підходить йому рішення, чи працює воно так, як він очікував. Ми почали з пілота, результатом якого задоволені,

– розповідають в Uber.

Компанія Uber сформувала технічне завдання, а експерти Київстар займалися запровадженням рішення на основі Big Data. Загалом підготовка, аналіз та отримання результатів тривали близько 3 місяців.

Компанія Uber запустила кілька нових маршрутів / Uber

За допомогою теплових карт від Київстар було визначено, де в Києві дислокується цільова аудиторія обраних маршрутів Uber Shuttle. Відтак в Uber оптимізували наявні маршрути й відкрили нові маршрути, зокрема:

L7 Троєщина – станція метро "Чернігівська";

P9 Виноградар – КПІ;

P10 Борщагівка – центр;

L10 Троєщина – Печерськ;

L11 Позняки – центр.

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