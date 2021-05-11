Більшість із найкращих ідей для старту малого бізнесу у 2021 році передбачають бізнес-модель в онлайн форматі. Оберіть бізнес-ідею, у якій ви найбільш компетентні і яка вас насправді захоплює. Перш ніж розпочати бізнес, визначте, чи є попит на те, що ви хочете запропонувати.

Цікаво Must have для виживання, або Чи можна помістити бізнес у смартфон

Ця стаття саме для тих, хто активно шукає ідею для початку малого бізнесу.

Ви впевнені, що хочете розпочати власний бізнес, але вам важко сформулювати власну ідею. Якщо ви хочете стати підприємцем, важливо почати саме з відмінної бізнес-ідеї. Все, що вам потрібно, – це трішки натхнення. Все завжди починається з ідеї, яка з часом набирає оберти та розвивається. Якщо ви маєте намір розпочати бізнес у 2021 році, дуже важливо взяти до уваги нові обставини, з якими вам доведеться рахуватись. Пандемія COVID-19 змінила дуже багато у тому, як люди споживають товари й послуги. Якщо раніше відкриття роздрібного бізнесу або ресторану могло бути б гарною ідеєю, то зараз краще ретельно обдумати та можливо повторно проаналізувати ці наміри тоді, коли вже стане зрозуміло як розвиватиметься ситуація із пандемією у нашій країні.

Якщо ви готові до ведення власного бізнесу, то пропонуємо розглянуте будь-яку з цих чудових бізнес-ідей.

1. Консультант

Онлайн консультації / Фото Bbgbroker.com

Якщо ви добре орієнтуєтеся у конкретній тематиці (бізнес, соціальні мережі, маркетинг, управління персоналом, лідерство, комунікація тощо), створення консалтингового бізнесу може стати доволі прибутковим варіантом. Ви можете розпочати свій консалтинговий бізнес самостійно, розширити його, та надалі найняти інших консультантів.

2. Онлайн реселер / торговий посередник

Продажі у форматі реселінгу / Фото Businessnewsdaily

Особи, що слідкують за модними трендами у світі та розуміються на продажах, ймовірно, не проминуть розглянути можливість створення бізнесу з перепродажу товарів через мережу. Це насправді чудова ідея, яку можна розпочати як підробіток та перетворити на постійний бізнес з перепродажу. Хоча слід зауважити: для цього потрібно багато часу і справжня відданість справі, а також уміння добре орієнтуватись у світі моди. Ви можете почати з використання площадок безплатних сайтів для оголошень, таких як OLX, для продажу власного непотрібного одягу, а надалі створити та перенести продажі на власний сайт з перепродажу товарів та послуг.

3. Онлайн навчання

Уроки онлайн / Фото Teachaway

Попит на онлайн освіту відкрив перед підприємцями широкі можливості для створення власних проєктів у цій сфері. Оскільки це онлайн бізнес-ідея, ви можете вибрати будь-який навчальний предмет, на якому ви справді добре знаєтесь, і готові викладати його незалежно від вашого місцеперебування. Якщо у вас немає глибоких знань в будь-якому конкретному предметі, але ви добре володієте іноземними мовами, ви завжди можете розглянути можливість проведення онлайн уроків для учнів чи студентів.

4. Бухгалтерія онлайн

Ведення бухгалтерії онлайн / Фото Owlguru

Як і у випадку з освітою, технології зараз дозволяють надавати багато бухгалтерських послуг в режимі онлайн. Якщо ви діловод або бухгалтер, який хоче забезпечити самостійність та автономність у веденні власного бізнесу, то можете скористатися перевагами сучасних технологій і відкрити свою власну онлайн бухгалтерську службу. Ви можете запропонувати ведення бухгалтерської звітності іншими компаніям та розширити коло клієнтів в залежності від вашої роботоздатності.

5. Медична кур’єрська служба

Медичний кур'єр / Фото Meyer-logistics

Якщо у вас є надійний автомобіль і хороші навички управління часом, ви можете розглянути можливість створення власної кур'єрської служби – а точніше, медичної кур'єрської служби. Як водій ви будете відповідати за перевезення медичних товарів, таких як лабораторні зразки, ліки, що відпускаються за рецептом, і обладнання. Індустрія охорони здоров'я розширюється, що сприяє стабільності робочих місць для медичних кур'єрів. Ви можете почати свій кур'єрський бізнес як самостійно, так і найняти інших водіїв для роботи на вас.

