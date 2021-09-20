Tesla зможе випустити 1,3 мільйона автомобілів у 2022 році: прогнози експерта

Згідно зі свіжою аналітикою компанії Wedbush, Tesla виготовить 1,3 мільйона автомобілів у 2022 році. Напередодні 2021 року деякі експерти пророкували, що компанія перетне позначку у 1 мільйон авто вже цьогоріч, однак проблеми з поставками мікросхем завадили Tesla досягнути передбачених обсягів.

Загалом очікується, що до кінця 2021 року Tesla встигне випустити на ринок 900 тисяч авто. Обсяги виробництва зростуть до 1,3 мільйона у 2022 році, адже компанія, у порівнянні з іншими автовиробниками, доволі легко переживає глобальний дефіцит мікрочипів.

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Оптимістичні показники Tesla

Як і решта представників глобального авторинку, Tesla зазнала втрат через затримки поставок електричних мікросхем. Однак, навіть якщо дефіцит мікрочипів триватиме довго, Tesla все одно зможе перетнути позначку у 1 мільйон вироблених авто вже наступного року.

На думку експертів, цьому неабияк посприяє завершення будівництва заводів Gigafactory у Техасі та Берліні, які планують запустити наприкінці 2021 року. Ці дві фабрики матимуть вирішальне значення для збільшення обсягів виробництва авто Tesla.

Конкуренція у галузі виробництва електромобілів змінить автомобільну промисловість протягом найближчих десятиліть. Наразі електричні авто становлять 3% від загального обсягу ринку, однак їх частка складатиме щонайменше 10% вже до кінця 2025 року. Tesla, на мою думку, стане лідером у цій галузі. Деніель Айвс Аналітик компанії Wedbush Securities

Додамо, що Деніель Айвс є одним із найшанованіших аналітиків на Волл-стріт, і займає 30 місце серед 7 641 аналітика у рейтингу TipRanks.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск погодився з аналітиками щодо можливої капіталізації Tesla у розмірі 3 трильйонів доларів до 2025 року. Наразі ціна однієї акції компанії становить близько 745 доларів США, однак зі зростанням виробництва до 1 мільйона авто щороку, вартість цінних паперів може пропорційно зрости до 1 тисячі доларів за штуку.