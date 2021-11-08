Бухгалтерія може бути простою, якщо знати, як правильно з нею працювати. СЕО застосунку Fairo Олена Хлонь ділиться порадами, як правильно ФОП вести фінансовий облік.

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Усі бухгалтерські та податкові процеси ФОПів можна умовно поділити на 5 пунктів:

облік доходів;

збір та зберігання документів;

сплата податків;

подання звітності;

моніторинг змін у законодавстві.

Облік доходів

З 1 січня 2021 року ФОПи не змушені вести облік доходів у спеціальній книзі. Самозайняті можуть робити це у будь-якій зручній для них формі – паперовій або електронній. Сучасні підприємці здебільшого надають перевагу останньому варіанту.

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Уникнути обліку доходів для ФОПів неможливо: це необхідно, щоб без помилок подати звітність до податкової та завжди мати змогу підтвердити цифри у випадку перевірки. Олена Хлонь СЕО додатку Fairo

Збір та зберігання документації

Первинна документація – це важливі документи, які необхідні для підготовки, перевірки та аудиту фінансової звітності організації або ФОПа. Платники податків не можуть формувати показники податкової звітності та митних декларацій на основі даних, які не підтверджені первинними документами.

Якщо ФОП отримує оплату готівкою, то його "первинкою" можуть бути:

товарні чеки;

фіскальні чеки РРО;

розрахункові квитанції;

рахунки-фактури;

книга обліку доходів;

банківські виписки з рахунків;

акти прийняття/передачі виконаних робіт;

акти виконаних робіт;

товарно-транспортні накладні;

інші види накладних.

ФОП, який надає послуги та одержує оплату безготівково, повинен мати банківські виписки. Однак рахунки-фактури (інвойси) також не будуть зайвими.

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Сплата податків

Усіх ФОПів об'єднує не лише жага працювати на себе, але й необхідність сплачувати єдиний податок та єдиний соціальний внесок. У залежності від групи фізичної особи-підприємця терміни сплати та розміри цих податків варіюються, тож необхідно детальніше вивчати умови власної групи ФОПа.

Подання звітності

Податкова декларація – це своєрідна презентація діяльності ФОПа податковій. У ній підприємець вказує, скільки заробляє, і скільки податків він сплатив / повинен сплатити. Сьогодні зручним методом подання звітності є електронний формат – через кабінет платника податків.

Терміни подачі звітності з єдиного податку залежать, знову ж таки, від групи ФОПа:

1 та 2 групи подають звітність раз на рік протягом 60 календарних днів з моменту закінчення звітного періоду;

3 група зобов'язана звітувати щоквартально.

Терміни подачі звітності щодо єдиного соціального внеску для всіх однакові – раз на рік протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

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Моніторинг змін у законодавстві

На перший погляд, систематичне відслідковування змін у законодавстві може здаватись складним: постійно з'являються нові вимоги і правила. Однак сьогодні усю необхідну інформацію можна з легкістю знаходити на спеціалізованих сайтах, у ЗМІ або перевірених телеграм-каналах, не вдаючись до самостійного глибокого аналізу кожного нововведення.

Варто завжди тримати руку на пульсі, фіксувати свої доходи, вчасно подавати звітність та сплачувати податки. Це допоможе уникнути складнощів у бухгалтерському та податковому обліках.