6. Розробник додатків

Розробники додатків / Фото Octalsoftware

Якщо ви достатньо компетентні у технологічному напрямку і володієте великим досвідом, можливо, вам варто подумати про кар'єру розробника додатків. Смартфони стали повсякденним аксесуаром для багатьох осіб в цілому світі, що значно збільшило попит на мобільні додатки. Програмне забезпечення віртуальної реальності також набуло шаленої популярності за останні роки, тому існує стабільний попит на розробку VR-додатків.

Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширте наявну базу контактів завдяки Віg Data-технологіям від Київстар Бізнес.

7. Послуги з транскрибування

Транскрибування онлайн / Фото Azbigmedia

Якщо у вас хороший слух і ви вмієте швидко друкувати, то послуги з розшифрування/транскрибування – це відмінна бізнес-ідея, яка дозволить вам працювати з дому за гнучким графіком. Послуги з медичного транскрибування особливо актуальні у зв'язку із поширенням технології розпізнавання голосу серед медичних працівників. Йдеться про те, що для економії часу медичні працівники начитують рецепти чи рекомендації, які надалі потребують розшифрування та переведення їх у читабельний документальний формат. Якщо ви не плануєте поринати у цю справу із головою або у вас є робота, яку ви хотіли б зберегти ще на певний час, то ви без проблем можете приймати стільки завдань по розшифруванню, скільки самі оберете. Щоб підвищити свої ділові перспективи й виправдати високу ціну ваших послуг, подумайте про те, щоб стати сертифікованим транскриптором і освоїти кілька спеціальностей.

Робота медичного транскриптора зазвичай добре оплачується, що може швидко принести прибуток. Типовий час виконання роботи по розшифрування становить 24 години, тому важливо стежити за тим, на яку роботу ви погоджуєтеся. Однак гнучкість, що дозволяє приймати всього кілька заявок для початку роботи, означає, що ви можете нарощувати обсяги у міру готовності до більших обсягів. Це робить транскрибування зручною ідеєю для розміреного старту. Найголовніше, що стартові витрати та накладні витрати дуже малі. Вам достатньо для роботи комп'ютер, відповідного програмного забезпечення і безпечної служби обміну повідомленнями.

8. Професійний організатор

Професійний організатор / Фото Northwesternmutual

Шукаєте бізнес-ідею, яка дійсно може подарувати радісні відчуття? Професійні організатори, такі як Марі Кондо, допомагають людям проводити реорганізацію і мінімізацію, заробляючи на життя. В епоху матеріалізму багато людей відчайдушно намагаються скоротити витрати й взяти під контроль своє майно, замість того щоб дозволити речам панувати над ними. Мінімалізм стає надзвичайно популярним, але людям часто буває важко розлучитися з речами, якими вони володіли довгий час. Частина роботи професійного організатора полягає в тому, щоб допомогти клієнтам розробити систему зменшення обсягів і зберігання речей.

Якщо ви дуже організована людина, якій подобається робити простір функціональним і зручним, ви можете бути хорошим тренером для інших. Люди будуть платити вам за те, що ви допоможете їм розробити план з мінімізації їх майна та подальшого підтримання організованого простору. Для просування свого бізнесу спочатку спитайте, чи дозволять вам ваші клієнти зробити фотографії до і після організованого вами простору в їх будинках, щоб в майбутньому ви могли використати їх для створення портфоліо. Його ви можете розмістити в соціальних мережах, а це неодмінно допоможе вам залучити ще більше клієнтів.

Цікаво 8 професій можуть просто зникнути: перелік, який вас здивує

9. Служба прибирання

Робота служби прибирання / Фото Startupguys

Якщо ви любите прибирати, то зможете із легкістю перетворити це в бізнес. Маючи кілька співробітників, набір засобів для чищення та транспорт, ви можете пропонувати послуги з прибирання домоволодінь, багатоквартирних комплексів і комерційної нерухомості. Для прикладу, у Львові клінінгові служби пропонують свої послуги від 150 гривень за годину, у столиці ціна таких послуг очікувано вища. Клінінгові послуги – це простий бізнес, який вимагає відносно невеликих накладних витрат: вам достатньо вміти правильно спланувати графік роботи, відданість справі та правильний маркетинг, аби ваш бізнес помітили.

