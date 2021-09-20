Як розвинути навичку тайм-менеджменту: 10 порад від нейрофізіолога

Ні один день нашого життя не обходиться без планів – куди підемо, що будемо робити, що врешті з цього матимемо. Але водночас наш мозок хоче йти шляхом найменшого опору та отримувати задоволення з невеликими зусиллями.

Про це зазначає нейрофізіолог, кандидат біологічних наук та співзасновник BEEHIVEOR Віктор Комаренко. Він дав 10 порад, які допоможуть розвинути навичку тайм-менеджменту.

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Визначте мету, цінність та винагороду

За словами Комаренка, мотивація формується в 3 етапи:

Перший дає відповідь на питання, чи отримаємо ми в результаті дії винагороду, яка принесе задоволення.

На другому рівні ми визначаємо цінність винагороди, яку ми отримаємо.

На третьому етапі мозок розуміє, що на нього чекає задоволення, яке має цінність, тоді він активує нервові центри, відповідальні за планування, що й формують мету.

Якщо ці 3 поверхи організовані, ми зосереджені та не піддаємось на спонтанні спокуси.

Заплануйте проміжні винагороди

Нейрофізіолог пояснює, ми схильні знецінювати результат діяльності та винагороду, якщо вони настануть нескоро. Через це так складно підтримувати мотивацію до вивчення іноземної мови чи перетворити складний стартап на бізнес.

Протидіяти цьому можна двома шляхами. Перший – проміжні винагороди, які дозволять рухатись за планом, підтримуючи високий рівень мотивації. Другий метод – самоконтроль. Однак, зазначає Комаренко, він підійде лише дисциплінованим людям з більш розвиненими структурами лобової кори. Вони здатні не відволікатись на сторонні спокуси і йти до мети, незважаючи на відсутність позитивного результату впродовж тривалого часу.

Поділіть шлях до мети на етапи

Правильна побудова системи проміжної мотивації передбачає розділення шляху до успіху на кроки. Вони мають бути не надто довгими, щоб вашої мотивації вистачило, аби дійти до кінця кожного кроку. Важливо на проміжних зупинках бачити хоча б невеликий, але помітний позитивний результат.



Поділіть шлях до мети на етапи / Фото pexels

Складайте план наступного дня з вечора

Оскільки в цей час активуються дефолтні мережі мозку, то краще спланувати все з вечора, щоб інформація завантажилася у це "павутиння". Річ у тім, що дефолтні мережі обробляють отримані дані, порівнюючи їх з попереднім досвідом. У цьому порівнянні і народжуються інсайти. Через це планування ввечері буде більш ефективним. І якщо ви добре відпочинете, то зранку прокинетесь із готовою стратегією та чітким планом на день.

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Займіться спортом або знайдіть хобі

Для високої працездатності важливий головний нейромедіатор системи винагороди – дофамін, каже нейрофізіолог. Якщо організм виділятиме його занадто мало, тоді з’являється лінь. Стимулом може бути хобі, бо воно викликає задоволення, або ж фізичні вправи, адже будь-який рух активує дофамінову систему.

Будьте усвідомленими та навчайтесь

Комаренко пояснює, у стресових умовах ми схильні до дій, які мотивуються бажанням швидко отримати задоволення та компенсувати підвищену тривогу. Однак таке задоволення не має цінності.

Краще контролювати таку небажану поведінку. Навчання – одне з ключових та найбільш ефективних стратегій подолання стресу. Освічені люди ліпше керують своїми імпульсами, бо знають, як вони виникають, працюють та які мають наслідки. А якщо усвідомлювати, що саме з вами відбувається, тоді можна на це вплинути.



Навчайтесь і будьте усвідомленими / Фото pexels

Змінюйте середовище, у якому виконуєте завдання

До прикладу, якщо домашні умови вас розслаблюють, тоді краще перемістіться в офіс. Коли поруч з вами буде той, хто активно працюватиме, у вас включаться дзеркальні нейрони і ви мимоволі також візьметеся за роботу.

Не встановлюйте декілька дедлайнів на один проміжок часу

Це надмірна мотивація, яка трансформується у надмірну відповідальність, а далі – у стрес, зазначає Комаренко. Один дедлайн – помірна мотивація, яка рухає нами та підвищує ефективність.

Нехай хтось контролює вас зі сторони

Якщо ви знаєте, що за вами спостерігають, це буде мотивацією діяти так, щоб результат вашої діяльності був помітним. Але контроль має бути помірний, бо тотальний вас навпаки демотивує.

Для цього можна призначити людину, якій ви будете звітувати та отримувати від неї зворотний зв’язок.

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Дайте комусь обіцянку, що виконаєте завдання

Але ця людина повинна бути важливою для вас, тоді ймовірні санкції з її боку матимуть значення. У такому випадку активуються центри кори мозку, які допомагають центрам самоконтролю. Наш мозок хитрий, каже Комаренко, адже знає, що на шляху до мети, ми схильні до миттєвих спокус. Але коли ми даємо комусь обіцянку, то він наперед планує поведінку так, щоб їх уникати.