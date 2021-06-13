Як розплутати та поділити 148 мільярдів: розлучення Білла та Мелінди Гейтс триває

Найбільше розлучення з точки зору фінансів останнього століття. Білл та Мелінда Гейтс намагаються за допомогою адвокатів розплутати величезну бізнес-імперію Гейтсів та визначити, що отримає кожен із них після розлучення.

На папері розлучення виглядає досить буденно: роки йдуть, діти ростуть, пара віддаляється один від одного. Зрештою, вони заявляють в суді, що їх шлюб "безповоротно зруйнований". Але на цьому знайомі обриси багатьох розривів закінчуються, тому що в цьому випадку мова йде про Білла Гейтса і Мелінду Френч Гейтс.

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З фінансової точки зору, це розлучення століття. Розплутати їх спільні статки після 27 років шлюбу – колосальне завдання. Це й особняки, і приватні літаки. Величезні ділянки землі та готельний бренд. Величезні інвестиції в державні корпорації та приватні підприємства.

І, звичайно ж, Фонд Білла і Мелінди Гейтс – найбільша філантропічна організація такого роду на планеті.

Ймовірно, мова йде про найбільше фінансове розлучення, яке тільки можна собі уявити,

– говорить Джанет Джордж, одна із провідних спеціалістів з питань сімейного права у США у Вашингтоні.

Угоду про роздільне проживання підписано

Робота вже почалася, починаючи з укладення договору про роздільне проживання, згідно з клопотанням про розлучення, яке 56-річна Мелінда Френч Гейтс подала в штаті Вашингтон, де вони проживають вже тривалий час живуть.

Згідно з договором Мелінда Гейтс проживатиме у величезному особняку на березі озера вартістю 130 мільйонів доларів у місті Бельвю, штат Вашингтон.

Маєток Гейтсів у Бельвю / Фото NYT

А 65-річний Білл Гейтс у будинку в Палм-Дезерт у Південній Каліфорнії.

Маєток Білла Гейтса у Палм-Дезерт / Фото NYT

Чи був у пари шлюбний контракт

Представники пари відмовилися коментувати розлучення і те, чи було укладено парою мільярдерів шлюбний контракт. Але шлюбний контракт, якщо він і є, вже не має значення, оскільки договір про роздільне проживання замінює собою всі попередні угоди.

З компанії Cascade Investment, також відомої як BMGI (Bill and Melinda Gates Investments), вже було переведено понад 3 мільярдів доларів Мелінді Френч Гейтс, що становить частину їх статків в 145 мільярдів доларів на момент оголошення про розлучення.

Як ділитимуть акції поки не відомо

2,25 мільйона акцій Deere & Co. які отримала Мелінда Френч Гейтс, коштують близько 800 мільйонів доларів, але вони становили лише 7% від загальної частки колишньої пари в компанії. Тим часом вона отримала всі акції фірми в Coca-Cola Femsa, мексиканського дистриб'ютора, на суму близько 130 мільйонів доларів.

Можливо, ніколи не стане відомо, що буде з їх колекцією приватних компаній, таких як бренд Four Seasons, в якому вони придбали 47,5% акцій ще у 2007 році разом з принцом Саудівської Аравії Аль-Валідом бін Талалая Аль Саудом. Або їх інвестиціями у землю, завдяки яким вони стали найбільшими приватними власниками сільськогосподарських угідь в США.

Бізнес-імперія Гейтсів

Складність структури статків можна оцінити на графіці нижче. На ній подано чорним кольором спільні активи сім'ї Гейтсів, рожевим власність Білла Гейтса, а блакитним підконтрольні Мелінді Френч Гейтс активи. Відповідно вартість вказана у мільярдах доларів – "B", та мільйонах доларів – "М".

Структура статків родини Гейтсів / Графіка Bloomberg

Що з Фондом Гейтсів з капіталом у 50 мільярдів доларів

Хоча це і не є частиною їхніх статків, одним з найбільших активів пари є їх фонд, активи якого складають 50 мільярдів доларів, понад 1600 співробітників і офіси по всьому світу.

Філантропія дуже змінила репутацію Білла Гейтса: з монополіста-капіталіста, що стоїть за Microsoft Corp., він перетворився в людину, що бореться з голодом та стоїть на захисті здоров'я у всьому світі. Звичайно розлучення пари Гейтсів суттєво змінило сприйняття цього іміджу Білла Гейтса, позаяк у пресі з'явилися повідомлення про його невірність дружині та зв'язках з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Майбутнє Фонду Гейтсів ще незрозуміле / Фото Bloomberg

Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс створили свої власні благодійні організації поза фондом. Проте в останні роки їх інтереси розійшлися – Білл займається питаннями зміни клімату, а Мелінда – питаннями гендерної рівності. Для кар'єрних філантропів, якими вони стали, це означає, що від того, як буде розділені їх статки, буде залежати, куди надходитиме фінансування на вказані цілі протягом наступних десятиліть.