Якщо ви хочете виділитися на тлі інших служб прибирання, замисліться над тим, щоб за додаткову плату запропонувати додаткові послуги, як, для прикладу, покриття підлоги воском або зовнішня мийка приміщень під високим тиском. Ці послуги можуть стати вирішальним фактором між вашою новою клінінговою службою і досвідченими компаніями, у яких занадто великий список клієнтів, щоб забезпечити такий рівень прибирання.

10. Копірайтер-фрілансер

Робоче місце копірайтера / Фото Symbolictextdevelopers

Якщо ви природжений майстер слова і непогано розбираєтеся в маркетингу, ви можете спробувати себе як позаштатного копірайтера. Незалежно від того, чи пишете ви блоги, вебконтент або пресреліз, багато компаній будуть платити за ваші послуги. Ви можете підвищити свою цінність, пропонуючи клієнтам знання в області SEO, щоб допомогти їм розробити стратегію просування конкретних ключових слів, які їх цільова аудиторія вже використовує в онлайн-пошуку. Більшість позаштатних копірайтерів у США просять від 40 до 50 доларів США за годину, але ті, хто має досвід роботи в певній сфері, можуть брати за свої послуги ще більше. В Україні ця сума менша, але володіння іноземними мовами відкриває для вас ринки копірайтингу по всьому світу.

Позаштатний копірайтинг – це відмінний бізнес, тому що, для роботи вам потрібно лише підключення до Інтернету. Це бізнес, яким можна займатися, не виходячи з дому, або навіть в дорозі, якщо ви подорожуєте. Якщо ви створите досить велику мережу споживачів ваших послуг і отримаєте рекомендації від задоволених клієнтів, ви навіть зможете зробити фріланс-копірайтинг своєї постійною та основною роботою.

11. Послуги з догляду за літніми особами вдома

Догляд за літніми особами / Фото Staysmartcare

Послуги у сфері догляду та ведення домогосподарства можуть надати значну підтримку літнім людям, які потребують догляду вдома. Водночас це послуги, попит на які буде лише зростати. За даними американського Національного інституту з проблем старіння, в період з 2010 по 2050 рік прогнозується збільшення чисельності населення 85 років і старше на 351%, а кількість столітніх людей (людей старше 100 років) зросте в десять разів. Багато з них потребуватимуть догляду та допомоги, часто у своїх власних будинках.

На щастя, щоб допомагати літнім людям і одночасно розвивати успішний бізнес, не обов'язково мати досвід роботи у сфері охорони здоров'я, хоча ці навички, безумовно, будуть актуальні. Багатьом людям похилого віку потрібна допомога у всьому, починаючи від дрібних доручень і закінчуючи ремонтом по будинку. Маючи певний досвід, ви можете розвивати свій бізнес, допомагаючи людям похилого віку переїжджати зі своїх будинків у будинку для людей похилого віку, пропонуючи такі послуги, як пакування, перевезення, розставляння або зберігання меблів та речей.

12. Послуги з перекладу

Переклад онлайн / Фото Regated

Згідно з дослідженням маркетингової компанії IBISWorld, у 2020 році в галузі перекладацьких послуг, як і в багатьох інших галузях, спостерігався спад, проте у 2021 році прогнозується значне зростання. Це прогнозоване зростання не повинно вас дивувати, оскільки стабільний онлайн відкрив підприємцям з інших країн доступ до англомовних ринків і навпаки.

Ця тенденція створила можливість для носіїв декількох мов пропонувати специфічні послуги, такі як переклад документів та переклад вебсайтів на інші мови для використання на іноземних ринках. Якщо ж ви володієте кількома мовами, то спроба зайняти нішу у сфері перекладацьких послуг може стати успішним бізнес-проєктом.

