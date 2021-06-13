Як розплутати та поділити 148 мільярдів: розлучення Білла та Мелінди Гейтс триває

13 червня 2021 , 14:06
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Джерело:

Bloomberg

Найбільше розлучення з точки зору фінансів останнього століття. Білл та Мелінда Гейтс намагаються за допомогою адвокатів розплутати величезну бізнес-імперію Гейтсів та визначити, що отримає кожен із них після розлучення.

На папері розлучення виглядає досить буденно: роки йдуть, діти ростуть, пара віддаляється один від одного. Зрештою, вони заявляють в суді, що їх шлюб "безповоротно зруйнований". Але на цьому знайомі обриси багатьох розривів закінчуються, тому що в цьому випадку мова йде про Білла Гейтса і Мелінду Френч Гейтс.

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З фінансової точки зору, це розлучення століття. Розплутати їх спільні статки після 27 років шлюбу – колосальне завдання. Це й особняки, і приватні літаки. Величезні ділянки землі та готельний бренд. Величезні інвестиції в державні корпорації та приватні підприємства.

І, звичайно ж, Фонд Білла і Мелінди Гейтс – найбільша філантропічна організація такого роду на планеті.

Ймовірно, мова йде про найбільше фінансове розлучення, яке тільки можна собі уявити,
– говорить Джанет Джордж, одна із провідних спеціалістів з питань сімейного права у США у Вашингтоні.

Угоду про роздільне проживання підписано

Робота вже почалася, починаючи з укладення договору про роздільне проживання, згідно з клопотанням про розлучення, яке 56-річна Мелінда Френч Гейтс подала в штаті Вашингтон, де вони проживають вже тривалий час живуть.

Згідно з договором Мелінда Гейтс проживатиме у величезному особняку на березі озера вартістю 130 мільйонів доларів у місті Бельвю, штат Вашингтон.

Маєток Гейтсів у Бельвю / Фото NYT

А 65-річний Білл Гейтс у будинку в Палм-Дезерт у Південній Каліфорнії.

Маєток Білла Гейтса у Палм-Дезерт / Фото NYT

Чи був у пари шлюбний контракт

Представники пари відмовилися коментувати розлучення і те, чи було укладено парою мільярдерів шлюбний контракт. Але шлюбний контракт, якщо він і є, вже не має значення, оскільки договір про роздільне проживання замінює собою всі попередні угоди.

З компанії Cascade Investment, також відомої як BMGI (Bill and Melinda Gates Investments), вже було переведено понад 3 мільярдів доларів Мелінді Френч Гейтс, що становить частину їх статків в 145 мільярдів доларів на момент оголошення про розлучення.

Як ділитимуть акції поки не відомо

2,25 мільйона акцій Deere & Co. які отримала Мелінда Френч Гейтс, коштують близько 800 мільйонів доларів, але вони становили лише 7% від загальної частки колишньої пари в компанії. Тим часом вона отримала всі акції фірми в Coca-Cola Femsa, мексиканського дистриб'ютора, на суму близько 130 мільйонів доларів.

Можливо, ніколи не стане відомо, що буде з їх колекцією приватних компаній, таких як бренд Four Seasons, в якому вони придбали 47,5% акцій ще у 2007 році разом з принцом Саудівської Аравії Аль-Валідом бін Талалая Аль Саудом. Або їх інвестиціями у землю, завдяки яким вони стали найбільшими приватними власниками сільськогосподарських угідь в США.

Бізнес-імперія Гейтсів

Складність структури статків можна оцінити на графіці нижче. На ній подано чорним кольором спільні активи сім'ї Гейтсів, рожевим власність Білла Гейтса, а блакитним підконтрольні Мелінді Френч Гейтс активи. Відповідно вартість вказана у мільярдах доларів – "B", та мільйонах доларів – "М".

Структура статків родини Гейтсів / Графіка Bloomberg

Що з Фондом Гейтсів з капіталом у 50 мільярдів доларів

Хоча це і не є частиною їхніх статків, одним з найбільших активів пари є їх фонд, активи якого складають 50 мільярдів доларів, понад 1600 співробітників і офіси по всьому світу.

Філантропія дуже змінила репутацію Білла Гейтса: з монополіста-капіталіста, що стоїть за Microsoft Corp., він перетворився в людину, що бореться з голодом та стоїть на захисті здоров'я у всьому світі. Звичайно розлучення пари Гейтсів суттєво змінило сприйняття цього іміджу Білла Гейтса, позаяк у пресі з'явилися повідомлення про його невірність дружині та зв'язках з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Майбутнє Фонду Гейтсів ще незрозуміле / Фото Bloomberg

Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс створили свої власні благодійні організації поза фондом. Проте в останні роки їх інтереси розійшлися – Білл займається питаннями зміни клімату, а Мелінда – питаннями гендерної рівності. Для кар'єрних філантропів, якими вони стали, це означає, що від того, як буде розділені їх статки, буде залежати, куди надходитиме фінансування на вказані цілі протягом наступних десятиліть.

Автор: Ігор Кобрин