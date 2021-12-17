Як працює ринок digital-реклами в Україні: пізнавальне дослідження

Інтернет Асоціація України спільно з Gradus Research провели дослідження Ukrainian Digital Advertising Insights. Проєкт має на меті відстежувати вітчизняний ринок digital-реклами очима рекламодавців.

Цьогоріч у ньому взяли участь 106 респондентів, серед яких здебільшого представники середнього та великого бізнесу. Це, зокрема, топменеджмент та середні ланки менеджерів компаній, які ухвалюють безпосереднє рішення про роботу у digital-напрямку.

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Результати дослідження

При роботі з digital-рекламою 77% респондентів звертаються за допомогою до сторонніх агентств. Великий бізнес, у порівнянні з малим та середнім, значно частіше використовує послуги посередників – 91% проти 64%.

Використання послуг сторонніх агентств / Інфографіка Інтернет Асоціація України

Основними завданнями використання послуг digital-агентств є:

проведення медійних рекламних кампаній (55%);

контекстна реклама (47%);

SMM (45%).

При цьому найменше до посередників у сфері послуг digital-реклами компанії звертаються за розробкою digital-стратегій та аналітикою.

Найважливішими факторами під час вибору підрядників для роботи з digital-рекламою є розуміння бізнес-потреб клієнта з наданням оптимальних рішень (66%) та фокус агенції на ефективності і зниженні витрат на рекламу (58%).

На що звертає увагу бізнес / Інфографіка Інтернет Асоціація України

Крім того, більшість компаній звертають увагу на портфоліо успішних проєктів рекламних агентств (68%).

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Найпопулярніші інструменти digital-реклами

Інструменти, які найчастіше використовують компанії для роботи з digital-рекламою – це SMM (75%) та банерна реклама (71%).

Найпопулярніші інструменти digital-реклами / Інфографіка Інтернет Асоціація України

При цьому найпоширенішими каналами є:

Facebook (88%);

Instagram (78%);

Google (75%);

YouTube (71%).

Найефективнішими з них респонденти назвали Google, Facebook та Instagram. Для оцінки ефективності digital-реклами компанії найчастіше використовують безкоштовні (35%) і власні (34%) сервіси вебаналітики та спеціальні дослідження.

Витрати компаній на digital-рекламу

Близько половини респондентів (43%) готові платити digital-агентствам за консалтингові послуги. Основним суб'єктом прийняття рішень про рекламний бюджет при цьому є топкерівники компаній, які перебувають в Україні (51%).

52% компаній планують свої бюджети на рекламу на рік і більше. При цьому основними продуктами, на які бізнес збільшив бюджети у 2021 році, стали:

SMM (33%);

Search (31%).

На які інструменти digital-реклами компанії збільшують бюджети / Інфографіка Інтернет Асоціація України