13. Цифровий маркетинг

Цифровий маркетинг / Фото Emprender-facil.com

Значення Інтернету зростає з кожним днем, тому компаніям все важче пробитися через інформаційний хаос і правильно просувати себе на ринку. Послуги цифрового маркетингу завжди актуальні, тому багато малих і середніх підприємств вважають за краще віддати їх на аутсорсинг, аніж створювати внутрішню команду з немалим бюджетом. Якщо ви спеціаліст у галузі SEO, контент-маркетингу, pay-per-click, веброзробки або управління соціальними мережами, у вас є можливість зайнятися бізнесом, який дозволить вам працювати з дому за вільним графіком.

Цифровий маркетинг – це важлива частина бренду, тому для вас дуже важливо реагувати на зміни в маркетингових стратегіях ваших клієнтів. Управління соціальними мережами передбачає ледь не цілодобове спостереження за коментарями та повідомленнями, а не просто публікування дописів за принципом "поставив і забув". Якщо вам подобається розробляти стратегії й ретельно реалізовувати плани, цифровий маркетинг може стати для вас найбільш відповідним бізнесом. Ви також можете розглянути можливість стати афілійованим маркетологом, що є ще однією формою цифрового маркетингу.

Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Віg Data-аналітика від Київстар Бізнес зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.

14. Перекусна на колесах – фудтрак

Перекусна на колесах / Фото Tradewheel

В умовах, коли в багатьох містах можливості відкриття ресторану чи кафе у приміщенні обмежені, початківці ресторатори можуть домогтися більшого успіху за допомогою фудтраків. Фудтраки бувають різних форм і розмірів і пропонують широкий асортимент закусок і страв. Візьміть свій улюблений стиль їжі в дорогу і запропонуйте свої кулінарні пристрасті безпосередньо клієнтам, які зголодніли. Звичайно, ви будете багато працювати, але ж ви будете перебувати у місці, яке вам подобається, і зможете спілкуватися з людьми, у яких схожі інтереси.

Перекусні на колесах можуть багатьом видатись доволі дикою ідеєю, проте ця індустрія активно розвивається. Накладні витрати й утримання фудтраку обходиться значно дешевше, ніж оренда приміщення під кафе чи оплата комунальних послуг ресторану, до того ж у вас є додаткова перевага – мобільність.

15. Послуги із ландшафтного дизайну

Стрижка газонів / Фото Lawnfather

Якщо ви росли у будинку із газоном, швидше за все, ваші батьки змушували вас доглядати за ним. Для багатьох з нас догляд за газоном є клопіткою справою, але деяким він приносить відчуття спокою й умиротворення. Робота на свіжому повітрі своїми руками зі створення та оформлення природного ландшафту може бути корисним заняттям. А оскільки багато людей вважають цю роботу виснажливою, то для вас ця робота вона може бути ще і прибутковою.

Для надання послуг з догляду за газонами потрібно не більше ніж базове устаткування: причіп для авто, можливо, кілька співробітників, в залежності від кількості клієнтів і обсягу робіт. Ви можете швидко перетворити невелику службу по догляду за газонами в повноцінну ландшафтну компанію, пропонуючи послуги преміумклас. Якщо вам подобається працювати на свіжому повітрі та створювати елегантні ландшафти, ця бізнес-ідея саме для вас.

16. Райдшерінг та робота водієм таксі.

Працівниця служби таксі / Фото Thezebra

Якщо створення власного бізнесу здається вам складним або занадто ризикованим, ви завжди можете використовувати свій автомобіль, щоб стати водієм у форматі райдшер (rideshare). Такі програми, як Bolt чи Uber, дозволили людям почати займатися додатковою бізнес-діяльністю, яка добре оплачується і вимагає лише бажання довезти людей до місця призначення і час від часу підтримувати дружню бесіду.

До теми Де водії Uber заробляють 40 доларів за годину: найприбутковіші міста

Водії попутних машин, як для прикладу у сервісі Blablacar, мають значно більшу незалежність та можливість самому спланувати власний графік роботи, щоправда, їм доведеться значно більше часу приділити питанням пошуку клієнтів. Отож, якщо будь-яка з інших бізнес-ідей видається вам занадто трудомісткою або вимагає початкового капіталу, райдшерінг може стати для вас відмінним способом зануритися у світ підприємництва.

