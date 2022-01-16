У порівнянні з 2019 роком, загальна динаміка зростання становить 27%. На ринку ПК найбільший попит нині мають ноутбуки.

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Які бренди ПК купували найбільше

Загалом у 2021 році було продано понад 341 мільйон одиниць персональних комп'ютерів – десктопів, ноутбуків і робочих станцій. Лідером продажів стала компанія Lenovo. Загалом протягом року бренд продав понад 82 мільйони одиниць ПК, що становить 24,1% частки усього ринку.

На другому місці опинилась компанія Hewlett-Packard (HP) з показником продажів ПК у понад 74 мільйони одиниць. Трійку лідерів закрила Dell, що продала у 2021 році 59,3 мільйона персональних комп'ютерів.

Майже 29 мільйонів десктопів, ноутбуків та робочих станцій протягом року вдалось продати компанії Apple. Acer, своєю чергою, посіла п'яте місце у рейтингу найпопулярніших брендів ПК з показником продажів у 24,3 мільйона одиниць.