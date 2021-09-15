Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав проєкт бюджету на 2022 рік "бюджетом модернізації України". З-поміж іншого, міністр фінансів Сергій Марченко розповів про обсяги державної підтримки та податкові стимули з метою розвитку підприємництва.

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Плани уряду щодо розвитку підприємництва у 2022 році

Державна підтримка бізнесу передбачає продовження програми "Доступні кредити 5–7–9%". На це у проєкті бюджету 2022 року закладено 3 мільярди гривень, що дозволить взяти вигідні позики близько 20 тисячам підприємців.

Крім цього, 10 мільярдів гривень планують виділити на державні гарантії на портфельній основі. 50 мільярдів гривень забезпечать функціонування Фонду стартапів, а 1,3 мільярда підуть на кредити МФО з метою розвитку малого та середнього підприємництва.

Міністр фінансів також наголосив на податкових стимулах, які дозволять відновити активність бізнесу після кризи, зокрема:

Дія City;

підтримка креативних індустрій;

значні інвестиції;

підтримка сільськогосподарських виробників.

Плани уряду щодо розвитку підприємництва у 2022 році / Скриншот з відео ютуб-каналу "КабМін"