17. Агент з нерухомості

Агент з нерухомості з клієнтами / Фото Uphomes

Для багатьох людей розібратись у ринку житла та нерухомості є непосильним завданням. Як агент з нерухомості, ви можете допомогти людям знайти будинок чи квартиру їх мрії за ціною, яка відповідає їх бюджету. Проте ця робота вимагатиме у вас не лише володіння цінами на ринку нерухомості, а непоганими навичками спілкування із людьми. Тому самі для себе вирішіть, чи готові та чи вмієте ви спілкуватися з людьми. Якщо це вам доволі складно, то ймовірно ця бізнес-ідея не для вас.

18. Графічний дизайнер

Робоче місце графічного дизайнера / Фото Victoryprintdesign

Корпорації, малі підприємства та індивідуальні підприємці потребують привабливих рекламних матеріалів, але не всі знають, як ця реклама має виглядати у кінцевому форматі. Якщо у вас є художня жилка і ви знаєте, як перетворити запропонований контент у візуально приємний формат, то ідея відкрити бізнес по наданню послуг графічного дизайну саме для вас.

Ви можете запропонувати клієнтам розробку та створення флаєрів, цифрових оголошень, плакатів та інші рекламних візуальних матеріалів. Перевага графічного дизайну полягає також в тому, що для нього не потрібно багато фізичних інструментів, крім ноутбука і столу.

19. Бізнес із друку на футболках.

Обладнання для друку на тканині / Фото Subli-star

Як і у випадку з графічним дизайном, якщо ви володієте хорошим художнім чуттям, вам може сподобатися відкрити бізнес по друку на футболках. Ви можете як втілювати власні художні ідеї, так брати візуальні образи із відкритих джерел та друкувати їх на чистих футболках. У будь-якому випадку, якщо у вас є місце для розміщення установки друку на футболках, ви зможете із легкістю придбати необхідні інструменти та розпочати свій невеликий бізнес.

20. Дропшипінг: прямі постачання

Схема роботи дропшипінгу / Фото 24 канал

Не всі компанії, що продають товари, зберігають їх у себе на складі чи у магазині. В системі прямих постачань, яку називають дропшипінг, особи, що управляють сайтами електронної комерції, доволі часто звертаються до третьої сторони для виконання замовлень. Третя сторона - це, швидше за все, гуртовий роздрібний продавець або інша організація, яка управляє складом і операціями з доставляння. Мінімальний інвентар та інструменти, необхідні для дропшипінгу, роблять його особливо хорошою ідеєю для стартапу, якщо ви турбуєтеся про накладні витрати та обмежені у фізичному просторі.

21. Догляд за тваринами

Догляд за тваринами та робота онлайн / Фото Ledevoir

Більш ніж половина українських сімей мають домашніх тварин. Коли ці сім'ї виїжджають на тривалий час їм потрібен хтось, хто догляне за їх вихованцями, а отже ваш малий бізнес по догляду за домашніми тваринами може забезпечити їм душевний спокій. Як няня для тварин ви будете доглядати за собаками, кішками або іншими тваринами своїх клієнтів у них вдома, годувати їх, давати їм воду, гратись з ними, проводити з ними час і (у випадку з собаками) вигулювати їх в міру потреби. Вам також потрібно буде регулярно інформувати своїх клієнтів про те, як поживають їхні вихованці.

Якщо у вас є інші джерела доходу, для яких потрібно лише підключення до мережі та ноутбук, робота з тваринами може стати особливо вдалою ідеєю малого бізнесу. Майже всі власники тварин будуть раді дозволити вам працювати на своєму ноутбуці, поки ви проводите час у них вдома з їх вихованцями, а це значить, що ви можете отримувати дохід одночасно із двох джерел.

Який же малий бізнес буде найбільш успішним?

Малий бізнес, пов'язаний з розробкою вебсайтів – як складова цифрового маркетингу – зазвичай, належить до числа тих, які приносять найбільший прибуток. На даний час люди частіше дізнаються про бізнес через інтернет, аніж через інші канали, тому знайти клієнтів і стабільний дохід зазвичай не складає труднощів. Клінінгові послуги й бізнес у сфері нерухомості також мають високий рівень успіху, що цілком логічно - всім людям потрібне житло, і вони вважають за краще утримувати його в чистоті.