Цьогоріч у ньому взяли участь 106 респондентів, серед яких здебільшого представники середнього та великого бізнесу. Це, зокрема, топменеджмент та середні ланки менеджерів компаній, які ухвалюють безпосереднє рішення про роботу у digital-напрямку.
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Результати дослідження
При роботі з digital-рекламою 77% респондентів звертаються за допомогою до сторонніх агентств. Великий бізнес, у порівнянні з малим та середнім, значно частіше використовує послуги посередників – 91% проти 64%.
Використання послуг сторонніх агентств / Інфографіка Інтернет Асоціація України
Основними завданнями використання послуг digital-агентств є:
- проведення медійних рекламних кампаній (55%);
- контекстна реклама (47%);
- SMM (45%).
При цьому найменше до посередників у сфері послуг digital-реклами компанії звертаються за розробкою digital-стратегій та аналітикою.
Найважливішими факторами під час вибору підрядників для роботи з digital-рекламою є розуміння бізнес-потреб клієнта з наданням оптимальних рішень (66%) та фокус агенції на ефективності і зниженні витрат на рекламу (58%).
На що звертає увагу бізнес / Інфографіка Інтернет Асоціація України
Крім того, більшість компаній звертають увагу на портфоліо успішних проєктів рекламних агентств (68%).
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Найпопулярніші інструменти digital-реклами
Інструменти, які найчастіше використовують компанії для роботи з digital-рекламою – це SMM (75%) та банерна реклама (71%).
Найпопулярніші інструменти digital-реклами / Інфографіка Інтернет Асоціація України
При цьому найпоширенішими каналами є:
- Facebook (88%);
- Instagram (78%);
- Google (75%);
- YouTube (71%).
Найефективнішими з них респонденти назвали Google, Facebook та Instagram. Для оцінки ефективності digital-реклами компанії найчастіше використовують безкоштовні (35%) і власні (34%) сервіси вебаналітики та спеціальні дослідження.
Витрати компаній на digital-рекламу
Близько половини респондентів (43%) готові платити digital-агентствам за консалтингові послуги. Основним суб'єктом прийняття рішень про рекламний бюджет при цьому є топкерівники компаній, які перебувають в Україні (51%).
52% компаній планують свої бюджети на рекламу на рік і більше. При цьому основними продуктами, на які бізнес збільшив бюджети у 2021 році, стали:
- SMM (33%);
- Search (31%).
На які інструменти digital-реклами компанії збільшують бюджети / Інфографіка Інтернет Асоціація України